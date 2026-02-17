Live TV

România va fi reprezentată de doi sportivi la Jocurile Paralimpice de iarnă de la Milano-Cortina

jocuri paralimpice
Andrei-Sorin Popa și Mihăiță Papară, cei doi sportivi români de la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026. Foto: Comitetul National Paralimpic, Romania Facebook
Mihăiţă Papară, cel mai experimentat sportiv român la para snowboard Andrei-Sorin Popa – revenire spectaculoasă în para schi alpin

România va fi reprezentată la Jocurile Paralimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-15 martie 2026) de doi sportivi, Mihăiţă Papară la para snowboard şi Andrei-Sorin Popa la para schi alpin, a transmis Comitetul Naţional Paralimpic, într-un comunicat de presă.

Participarea celor doi sportivi a fost confirmată oficial de Federaţia Internaţională de Schi şi Snowboard (FIS) prin aprobarea invitaţiilor bipartite, mecanismul prin care România a obţinut accesul în competiţie, în absenţa unor locuri cotă directe.

Preşedintele Comitetului Naţional Paralimpic (CNP), Carol Eduard Novak, a subliniat importanţa prezenţei României la JP de la Milano-Cortina.

„Participarea României la Milano-Cortina 2026 este mai mult decât o prezenţă sportivă. Este confirmarea faptului că sporturile paralimpice de iarnă revin pe agenda performanţei, chiar şi într-un context structural dificil. Mihăiţă Papară înseamnă continuitate şi experienţă, iar Andrei-Sorin Popa reprezintă rezultatul direct al procesului de dezvoltare iniţiat în 2025 şi al progresului accelerat. Investiţia în descoperirea de noi sportivi şi în performanţă produce rezultate, iar România rămâne relevantă în sportul paralimpic internaţional”, a afirmat Novak., conform sursei citate.

Mihăiţă Papară, cel mai experimentat sportiv român la para snowboard

Mihăiţă Papară (46 de ani) va concura în probele de snowboard cros (SBX) şi banked slalom (BSL). Activ în circuitul internaţional din 2014, el este cel mai experimentat sportiv român din para snowboard, reprezentând România şi la Jocurile Paralimpice de la PyeongChang 2018 şi Beijing 2022.

Palmaresul său include 38 de starturi în Cupa Mondială, un podium mondial, cinci podiumuri în Cupa Europeană, clasări repetate în Top 10 şi locul 3 în clasamentul general mondial (BSL & SBX) în sezonul 2020-2021. La Campionatele Mondiale a obţinut clasări notabile, inclusiv locul 8 la La Molina (2015) şi locul 8 la Dual Banked Slalom (2023).

În sezonul 2025-2026 a obţinut medalia de argint în clasamentul general european la SBX (categoria LL1), două victorii în Nor-Am Cup (Big White, Canada), o victorie şi un loc 2 în Cupa Europeană la Kuhtai, precum şi podium la Lenk (Elveţia). Rezultatele recente îl menţin constant în Top 5 continental.

Andrei-Sorin Popa – revenire spectaculoasă în para schi alpin

Andrei-Sorin Popa (38 de ani) concurează în para schi alpin, clasa LW9-2 (standing), în proba de slalom (SL). În această categorie, sportivii concurează în poziţie verticală, iar rezultatele sunt ajustate prin sistemul de factorizare FIS pentru a asigura echitatea competiţională între clase.

După un accident vascular cerebral suferit în 2020, care i-a afectat mobilitatea, Andrei şi-a reconstruit parcursul sportiv, iar sezonul 2025-2026 a marcat debutul său real în circuitul internaţional, cu susţinerea Comitetului Naţional Paralimpic. Începând din decembrie 2025, a înregistrat 11 starturi internaţionale FIS, patru podiumuri şi clasări repetate în Top 6. Printre rezultatele notabile se numără locul 2 la Hinterstoder (Austria) şi trei locuri 3 la Rokytnice (Cehia) şi Jasna (Slovacia).

Milano-Cortina 2026 va marca a cincea participare a României la Jocurile Paralimpice de iarnă, după ediţiile din 2010 (Vancouver), 2014 (Soci), 2018 (PyeongChang) şi 2022 (Beijing).

Dincolo de continuitate, ediţia din 2026 aduce şi diversificarea reprezentării României în sporturile paralimpice de iarnă, fiind pentru prima dată cu reprezentare în două discipline.

Editor : Ana Petrescu

