Șoferii ar putea scăpa de proba teoretică la obținerea unor categorii de permis. Ce prevede proiectul adoptat de Senat

Unii șoferi ar putea fi scutiți de susținerea probei teoretice la obținerea unor categorii superioare de permis de conducere, în anumite condiții, potrivit unui proiect de lege adoptat de Senat. Inițiativa vizează în special deținătorii de permise din categoriile A1 și B1, care vor să obțină categoriile A, A2 sau B.

Concret, persoanele care dețin permis categoria A1 și doresc să obțină categoria A2 sau A ar putea să nu mai susțină examenul teoretic, dacă dovedesc experiență minimă de conducere.

În cazul trecerii de la A1 la A2, este necesară o experiență de cel puțin doi ani pe motociclete din categoria A1.

Pentru trecerea la categoria A, este necesară o experiență de minimum doi ani pe motociclete din categoria A2.

De asemenea, deținătorii de permis categoria B1, obținut la vârsta de 16 sau 17 ani, ar putea fi scutiți de proba teoretică atunci când vor să obțină permisul categoria B, adică pentru autoturisme, dacă au acumulat minimum un an de experiență la volanul unui vehicul din categoria B1.

În toate aceste situații, proba practică rămâne obligatorie, iar candidații trebuie să îndeplinească în continuare toate celelalte condiții prevăzute de lege.

De ce a fost retrimisă legea în Parlament

Proiectul de lege nu este nou, ci a fost retrimis în Parlament pentru reexaminare de către președintele României Nicușor Dan, după ce forma inițială ridicase probleme de compatibilitate cu legislația europeană.

Șeful statului a atras atenția că eliminarea probei teoretice nu era condiționată suficient de clar de criterii precum experiența minimă de conducere sau absolvirea unor cursuri de formare, așa cum prevede Directiva europeană 2006/126/CE privind permisele de conducere.

Din acest motiv, Senatul a reanalizat proiectul și a introdus condiții suplimentare legate de vechimea efectivă în conducere, astfel încât scutirea de examenul teoretic să fie permisă doar celor care au demonstrat deja experiență practică suficientă.

Ce prevederi au fost eliminate din proiect

O schimbare importantă față de varianta inițială este eliminarea unei facilități care îi viza pe șoferii cu permis categoria B.

În forma adoptată anterior de Camera Deputaților, aceștia ar fi putut fi scutiți de proba teoretică atunci când doreau să obțină categoriile A sau A2, dacă urmau cursuri teoretice și practice pentru motociclete.

Această prevedere nu se mai regăsește în forma actuală a proiectului. Astfel, în prezent, proiectul nu mai oferă derogări pentru persoanele care dețin deja permis categoria B și vor să obțină permis pentru motociclete.

Pentru ca aceste modificări să se aplice în practică, proiectul de lege trebuie să fie adoptat de Camera Deputaților, care este for decizional, apoi promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.

Abia după parcurgerea acestor pași noile reguli vor deveni obligatorii. Până atunci, modul de susținere a examenelor auto rămâne neschimbat.

Vezi raportul comisiei aici.

