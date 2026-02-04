Live TV

Agenții ICE nu vor juca „niciun rol operativ” în timpul Jocurilor Olimpice 2026 în Italia

Interior Minister'S Statement On The Presence Of U.S. Agents At The Winter Olympics
Ministrul de Interne italian Matteo Piantedosi. Foto: Profimedia

Ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi, a dat asigurări miercuri că agenţii Serviciului American de Imigrare şi Control al Vămilor (ICE), a căror sosire în Italia pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina a stârnit controverse, nu vor avea niciun rol "operaţional", transmite AFP, preluată de Agerpres.

"Reafirm încă o dată punctul central: ICE nu desfăşoară şi nu va desfăşura niciodată activităţi poliţieneşti operaţionale pe teritoriul nostru naţional", a declarat ministrul membrilor parlamentului, cu două zile înainte de deschiderea Jocurilor Olimpice.

El a reiterat că agenţii prezenţi în Italia aparţineau serviciului de securitate internă (HSI) responsabil cu analizele privind combaterea terorismului şi criminalitatea internaţională, şi nu unităţii responsabile cu combaterea imigraţiei, ale cărei metode şochează în Statele Unite.

Ambasadorul SUA la Roma, Tilman J. Fertitta, a dat, de asemenea, asigurări la sfârşitul lunii ianuarie că Serviciul de Securitate Internă (HSI) al ICE va avea un rol "consultativ" şi va oferi "expertiza sa în furnizarea de informaţii privind ameninţările criminale transnaţionale".

Piantedosi a ţinut să sublinieze că colaborarea cu ICE datează de mai bine de un deceniu în cadrul unui acord de cooperare poliţienească semnat între cele două ţări în 2009 şi ratificat în 2014.

De atunci, poliţia italiană a obţinut numeroase succese în urma informaţiilor furnizate de agenţii ICE prezenţi în misiunile diplomatice americane din Italia, a asigurat ministrul.

El a considerat normal ca forţele de ordine din diferite ţări să colaboreze în timpul acestui tip de eveniment, menţionând ofiţerii italieni trimişi la Paris pentru Jocurile Olimpice din 2024.

Aproximativ 6.000 de membri ai forţelor de ordine, inclusiv lunetişti, schiori, unităţi canine, unităţi anti-sabotaj şi anti-terorism, vor fi responsabili de securitate în timpul Jocurilor Olimpice, ale căror prime evenimente încep miercuri şi care vor dura până pe 22 februarie.

Guvernul a finanţat aspectul de securitate al Jocurilor Olimpice cu 30 de milioane de euro în 2025 şi 114 milioane de euro în 2026, a precizat ministrul.

Ministerul Apărării a indicat că aproape 2.000 de militari vor fi prezenţi, cu 170 de vehicule, radare, aeronave şi drone.

Mai multe demonstraţii sunt planificate în weekendul de deschidere al Jocurilor Olimpice, în principal din cauza impactului lor asupra mediului şi a mizei politice a evenimentului.

Activiştii pro-palestinieni plănuiesc o demonstraţie joi, când flacăra olimpică va sosi la Milano, pentru a protesta faţă de participarea Israelului la Jocurile Olimpice, în timp ce războiul continuă în Gaza.

Alte demonstraţii sunt planificate vineri, în timpul ceremoniei de deschidere de pe stadionul San Siro din Milano, precum şi sâmbătă în oraş.

O organizaţie activistă milaneză care se autointitulează "Comitetul Olimpic Nesustenabil" denunţă impactul infrastructurii (clădiri noi, transport etc.) asupra mediilor montane fragile, precum şi utilizarea pe scară largă şi consumatoare de energie a zăpezii artificiale.

Editor : M.C

