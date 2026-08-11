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David Popovici s-a calificat în finala probei de 100 de metri cu record al competiției, a patra performanță din toate timpurile

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David Popovici. Foto: Profimedia
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David Popovici s-a calificat cu cel mai bun timp în finala la 100 metri liber de la Campionatele Europene de înot de la Paris cu timpul de 46.72 secunde.

Evenimentul din capitala Franţei reuneşte peste 1.000 de sportivi din 52 de ţări. România participă cu un lot de 11 înotători, în frunte cu David Popovici, care concurează în probele de 100 m şi 200 m liber.

Multiplul campion David Popovici s-a calificat, marţi, în finala probei de 100 m liber din cadrul Campionatului European de nataţie seniori, la Paris, reuşind în semifinale un record al competiţiei.

Popovici, care a concurat în a doua semifinală, a înregistrat timpul 46.72, record al competiţiei. Este cel mai bun timp al semifinalelor.

Rusul Egor Kornev a ocupat locul trei per total în semifinale, cu timpul 47.27. Al doilea timp a fost înregistrat de spaniolul Luca Hoek le Guenedal (47.26).

Dimineaţa, în serii, Popovici a înregistrat timpul 47.13, de asemenea cel mai bun al fazei respective.

Finala probei de 100 m liber va avea loc miercuri, la 19:52 (ora României).

David Popovici deţine două titluri europene consecutive la 100 m liber, obţinute la Roma 2022 şi la Belgrad 2024, precum şi recordul competiţiei, reuşit la Roma - 46.86 secunde. Recordul mondial îi aparţine din 2024 chinezului Pan Zhanle.

România participă cu 11 sportivi la Europenele de înot: David Popovici (100 m şi 200 m liber), Eric Andrieş (100 m, 200 m şi 400 m liber), Robert Badea (200 m fluture, 200 m şi 400 m mixt), Darius Coman (100 m şi 200 m bras, 200 m mixt), Alexandru Constantinescu (50 m, 100 m şi 200 m spate), Patrick Sebastian Dinu (50 m şi 100 m liber), Tudor Andrei Iordache (50 m, 100 m şi 200 m spate), Vlad Mihalache (50 m şi 100 m fluture), Denis Popescu (50 m şi 100 m spate, 50 m şi 100 m fluture), Andrei Proca (800 m şi 1.500 m liber), Matei-Cristian State (200 m bras, 200 m şi 400 m mixt).

Antrenori sunt Adrian Rădulescu, Bogdan Stroe, Iulia Becheru, Viorel Ciobanu, Mircea Purcaru, Gabriel Cojocaru, kinetoterapeuţi Valentin Grigoraş şi Dragoş Luscan, delegaţia condusă de preşedinta FRNPM, Camelia Potec, cuprinzându-i şi pe antrenorul federal Silviu Anastase şi pe secretarul general Matei Giurcăneanu.

Editor : Liviu Cojan

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