Jocurile Olimpice 2026: Programul complet al sportivilor români la Milano-Cortina

Jocurile Olimpice 2026 se desfășoară la Milano-Cortina între 6 și 22 februarie, iar România va fi reprezentată de 28 de sportivi și o rezervă. Aceștia vor concura la opt discipline, iar programul complet al competițiilor le oferă fanilor posibilitatea de a urmări fiecare evoluție a delegației noastre. Ediția a XXV-a a Jocurilor de iarnă marchează o premieră istorică, fiind organizată într-un format multi-regional care acoperă mai multe orașe și zone montane din nordul Italiei.

Deși poartă denumirea oficială „Milano Cortina”, întrecerile olimpice se vor desfășura pe o arie geografică extinsă, concepută pentru a valorifica infrastructura existentă și specificul fiecărei discipline sportive.

România la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

Componența delegației României care va participa la Jocurile Olimpice „Milano Cortina 2026” a fost aprobată de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Însoțiți de echipele tehnice, 28 de sportivi titulari și o rezervă, care vor locui în șase Sate Olimpice, vor concura la opt discipline sportive după cum urmează:

Biatlon - Sat Olimpic Anterselva: 5 sportivi (1 feminin, 4 masculin);

Bob - Sat Olimpic Cortina: 4 sportivi + 1 rezervă (masculin);

Patinaj artistic - Sat Olimpic Milano: 1 sportiv (feminin);

Sanie - Sat Olimpic Cortina: 7 sportivi (3 feminin, 4 masculin);

Sărituri cu schiurile - Sat Olimpic Predazzo: 4 sportivi (2 masculin, 2 feminin);

Schi alpin - Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine), Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine) - 2 sportivi (1 feminin, 1 masculin);

Schi fond - Sat Olimpic Predazzo: 3 sportivi (1 feminin, 2 masculin);

Snowboard - Sat Olimpic Livigno - 2 sportive.

Șapte sportivi vor purta drapelul Romaniei

România a desemnat-o purtător de drapel la Milano pe Julia Sauter, patinaj artistic. La Livigno, delegația Team Romania va fi condusă în arenă de Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin). La Pedrazzo, cei care vor deschide defilarea pentru România vor fi Daniela Toth (schi sărituri) și Paul Pepene (schi fond). La Cortina, unde se află cea mai numeroasă parte a delegației tricolore, Mihai Tentea (bob) va fi portdrapel, în timp ce de la sanie, Raluca Strămăturaru este sportivul reprezentativ ajuns la 5 ediții de Jocuri.

Programul sportivilor români la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, Milano-Cortina

Program BIATLON

Delegația României la biatlon, JO Milano Cortina 2026 - 5 sportivi: Anastasia Tolmacheva, George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev.

Duminică, 8 februarie

14:05* Ștafetă mixtă 4x6km (masculin + feminin) - FINALĂ

Marți, 10 februarie

13:30 - 20 km individual masculin - FINALĂ

Miercuri, 11 februarie

14:15 - 15 km individual feminin - FINALĂ

Vineri, 13 februarie

14:00 - 10 km sprint masculin - FINALĂ

Sâmbătă, 14 februarie

14:00 - 7,5 km sprint feminin - FINALĂ

Duminică, 15 februarie

11:15 - 12,5 km urmărire masculin - FINALĂ

14:45 - 10 km urmărire feminin - FINALĂ

Marți, 17 februarie

14:30 - Ștafetă 4x7,5 km masculin - FINALĂ

Miercuri, 18 februarie

14:45 - Ștafetă 4x6 km feminin - FINALĂ

Vineri, 20 februarie

14:15 - 15 km mass start masculin - FINALĂ

Sâmbătă, 21 februarie

14:15 - 12,5 km mass start feminin - FINALĂ

*Programul este afișat conform orei Italiei, iar pentru România se adaugă o oră.

Program BOB

Delegația României la bob, JO Milano Cortina 2026 - 5 sportivi: Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea, Rezervă: Andrei Nica.

Joi, 12 februarie

12:50* Bob 2 persoane masculin - Manșa 1 (antrenament oficial)

Vineri, 13 februarie

09:00 Bob 2 persoane masculin - Manșa 2 (antrenament oficial)

Sâmbătă, 14 februarie

12:30 Bob 2 persoane masculin - Manșa 3 (antrenament oficial)

Luni, 16 februarie

10:00 Bob 2 persoane masculin - Manșa 1

11:57 Bob 2 persoane masculin - Manșa 2

Marți, 17 februarie

19:00 Bob 2 persoane masculin - Manșa 3

21:03 Bob 2 persoane masculin - Manșa 4 (Clasament FINAL)

Miercuri, 18 februarie

10:00 Bob 4 persoane masculin - Manșa 1 (antrenament oficial)

Joi, 19 februarie

10:00 Bob 4 persoane masculin - Manșa 2 (antrenament oficial)

Vineri, 20 februarie

10:00 Bob 4 persoane masculin - Manșa 3 (antrenament oficial)

Sâmbătă, 21 februarie

10:00 Bob 4 persoane masculin - Manșa 1

11:57 Bob 4 persoane masculin - Manșa 2

Duminică, 22 februarie

10:00 Bob 4 persoane masculin- Manșa 3

12:12 Bob 4 persoane masculin - Manșa 4 (Clasament FINAL)

* Programul este afișat conform orei Italiei, iar pentru România se adaugă o oră.

Program PATINAJ ARTISTIC

Delegația României la patinaj artistic, JO Milano Cortina 2026 - Julia Sauter.

Vineri, 6 februarie

09:55* Patinaj artistic echipe dans - Program ritmat

11:35 Patinaj artistic echipe perechi - Program scurt

13:35 Patinaj artistic echipe individual feminin - Program scurt

Sâmbătă, 7 februarie

19:45 Patinaj artistic echipe individual masculin - Program scurt

22:05 Patinaj artistic echipe dans - Program liber

Duminică, 8 februarie

19:30 Patinaj artistic echipe perechi - Program liber

20:45 Patinaj artistic echipe individual feminin - Program liber

21:55 Patinaj artistic echipe individual masculin - program liber - FINALĂ

Luni, 9 februarie

19:20 Patinaj artistic dans - Program ritmat

Marti, 10 februarie

18:30 Patinaj artistic individual masculin - Program scurt

Miercuri, 11 februarie

19:30 Patinaj artistic dans - Program liber - FINALĂ

Vineri, 13 februarie

19:00 Patinaj artistic individual masculin - Program liber - FINALĂ

Duminică, 15 februarie

19:45 Patinaj artistic perechi - Program scurt

Luni, 16 februarie

20:00 Patinaj artistic perechi - Program liber - FINALĂ

Marți, 17 februarie

18:45 Patinaj artstic individual feminin - Program scurt (RO)

Joi, 19 februarie

19:00 Patinaj artistic individual feminin - Program liber - FINALĂ (RO)

* Programul este afișat conform orei Italiei, iar pentru România se adaugă o oră.

Program SANIE

Delegația României la sanie, JO Milano Cortina 2026 -7 sportivi: Corina Buzățoiu, Carmen Manolescu, Raluca Strămăturaru, Valentin Crețu - Eduard Crăciun, Marian Gîtlan - Darius Șerban.

Miercuri, 4 februarie

19:30* Sanie individual masculin - Manșa 1 (antrenament oficial)

(după manșa 1) - Sanie individual masculin - Manșa 2 (antrenament oficial)

Joi, 5 februarie

14:30 Sanie individual masculin - Manșa 3 (antrenament oficial)

15:25 Sanie individual masculin - Manșa 4 (antrenament oficial)

17:00 Sanie individual feminin - Manșa 1 (antrenament oficial)

(după manșa 1) - Sanie individual feminin - Manșa 2 (antrenament oficial)

Vineri, 6 februarie

10:00 Sanie individual masculin - Manșa 5 (antrenament oficial)

10:55 Sanie individual masculin - Manșa 6 (antrenament oficial)

Sâmbătă, 7 februarie

13:30 Sanie individual feminin - Manșa 3 (antrenament oficial)

14:25 Sanie individual feminin - Manșa 4 (antrenament oficial)

17:00 Sanie individual masculin – Manșa 1

18:32 Sanie individual masculin – Manșa 2

Duminică, 8 februarie

08:00 Sanie individual feminin - Manșa 5 (antrenament oficial)

08:55 Sanie individual feminin - Manșa 6 (antrenament oficial)

13:30 Sanie dublu masculin - Manșa 1 (antrenament oficial)

14:09 Sanie dublu masculin - Manșa 2 (antrenament oficial)

14:46 Sanie dublu feminin - Manșa 1 (antrenament oficial)

15:15 Sanie dublu feminin - Manșa 2 (antrenament oficial)

17:00 Sanie individual masculin – Manșa 3

18:31 Sanie individual masculin – Manșa 4 (CLASAMENT FINAL)

Luni, 9 februarie

13:00 Sanie dublu masculin - Manșa 3 (antrenament oficial)

13:41 Sanie dublu masculin - Manșa 4 (antrenament oficial)

14:10 Sanie dublu feminin - Manșa 3 (antrenament oficial)

14:41 Sanie dublu feminin - Manșa 4 (antrenament oficial)

17:00 Sanie individual feminin, Manșa 1

18:35 Sanie individual feminin, Manșa 2

Marți, 10 februarie

08:00 Sanie dublu feminin - Manșa 5 (antrenament oficial)

08:29 Sanie dublu feminin - Manșa 6 (antrenament oficial)

08:53 Sanie dublu masculin - Manșa 5 (antrenament oficial)

09:32 Sanie dublu masculin - Manșa 6 (antrenament oficial)

17:00 Sanie individual feminin – Manșa 3

18:34 Sanie individual feminin – Manșa 4 (CLASAMENT FINAL)

Miercuri, 11 februarie

17:00 Sanie dublu feminin – Manșa 1

17:51 Sanie dublu masculin – Manșa 1

18:53 Sanie dublu feminin – Manșa 2 (CLASAMENT FINAL)

19:44 Sanie dublu masculin – Manșa 2 (CLASAMENT FINAL)

Joi, 12 februarie

18:30 Ștafetă echipe (FINALĂ)

* Programul este afișat conform orei Italiei, iar pentru România se adaugă o oră.

Program SCHI ALPIN

Delegația României la schi alpin, JO Milano Cortina 2026 – 2 sportivi: Sofia Moldovan, Alexandru Ștefănescu.

Sâmbătă, 14 februarie

10:00 Slalom uriaș masculin - Manșa 1

13:30 Slalom uriaș masculin - Manșa 2 - FINALĂ

Duminică, 15 februarie

10:00 Slalom uriaș feminin - Manșa 1

13:30 Slalom uriaș feminin - Manșa 2 - FINALĂ

Luni, 16 februarie

10:00 Slalom masculin - Manșa 1

13:30 Slalom masculin - Manșa 2 - FINALĂ

Miercuri, 18 februarie

10:00 Slalom feminin - Manșa 1

13:30 Slalom feminin - Manșa 2 - FINALĂ

* Programul este afișat conform orei Italiei, iar pentru România se adaugă o oră.

Program SCHI SĂRITURI

Delegația României la schi sărituri, JO Milano Cortina 2026 - 4 sportivi: Delia Folea, Daniela Toth, Daniel Cacina, Mihnea Spulber.

Joi, 5 febrarie

17:00* Trambulină normală, individual feminin- antrenament oficial 1

20:00 Trambulină normală, individual masculin – antrenament oficial 1

Vineri, 6 februarie

09:00 Trambulina normală, individual feminin – antrenament oficial 2

Sâmbătă, 7 februarie

17:45 Trambulină normală, individual feminin - Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)

18:45 Trambulină normală, individual feminin - Runda 1

19:57 Trambulină normală, individual feminin - Runda FINALĂ

Duminică, 8 februarie

16:30 Trambulină normală, individual feminin- antrenament oficial 3

19:00 Trambulină normală, individual masculin – antrenament oficial 2

Luni, 9 februarie

18:00 Trambulină normală, individual masculin - Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)

19:00 Trambulină normală, individual masculin - Runda 1

20:12 Trambulină normală, individual masculin - Runda FINALĂ

Marți, 10 februarie

17:30 Echipe mixte - Runda de probă

18:45 Echipe mixte - Runda 1

20:00 Echipe mixte - Runda FINALĂ

Sâmbătă, 14 februarie

17:30 Trambulină mare, individual masculin - Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)

18:45 Trambulină mare, individual masculin - Runda 1

19:57 Trambulină mare, individual masculin - Runda FINALĂ

Duminică, 15 februarie

17:30 Trambulină mare, individual feminin - Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)

18:45 Trambulină mare, individual feminin - Runda 1

19:57 Trambulină mare, individual feminin - Runda FINALĂ

Luni, 16 februarie

18:00 Super echipe masculin - Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)

19:00 Super echipe masculin - Runda 1

19:43 Super echipe masculin - Runda 2

20:20 Super echipe masculin - Runda FINALĂ.

* Programul este afișat conform orei Italiei, iar pentru România se adaugă o oră.

Program SCHI FOND

Delegația României la schi fond, JO Milano Cortina 2026 - 3 sportivi: Delia Reit, Gabriel Cojocaru, Paul Pepene.

Sâmbătă, 7 februarie

13:00* - 10 km+10 km skiatlon feminin - FINALA

Duminică, 8 februarie

12:30 - 10 km+10 km skiatlon masculin - FINALA

Marți, 10 februarie

09:15 Sprint clasic feminin - Calificări

09:55 Sprint clasic masculin - Calificări

11:45 Sprint clasic feminin - Sferturi de finală

12:15 Sprint clasic masculin - Sferturi de finală

12:45 Sprint clasic feminine- Semifinale

12:57 Sprint clasic masculin - Semifinale

13:13 Sprint clasic feminin - FINALA

13:25 Sprint clasic masculin - FINALA

Joi, 12 februarie

13:00 - 10 km liber interval feminin - FINALA

Vineri, 13 februarie

11:45 - 10 km liber interval masculin - FINALA

Sâmbătă, 14 februarie

12:00 Ștafetă 4 x 7,5 km feminin - FINALA

Duminică, 15 februarie

12:00 Ștafetă 4 x 7,5 km masculin - FINALA

Miercuri, 18 februarie

09:45 Sprint liber echipe feminin - Calificări

10:15 Sprint liber echipe masculin - Calificări

11:45 Sprint liber echipe feminin - FINALA

12:15 Sprint liber echipe masculin - FINALA

Sâmbătă, 21 februarie

11:00 - 50 km mass-start clasic masculin - FINALA

Duminică, 22 februarie

10:00 - 50 km mass-start clasic feminin – FINALA.

* Programul este afișat conform orei Italiei, iar pentru România se adaugă o oră.

Program SNOWBOARD

România va debuta în această disciplină sportivă la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026. Delegația țării noastre la snowboard, JO Milano Cortina 2026 - 2 sportivi: Henrietta Bartalis, Kata Mandel.

Vineri, 13 februarie

10:00* Snowboard Cross, feminin, Manșa 1

10:55 Snowboard Cross, feminin, Manșa 2

13:30 Snowboard Cross, feminin – Optimi

14:03 Snowboard Cross, feminin – Sferturi

14:24 Snowboard Cross, feminin – Semifinale

14:41 Snowboard Cross, feminin – Finala mică

14:46 Snowboard Cross, feminin – Finala mare. (Sursa: Comitetul Olimpic și Sportiv Român/COSR)

* Programul este afișat conform orei Italiei, iar pentru România se adaugă o oră.

Unde se desfășoară Jocurile Olimpice 2026

Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, a XXV-a ediție a competiției, marchează o premieră în istoria evenimentului, fiind organizate într-un format multi-regional, care acoperă mai multe orașe și zone montane din nordul Italiei. Deși poartă denumirea oficială „Milano Cortina”, întrecerile olimpice se vor desfășura pe o arie geografică extinsă, concepută pentru a valorifica infrastructura existentă și specificul fiecărei discipline sportive.

Competițiile vor avea loc în opt localități, fiecare desemnată pentru găzduirea unor probe distincte, astfel:

Antholz/Anterselva

Situată în provincia autonomă Bolzano din Tirolul de Sud, stațiunea Antholz/Anterselva va găzdui probele de biatlon, într-unul dintre cele mai cunoscute centre europene dedicate acestui sport;

Bormio

Aflată în zona Valtellina, din regiunea Lombardia, localitatea Bormio va fi scena probelor masculine de schi alpin, dar și a competițiilor de schi alpinism, disciplină care își va face debutul olimpic la ediția din 2026;

Cortina d’Ampezzo

Una dintre cele mai cunoscute stațiuni alpine din Dolomiți, situată în regiunea Veneto, Cortina d’Ampezzo reprezintă un punct central al Jocurilor Olimpice. Aici se vor desfășura probele de bob, skeleton, sanie și curling;

Milano

Principalul centru urban al competiției, Milano va găzdui sporturile pe gheață, respectiv patinaj artistic, patinaj viteză, short-track și hochei pe gheață. Tot la Milano este programată și ceremonia oficială de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026;

Livigno

Stațiune montană de altitudine din regiunea Valtellina, Livigno va fi dedicată probelor de snowboard și schi freestyle;

Predazzo (Val di Fiemme)

Localitatea Predazzo, situată în Val di Fiemme, în regiunea Trentino, va găzdui săriturile cu schiurile și partea de sărituri din combinata nordică;

Tesero (Val di Fiemme)

Tot în Val di Fiemme, Tesero va fi locul de desfășurare al competițiilor de schi fond și al probei de fond din cadrul combinatei nordice;

Verona

Deși nu va găzdui întreceri sportive, orașul Verona are un rol simbolic important, urmând să fie gazda ceremoniei de închidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026.

Patru ceremonii de deschidere la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026

Jocurile Olimpice din această iarnă aduc o premieră absolută în modul de desfășurare al evenimenelor de deschidere - patru ceremonii simultane vor fi desfășurate în patru locații distincte: la Milano (San Siro Stadium), Cortina d’Ampezzo, Livigno și Predazzo.

Această decizie inovatoare răspunde unei provocări logistice complexe: probele olimpice sunt distribuite pe un teritoriu extins, cu distanțe considerabile între orașele gazdă. Sportivii care se află deja la munte pentru antrenamente și competiții nu ar putea participa la ceremonia centrală din Milano fără a pierde zile prețioase de concurs.

Astfel, organizatorii au ales să aducă ceremonia mai aproape de sportivi, permițând fiecărei delegații să ia parte la festivități fără a compromite performanța în competiții. Fiecare locație va avea propriul moment artistic și reprezentanți ai țărilor participante.



Jocurile Olimpice reprezintă, în mod tradițional, cea mai importantă competiție sportivă internațională, organizată de Comitetul Internațional Olimpic (CIO/ International Olympic Committee, IOC), reunind sportivi din aproape toate țările lumii.

Editor : C.S.