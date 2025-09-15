Live TV

NASA a aflat cu certitudine ce este obiectul interstelar 3I/Atlas, despre care s-a crezut că e creația unei civilizații îndepărtate

Hubble Telescope Captures Best Picture Yet Of A High-Speed Comet, In Space - 08 Aug 2025
Cometa 3I/Atlas surprinsă de telescopul Hubble. Foto: Profimedia

NASA respinge teoria unui astronom de la Harvard care sugera că obiectul spațial din afara sistemului nostru solar ar putea fi o relicvă a unei civilizații îndepărtate, cu „consecințe potențial dezastruoase” pentru Pământ.

Avi Loeb, șeful Proiectului Galileo al Universității Harvard, care caută de zeci de ani dovezi ale vieții extraterestre, a stârnit rumoare în iulie, sugerând într-o lucrare științifică că 3I/Atlas, care urmează să treacă aproape de Marte luna viitoare, ar putea fi un obiect spațial creat artificial, relatează The Guardian.

3I/Atlas este al treilea obiect cunoscut care provine din afara sistemului nostru solar și care îl traversează. A fost numit după telescopul de sondaj Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (Atlas) din Río Hurtado, Chile, care l-a descoperit pe 1 iulie.

Loeb spune că observațiile obiectului de până acum nu au dezvăluit cozi gazoase de praf și plasmă, cum au cometele originare din interiorul sistemului nostru solar, și a susținut că 3I/Atlas urmează o traiectorie neobișnuită, sugerând „un artefact tehnologic” cu „inteligență activă”.

„Dacă datele viitoare vor indica absența unei cozi de cometă, ne vom confrunta cu posibilitatea tentantă ca aceasta să nu fi luat o viteză aleatorie în spațiul interstelar, ci să fi fost trimisă către sistemul nostru solar în mod intenționat”, a scris Loeb într-o postare pe blogul său.

Mai mult, afirmă Loeb în lucrarea sa, există posibilitatea ca obiectul să efectueze o manevră clandestină în spațiul cosmic în timp ce este ascuns în spatele soarelui, la sfârșitul lunii octombrie, apoi să se îndrepte „cu intenții maligne” spre Pământ.

„Consecințele, dacă ipoteza se dovedește a fi corectă, ar putea fi dezastruoase pentru umanitate și ar necesita luarea unor măsuri defensive, deși acestea s-ar putea dovedi inutile”, a scris el.

Teoria lui Loeb, în care nici măcar el nu crede neapărat, dar despre care susține că este cel puțin demnă de analiză, nu i-a impresionat pe experții de la NASA. Agenția spațială a studiat obiectul îndeaproape prin telescoape terestre și spațiale de când a fost observat pentru prima dată și afirmă categoric că nu reprezintă nicio amenințare pentru Pământ.

„Arată ca o cometă. Se comportă ca o cometă. Seamănă foarte, foarte mult, în aproape toate privințele, cu cometele pe care le cunoaștem”, a declarat Tom Statler, cercetătorul principal al NASA pentru obiecte spațiale mici din sistemul solar.

„Are niște proprietăți interesante, puțin diferite de cometele din sistemul nostru solar, dar se comportă ca o cometă. Așadar, dovezile indică în mod covârșitor că acest obiect este un corp natural. Este o cometă”, a subliniat el.

Imaginile de la telescopul spațial Hubble sugerează că are o lățime de până la 5,6 km și călătorește cu 209.000 km/h, cea mai mare viteză înregistrată vreodată pentru un vizitator al sistemului solar.

Statler a spus că toate cometele, nu doar cele interstelare, prezintă unele elemente de anomalie.

„Cometele sunt amestecuri de praf și gheață, sunt încălzite de soare, temperatura se schimbă, iar modul exact în care reacționează la acest lucru este ceva imprevizibil”, a spus el.

„Așadar, chiar și în sistemul nostru solar, cometele pot avea un istoric de strălucire bruscă dacă există, să zicem, o anumită pungă de gheață care se sublimează rapid și îndepărtează o cantitate mare de praf. Este genul de lucru pentru care observatorii și experții noștri în comete sunt pregătiți și reprezintă o oportunitate de a obține mai multe informații”, a spus el.

Statler a adăugat că obiectul nu se va apropia de Pământ la mai mult de aproximativ 270 de milioane de kilometri, datorită pozițiilor planetelor în următoarele luni. Va trece în apropierea lui Marte, Jupiter și Venus.

„Este special pentru că acum avem capacitatea de a descoperi aceste comete interstelare”, a spus el.

„Nu este ceva cu adevărat nou, dar abia recent am avut capacitatea de a le descoperi și am descoperit doar trei până acum. Acest lucru ne oferă o fereastră pe care nu am avut-o niciodată înainte, directă, asupra compoziției altor sisteme solare,” a explicat Statler.

Între timp, Loeb a recunoscut pe blogul său că „cea mai simplă ipoteză este că 3I/ATLAS este o cometă” și că propunea posibilități alternative ca exercițiu de contestare a ideilor preconcepute.

„Să ne menținem, în schimb, curiozitatea și să căutăm dovezi, în loc să ne prefacem că suntem adulții din încăpere care știu răspunsurile dinainte”, a scris el.

