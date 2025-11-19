Live TV

Dispozitive medicale pe care persoanele asigurate le pot primi gratuit pentru tratament la domiciliu

Data publicării:
Dispozitive pentru tratament la domiciliu. Foto Getty Images
Din articol
Dispozitive medicale pe care persoanele asigurate le pot primi pentru tratament la domiciliu Procedura de obţinere a dispozitivelor

Persoanele asigurate în sistemul public de sănătate pot beneficia de o serie de dispozitive medicale gratuite sau compensate, necesare pentru tratamentul la domiciliu. Acestea se acordă fie pe o perioadă determinate, prin închiriere, fie pe o perioadă nedeterminată, în funcție de tipul dispozitivului și de starea pacientului.

Potrivit reglementărilor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), dispozitivele sunt furnizate pe baza unei prescripții medicale emise de un medic aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate. Prescripția este documentul esențial care atestă necesitatea tratamentului și permite pacientului să acceseze programul fără costuri suplimentare.

Dispozitive medicale pe care persoanele asigurate le pot primi pentru tratament la domiciliu

Pachetul de bază pentru dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu cuprinde:

  • dispozitive de protezare în domeniul ORL;
  • dispozitive pentru protezare stomii;
  • dispozitive pentru retenție sau/și incontinență urinară;
  • proteze pentru membre, orteze pentru coloana vertebrală sau member;
  • încălțăminte ortopedică;
  • dispozitive pentru deficiențe vizuale;
  • echipamente pentru oxigenoterapie și ventilație noninvazivă;
  • aparate CPAP/BPAP (dispozitive medicale folosite pentru a menține căile respiratorii deschise în timpul somnului, pentru tratarea apneei în somn) și dispozitive de asistare a tusei;
  • dispozitive pentru terapia cu aerosoli;
  • dispozitive de mers;
  • proteze externe de sân;
  • dispozitive compresive.

Prescripțiile medicale au o valabilitate de 30 de zile calendaristice de la data emiterii.

Potrivit Ghidului Asiguratului CNAS, durata prescripţiei medicale este nelimitată în cazul următoarelor categorii de dispozitive medicale:

  • echipamente pentru oxigenoterapie;
  • ventilaţie noninvazivă și suport de presiune pozitivă continuă CPAP/BPAP pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav definitive;
  • stomă permanentă;
  • incontinenţă urinară permanentă, respectiv retenție urinară permanentă;
  • protezele de membru superior şi protezele de membru inferior - proteze definitive.

Anumite dispozitive medicale au un preț de vânzare mai mare decât prețul pe care îl decontează CNAS pentru categoria respectivă de dispozitive, astfel încât există posibilitatea ca asiguratul să suporte o contribuție personală calculată ca diferența dintre prețul de vânzare al dispozitivului și prețul de referință (acolo unde este cazul).

Procedura de obţinere a dispozitivelor

Dispozitivele medicale se acordă în baza prescripției medicale eliberate de medicul de specialitate aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, direct sau prin reprezentantul legal, și a cererii scrise întocmite de asigurat/de către unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I și II, soț/soție, de către o persoană împuternicită legal în acest sens de către asigurat sau de către reprezentantul legal al asiguratului.

Asiguratul, o rudă de gradul I sau II, soțul/soția sau reprezentantul legal depune o cerere la casa de asigurări de sănătate în evidențele căreia se află asiguratul beneficiar al dispozitivului, alături de următoarele documente:

  • copia actului de identitate;
  • prescripția medicală în termen de 30 de zile de la emitere certificatul de încadrare în grad;
  • tip de handicap pentru echipamentele pentru oxigenoterapie și ventilație noninvazivă, după caz.

Pentru copiii în vârstă de până la 14 ani, la cerere se atașează prescripția medicală pentru dispozitiv, cu specificarea domiciliului copilului și copia certificatului de naștere.

Documentele pot fi depuse în numele asiguratului de orice persoană, cu excepția reprezentanților furnizorilor de dispozitive medicale (reprezentanți legali, asociați, administratori, angajați ai furnizorilor de dispozitive medicale). Documentele se pot transmite casei de asigurări de sănătate și prin poștă sau prin mijloace de comunicare electronică.

  • Casa de asigurări de sănătate decide acceptarea sau respingerea cererii, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. În cazul acceptării, se va emite o decizie de aprobare pentru procurarea/închirierea dispozitivului, în limita fondului aprobat cu această destinație.

Decizia se ridică de la casa de asigurări de sănătate de către beneficiar, o rudă de gradul I sau II, soțul/soția sau reprezentantul legal al acestuia, sau se expediază prin poștă, la cerere.

În situația în care cererile pentru dispozitive depășesc fondul lunar aprobat, se întocmesc liste de prioritate, pe categorii de dispozitive. În acest caz, decizia se emite în momentul în care fondul aprobat cu această destinație permite decontarea dispozitivului, în ordinea listei de prioritate.

Pentru procurarea dispozitivului, asiguratul, o rudă de gradul I sau II, soțul/soția sau reprezentantul legal se adresează, în perioada de valabilitate a deciziei, unuia dintre furnizorii de dispozitive aflați în contract cu casa de asigurări de sănătate, cu următoarele documente:

  • decizia emisă de casa de asigurări de sănătate;
  • prescripția medicală.

Documentele se pot transmite furnizorului și prin poștă/ curierat.

În cazul în care asiguratul dorește să schimbe furnizorul sau se recomandă un alt tip de dispozitiv, se va relua procedura de obținere a unei noi decizii de la casa de asigurări de sănătate. Lista dispozitivelor medicale de care beneficiază asigurații cuprinde termene de înlocuire ale dispozitivelor medicale.  Termenul de înlocuire începe să curgă din momentul în care asiguratul a beneficiat de dispozitivul medical.

