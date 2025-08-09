Live TV

Exclusiv Șeful CNAS, despre analizele decontate de stat: „Unii furnizori de servicii medicale preferă banii cash. O să facem controale”

Data publicării:
horatiu moldovan face declaratii
Horațiu Moldovan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a afirmat în emisiunea „În fața ta”, întrebat despre plafonul pentru analizele decontate de stat, că anul trecut nu au fost cheltuiți toți banii alocați pentru aceste investigații medicale. El a explicat că unul dintre motive este că unii furnizori de servicii medicale paraclinice preferă banii cash în detrimentul celor de la Casa de Asigurări de Sănătate. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, la Digi24, de la ora 14:00. 

Întrebat despre situațiile în care li se spune românilor că nu pot beneficia de analize decontate de stat, pentru că plafonul e epuizat, șeful CNAS a dezvăluit că anul trecut nu au fost cheltuiți toți banii alocați pentru aceste investigații. 

„Vreau să vă spun că, cel puțin la nivelul anului trecut, am avut peste două miliarde de lei alocați pentru investigații de laborator și investigații imagistice, a căror execuție bugetară a fost mai puțin cu 111 milioane”, a spus acesta. 

„Mai mult decât atât, în ultimul trimestru am avut bani suplimentar, e adevărat că era luna noiembrie, și am întrebat casele, colegii mei care conduceau Casa de Asigurări la momentul respectiv, au întrebat casele județene dacă doresc suplimentare pe paraclinic. Răspunsul în unanimitate a fost nu, și ei întrebând, la rândul lor, furnizorii de servicii. Sunt două aspecte aici. Unul dintre aspecte este faptul că nu există o organizare a programărilor. Fiecare laborator de analize medicale își face propriile programări pe propriile platforme informatice sau dimineața, la ora 7:00, în prima săptămână. În primele 3 zile trebuie să meargă pacientul la laborator, să-și facă programare.

Lucrul acesta îl putem corecta printr-o aplicație de programări naționale care va fi și pentru paraclinic, și pentru analize de laborator, și pentru imagistică, și pentru medicul de familie, și pentru ambulator, și pentru spital, astfel încât un pacient nu mai trebuie să meargă din aproape în aproape să dea un telefon, să caute fonduri, să caute un furnizor de servicii medicale și totul va fi vizibil și în timp real”, a explicat Horațiu Moldovan.

Totodată, șeful CNAS dă vina pe furnizorii de servicii medicale paraclinice, despre care spune că preferă banii cash în locul celor de la Casa de Asigurări de Sănătate.

„Iar al doilea element, și-l spun la modul foarte, foarte deschis și foarte sincer: De multe ori, furnizorii de servicii medicale paraclinice sau unii dintre ei preferă banii cash în detrimentul banilor care vin de la Casa de Asigurări de Sănătate, iar de lucrul acesta o să avem grijă în controalele pe care le vom face. Noi nu obligăm pe nimeni să fie în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Nu rugăm niciun furnizor de servicii medicale, furnizorii de servicii medicale vin către casele de asigurări de sănătate și solicită contractare. Dacă soliciți contractare și ai pretenția să ai acces la banul public, trebuie să respecți și niște elemente”, a mai spus Horațiu Moldovan.

 

