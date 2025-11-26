Live TV

Șoferii ar putea scăpa de proba teoretică la obținerea unor categorii de permis. Ce prevede proiectul adoptat de Senat

Data publicării:
examen scoala de soferi
Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
De ce a fost retrimisă legea în Parlament Ce prevederi au fost eliminate din proiect

Unii șoferi ar putea fi scutiți de susținerea probei teoretice la obținerea unor categorii superioare de permis de conducere, în anumite condiții, potrivit unui proiect de lege adoptat de Senat. Inițiativa vizează în special deținătorii de permise din categoriile A1 și B1, care vor să obțină categoriile A, A2 sau B.

Concret, persoanele care dețin permis categoria A1 și doresc să obțină categoria A2 sau A ar putea să nu mai susțină examenul teoretic, dacă dovedesc experiență minimă de conducere.

În cazul trecerii de la A1 la A2, este necesară o experiență de cel puțin doi ani pe motociclete din categoria A1.

Pentru trecerea la categoria A, este necesară o experiență de minimum doi ani pe motociclete din categoria A2.

De asemenea, deținătorii de permis categoria B1, obținut la vârsta de 16 sau 17 ani, ar putea fi scutiți de proba teoretică atunci când vor să obțină permisul categoria B, adică pentru autoturisme, dacă au acumulat minimum un an de experiență la volanul unui vehicul din categoria B1.

În toate aceste situații, proba practică rămâne obligatorie, iar candidații trebuie să îndeplinească în continuare toate celelalte condiții prevăzute de lege.

De ce a fost retrimisă legea în Parlament

Proiectul de lege nu este nou, ci a fost retrimis în Parlament pentru reexaminare de către președintele României Nicușor Dan, după ce forma inițială ridicase probleme de compatibilitate cu legislația europeană.

Șeful statului a atras atenția că eliminarea probei teoretice nu era condiționată suficient de clar de criterii precum experiența minimă de conducere sau absolvirea unor cursuri de formare, așa cum prevede Directiva europeană 2006/126/CE privind permisele de conducere.

Din acest motiv, Senatul a reanalizat proiectul și a introdus condiții suplimentare legate de vechimea efectivă în conducere, astfel încât scutirea de examenul teoretic să fie permisă doar celor care au demonstrat deja experiență practică suficientă.

Ce prevederi au fost eliminate din proiect

O schimbare importantă față de varianta inițială este eliminarea unei facilități care îi viza pe șoferii cu permis categoria B.

În forma adoptată anterior de Camera Deputaților, aceștia ar fi putut fi scutiți de proba teoretică atunci când doreau să obțină categoriile A sau A2, dacă urmau cursuri teoretice și practice pentru motociclete.

Această prevedere nu se mai regăsește în forma actuală a proiectului. Astfel, în prezent, proiectul nu mai oferă derogări pentru persoanele care dețin deja permis categoria B și vor să obțină permis pentru motociclete.

Pentru ca aceste modificări să se aplice în practică, proiectul de lege trebuie să fie adoptat de Camera Deputaților, care este for decizional, apoi promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.

Abia după parcurgerea acestor pași noile reguli vor deveni obligatorii. Până atunci, modul de susținere a examenelor auto rămâne neschimbat.

Vezi raportul comisiei aici

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Folder, judge's hammer on table
1
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
harta moldova romania ucraina marea neagra
2
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia...
pensie.newsweek
3
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își...
salvamont
4
Turist cu hipotermie, dispărut în Bucegi după ce a cerut ajutor. După 17 ore de căutări...
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
5
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Ce bugetari...
E unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FBI oferă o recompensă de 15.000.000 $
Digi Sport
E unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FBI oferă o recompensă de 15.000.000 $
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan prezintă în plenul Parlamentului Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030
violenta domestica bataie barbat femeie_shutterstock_261573011
Femeile cu ordin de protecție, victime ale violenței domestice, ar putea face terapie gratuită. Proiect în Parlament
ccr curtea constitutionala
CCR declară neconstituțională legea care majora salariile în Ministerul Economiei, după sesizarea lui Nicușor Dan
25 de ani de la deschiderea arhivelor Securității. Nicușor Dan: „România trebuie să-și privească trecutul fără ocolișuri”
nicusor dan 1
Nicușor Dan: Președintele Constantinescu mi-a propus funcția de secretar de stat pentru diaspora în 1999. Am refuzat pentru matematică
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-11-25 at 22.50.57
REPORTAJ România plătește 400 de milioane de $ pentru drone...
Moscow, Russia. 06 August, 2025. Russian President Vladimir Putin, left, welcomes U.S Special Envoy Steve Witkoff, before a face-to-face meeting at the Kremlin, August 6, 2025 in Moscow, Russia. Credit: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Alamy Live News
Steve Witkoff, puntea dintre Rusia și SUA. Dezvăluiri dintr-o...
Vladimir Putin pe o navă rusească / navă militară din marina Irlandei
„Este punctul zero” pentru orice atac al Rusiei împotriva UE: Țara...
NOWA DEBA, POLAND. 21 September 2022. Soldiers from Poland, the USA and Great Britain take part in the joint military exercise 'BEAR 22' (Polish: Niedzwiedz 22') in Podkarpacie, in eastern Poland. The exercises will last until Friday and are designed to
Aliații Ucrainei ar putea trimite trupe de sprijin în Kiev și Odesa...
Ultimele știri
Costuri de securitate fără precedent pentru târgurile de Crăciun din acest an, în Germania
O şoferiţă a intrat cu maşina într-un stâlp de iluminat din Bucureşti. O pasageră de 20 de ani a murit pe loc
Pericolul din spatele prăjiturilor și aperitivelor comandate online, de la vânzători fără autorizații. La ce riscuri ne expunem
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost trădată prințesa Diana de Martin Bashir. Noi detalii ies la iveală: „Viața ei ar fi avut alt curs...
Cancan
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de...
Fanatik.ro
Presiuni uriașe pe Liga Profesionistă de Fotbal! Meciurile din etapa viitoare ar putea să nu fie transmise la...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Afacerea colosală pe care Gigi Becali ar putea să o facă. Peste 70% dintre români sunt alături de el. Sondaj...
Adevărul
Trump: „Suntem foarte aproape de un acord cu Ucraina”. Mesaj optimist de la Casa Albă privind finalizarea...
Playtech
Cine are dreptul la cumul pensie-salariu. S-a scurtat lista excepțiilor
Digi FM
A ajuns la urgențe după ce s-a tăiat într-o hârtie. Reacția corpului a surprins-o și pe ea: "A fost o...
Digi Sport
După 12 ani, a făcut anunțul despre Michael Schumacher: ”Am vorbit cu cineva foarte, foarte apropiat de el”
Pro FM
Cauza morții lui Freddie Mercury. O boală a vremii, negată mult timp public, i-a curmat viața la numai 45 de...
Film Now
Ar putea o femeie să fie James Bond în următorul film din serie? Ce spune Daniel Craig
Adevarul
Când campaniile electorale ard sute de mii de euro, iar oamenii simpli țin oameni cu nevoi în viață
Newsweek
Casa de Pensii anunță calendarul plății pensiilor pe decembrie. Cine ia 750 lei ajutor și 2.000 lei bonus?
Digi FM
Cei doi băieți ai lui Macaulay Culkin încă nu și-au dat seama că el este Kevin din Singur Acasă: "Nu au nicio...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Mereu fermecat de ea. Richard Gere și soția sa, gesturi dulci pe covorul roșu la Madrid. „Suntem suflete...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu