APTOPIX Milan Cortina Olympics Alpine Skiing
Lindsey Vonn, din Statele Unite, se accidentează în timpul unei curse de schi alpin feminin, la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, la Cortina d'Ampezzo, Italia, duminică, 8 februarie 2026. Foto: Profimedia

Americanca Lindsey Vonn a căzut duminică în proba feminină de coborâre, la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026, pe pârtia de la Cortina d'Ampezzo, la scurt timp după ce pornise în cursă.

„Regina vitezei”, campioana olimpică din 2010, s-a izbit violent de pistă, rămânând întinsă la pământ, înainte de a primi îngrijiri de la personalul medical, conform imaginilor TV, proba de coborâre fiind întreruptă. Ea a fost ulterior preluată cu un elicopter.

Conform AFP,  citată de Agerpres, luând startul purtând numărul 13, Lindsey Vonn a căzut după doar 12 secunde. Ea şi-a pierdut echilibrul în timp ce depăşea o mică denivelare şi o poartă, rostogolindu-se de mai multe ori. Cursa a fost imediat oprită, iar schioarea americană, plasată pe o targă, a fost transportată cu elicopterul spre spital după 15 minute. Publicul prezent s-a adunat la linia de sosire, urmărind în tăcere scena pe ecranul gigantic, apoi a aplaudat îndelung.

Sâmbătă, Vonn a înregistrat al treilea cel mai rapid timp în ultima etapă de antrenament. Vonn, care a suferit o ruptură de ligament încrucişat anterior la genunchiul stâng în urmă cu opt zile, a fost la doar 37 sutimi în urma compatrioatei sale Breezy Johnson, care a înregistrat cel mai rapid timp de 1 minut 37 sec 91/100, şi la 16 sutimi în spatele germancei Kira Weidle-Wikelmann, care a terminat pe locul doi.

Vineri, Vonn, care s-a antrenat pe pista de la Cortina d'Ampezzo, declara că ligamentul încrucişat anterior este „100% rupt”. După antrenamentul de vineri, Vonn a răspuns, pe X, unui medic care a pus la îndoială gravitatea accidentării sale la genunchiul stâng, suferită acum doar o săptămână la Crans-Montana.

„Care era starea ligamentului încrucişat anterior de la genunchi înainte de căzătura sa de săptămâna trecută?”, s-a întrebat medicul Brian Sutterer. „Când auzi poveşti despre Ťcutare jucător care a jucat ani de zile cu o ruptură de ligamente încrucişateť, este vorba despre o ruptură cronică, ceea ce înseamnă că organismul are timp să se adapteze şi să-şi reeduce muşchii pentru a susţine genunchiul. Cineva care a suferit deja o ruptură/o intervenţie chirurgicală s-ar putea să nu simtă durere în cazul unei noi accidentări”, a adăugat Sutterer.

Americanca a răspuns la acest mesaj vineri după-amiază: „Lol, mulţumesc, doctore. Ligamentul meu încrucişat a fost perfect funcţional până vinerea trecută. Doar pentru că vi se pare imposibil nu înseamnă că este. Şi da, ligamentul meu încrucişat anterior este rupt 100%. Nu 80% sau 50%. Este complet distrus.”

Vonn, de patru ori câştigătoare a Marelui Glob, îşi încheiase cariera în 2019, în special din cauza unor dureri insuportabile la genunchiul drept, unde se accidentase de mai multe ori şi unde i s-a pus o proteză de titan.

În acest sezon, Vonn a participat la nouă curse, câştigând două şi neterminând niciodată mai jos de podium, cu excepţia slalomului super-uriaş de la St. Moritz şi de la Crans-Montana.

