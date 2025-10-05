Live TV

McLaren, campioană la constructori în 2025. Echipa a ajuns la 10 titluri în Formula 1

mclaren f1
Foto: X / McLaren

Echipa McLaren a câştigat a doua oară consecutiv titlul mondial la constructori în Formula 1, duminică, la finalul etapei a 18-a a sezonului, Singapore Grand Prix. Echipa a ajuns astfel la 10 titluri. Recordul este deţinut de scuderia Ferrari, cu 16 titluri mondiale în palmares.

În Singapore, Lando Norris şi Oscar Piastri, piloţii McLaren, s-au clasat pe locul 3, respectiv pe poziţia a patra.

„Aş putea să o iau de la capăt! A fost o cursă dificilă, Max nu a făcut nicio greşeală, dar eu am dat tot ce am avut astăzi. Sunt fericit, am avansat două poziţii şi am câştigat din nou titlul de campioni la constructori, aşa că sunt fericit”, a declarat Lando Norris.

Cursa a fost câştigată de George Russell (Mercedes), iar pe locul doi a terminat Max Verstappen (Red Bull).

„Este o senzaţie incredibilă. Sunt foarte recunoscător echipei, care a făcut o treabă extraordinară pe tot parcursul weekendului. Sunt foarte fericit. La început am fost puţin stresat când l-am văzut pe Max cu pneuri moi”, a declarat Russell.

Top 10 este completat de Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin), Oliver Bearman (Haas) şi Carlos Sainz (Williams.

Următoarea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, Marele Premiu al Statelor Unite, se va desfăşura pe 19 octombrie la Austin (Texas).

