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Noi dovezi de la astronomi: misterioasa cometă interstelară 3I/ATLAS este aproape la fel de veche ca universul însuși

Data publicării:
Hubble Telescope Captures Best Picture Yet Of A High-Speed Comet, In Space - 08 Aug 2025
Cometa 3I/Atlas surprinsă de telescopul Hubble. Foto: Profimedia
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Cel mai recent vizitator interstelar descoperit în sistemul nostru solar s-a născut într-un loc din univers care nu seamănă deloc cu casa noastră și, potrivit unui nou studiu, într-o perioadă cu mult înainte de formarea sistemului solar - în perioada de început a cosmosului, potrivit Scientific American.

Observată în 2025, 3I/ATLAS este a treia cometă interstelară identificată de astronomi care trece prin sistemul nostru solar, după 1I/ʻOumuamua și 2I/Borisov.

De atunci, cercetătorii au folosit Telescopul Spațial James Webb (JWST) și Telescopul Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) din Chile pentru a studia gazul care emană din 3I/ATLAS pe măsură ce căldura soarelui i-a ars interiorul înghețat. Izotopii chimici conținuți în gaz dezvăluie detalii despre istoria tulbure a cometei - iar un nou studiu publicat în revista Nature ajută la conturarea acestei povești despre origine.

Folosind izotopii de carbon ai cometei pentru a-i estima vârsta, autorii cred că aceasta ar putea fi chiar mai veche decât sugeraseră estimările anterioare - chiar și 12 miliarde de ani. Această vechime este mult mai mare decât ce a propriului nostru sistem solar, care are 4,5 miliarde de ani și puțin mai tânăr decât universul însuși.

Studiul arată, de asemenea, că 3I/ATLAS provine dintr-o regiune mult mai rece a propriului sistem solar decât oricare dintre cometele pe care le vedem în al nostru. Cometa conține mult mai mult hidrogen greu - sub forma unui izotop numit deuteriu, care are un neutron și un proton - decât orice rocă spațială locală, o calitate care tinde să indice medii mai reci. Descoperirea se potrivește cu alte cercetări recente, iar astronomii speculează din ce în ce mai mult că sistemul nostru solar ar putea fi ciudat - și că cometele pe care le studiem de secole au fost diferite de majoritatea din univers.

Datorită telescoapelor de ultimă generație, precum ALMA și JWST, am observat aceste prime trei obiecte interstelare. Iar odată cu începerea unui studiu al cerului de către Observatorul Vera C. Rubin din Chile, care va dura un deceniu, este probabil să urmeze și alte descoperiri de acest gen, spune Cyrielle Opitom, astronom la Universitatea din Edinburgh, Scoția, și coautoare a noului studiu. „Sperăm că vor fi la fel de interesante ca 3I/ATLAS”, spune ea. Aceste roci vagaboande ne-ar putea spune în curând mult mai multe despre ce se află la granițele universului - și poate chiar cât de ciudați suntem cu adevărat.

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Editor : Ș.R.

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