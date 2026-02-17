„Vom restabili justiția”: Zelenski sancționează 10 sportivi ruși după scandalul de la Jocurile Olimpice

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sancțiuni împotriva a 10 sportivi ruși acuzați că au susținut agresiunea Moscovei în Ucraina, la scurt timp după scandalul izbucnit la Jocurile Olimpice, unde un sportiv ucrainean a fost descalificat pentru un gest de solidaritate cu victimele războiului.

Lista a fost întocmită în urma unei petiții depuse de skeletonistul ucrainean Vladislav Heraskevîci, care a fost descalificat de la Jocurile Olimpice de Iarnă pentru că a purtat o cască în onoarea sportivilor uciși de Rusia, relatează Kyiv Post.

Potrivit Administrației Prezidențiale, măsurile se vor aplica unor figuri din sport care au vizitat teritorii ucrainene ocupate, au apărat public invazia și ocupația Rusiei, au strâns fonduri pentru forțele ruse sau au organizat evenimente pentru copii ucraineni deportați forțat de Rusia.

„Acest pachet de sancțiuni al Ucrainei ar trebui să fie un semnal pentru alții din întreaga lume, un semnal că nu se poate închide pur și simplu ochii la sprijinul pentru agresiune”, a declarat Zelenski. „Când ucrainenilor la Jocurile Olimpice li se interzice să menționeze chiar și victimele agresiunii ruse, este clar că asistăm la un regres global al justiției. Vom restabili justiția”.

Sportivii ruși sancționați, conform presei ucrainene, sunt:

Arkadi Dvorkovici, președintele FIDE;

luptătorul Evgheni Baidusov;

luptătorul Imam Ganișov;

sportivul de taekwondo Vladislav Larin;

sportivul de taekwondo Maksim Hramțov;

arcașa Svetlana Dașanimeaeva;

scrimera Iana Egorian;

gimnasta Angelina Melnikova;

judoka Madina Taimazova;

și boxerul Fiodor Ciudinov.

Administrația Prezidențială nu a detaliat exact sancțiunile, însă publicațiile ucrainene sugerează că acestea ar putea include înghețarea activelor. Ministrul rus al Sportului, Mihail Degtiarev, a declarat săptămâna trecută pentru postul de stat Channel One: „Vrem să-i lipsim de tot, să le interzicem să vină în țară și să folosească facilitățile noastre sportive”.

Reacția sportivului ucrainean Vladislav Heraskevîci

Lăudând sancțiunile pe platforma X, Heraskevîci a spus: „Un pas foarte important pentru a reduce semnificativ răspândirea propagandei ruse în sportul internațional. Reducerea răspândirii narativelor rusești = salvarea de vieți.”

Săptămâna trecută, Heraskevîci a fost oprit de la participarea la Jocurile Olimpice de Iarnă după ce a refuzat să renunțe la o cască ce omagia 24 de sportivi și copii ucraineni uciși de Rusia. El a numit decizia Comitetul Internațional Olimpic „pur discriminatorie”.

Zelenski a condamnat la rândul său decizia, afirmând: „Sportul nu ar trebui să însemne amnezie, iar mișcarea olimpică ar trebui să ajute la oprirea războaielor, nu să joace în favoarea agresorilor”. El a criticat și includerea a 19 sportivi ruși la competiție sub un drapel „neutru”.

„Ei concurează sub steaguri «neutre» la Jocuri, în timp ce în viața reală susțin public agresiunea rusă împotriva Ucrainei și ocuparea teritoriilor noastre. Ei sunt cei care merită descalificarea”, a spus Zelenski.

După controversa olimpică, Heraskevîci a lansat o inițiativă de strângere de fonduri pentru familiile sportivilor ucraineni uciși de Rusia și a depus o petiție prin care a cerut guvernului să sancționeze figurile sportive ruse care susțin invazia.

„Introducerea sancțiunilor de către Ucraina împotriva sportivilor ruși va fi primul pas către introducerea de sancțiuni împotriva lor și de către țările partenere ale Ucrainei”, a declarat el la acel moment. „Acest lucru va face imposibile aparițiile lor pe scena internațională, pe care o folosesc pentru a susține războiul împotriva Ucrainei.”

Potrivit ministrului de externe Andrii Sîbiha, peste 650 de sportivi și antrenori ucraineni au fost uciși și peste 800 de facilități sportive au fost distruse pe parcursul invaziei pe scară largă a Ucrainei.

