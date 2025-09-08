Live TV

Foto „Șoferul fantomă” al unei mașini tip Formula 1, identificat în sfârșit de polițiștii cehi: bolidul alerga pe autostrăzi din 2019

Data publicării:
mas
Foto: X / Poliția Cehă

Poliția din Cehia l-a arestat în sfârșit pe șoferul unei mașini de curse de tip Formula 1, care fusese văzută de numeroase ori pe autostradă începând din 2019. Bolidul roșu, decorat în întregime cu sigla Ferrari, a fost urmărit până la o proprietate din satul Buk, la aproximativ 60 km sud-vest de Praga, după ce ultima apariție a fost semnalată poliției, scrie BBC News.

Duminică dimineață a apărut un videoclip în care se vede mașina circulând pe autostrada D4 și oprindu-se pentru a alimenta cu benzină. Șoferul, un bărbat de 51 de ani, a fost arestat la domiciliul său și reținut după ce a refuzat inițial să coboare din mașină.

Imaginile video capturate de mass-media locală îl arătau stând în mașină în fața garajului său, certându-se cu ofițerii și spunând că aceștia încălcau proprietatea privată.

În cele din urmă, el a cedat și a acceptat să fie dus la secția de poliție pentru a fi interogat - purtând în continuare costumul roșu de pilot de curse și casca.

Potrivit relatărilor ulterioare ale mass-media, el a refuzat să răspundă la orice întrebare când a ajuns acolo.

Un bărbat identificat ca fiind fiul său a declarat presei locale că casa a fost înconjurată de câteva zeci de mașini de poliție și un elicopter, ceea ce el a calificat drept o reacție disproporționată „la o presupusă încălcare a regulilor de circulație din partea noastră”.

El a spus că poliția „ne-ar fi văzut remorcând o mașină de Formula 1 despre care susțineau că a circulat cu viteză excesivă pe autostradă cu câteva minute înainte – desigur, noi nu știm absolut nimic despre acest lucru”.

Poliția a reușit să vorbească pentru prima dată cu șoferul fantomă de F1 în 2019, când au început să apară online imagini și videoclipuri cu mașina pe autostradă.

8bbeaa00-8be7-11f0-bcd6-e9a8acb8
Foto: X / Poliția Cehă

Au localizat vehiculul și l-au interogat pe proprietarul său, care a negat că ar fi condus vreodată pe autostradă. Nu este clar dacă este aceeași persoană pe care poliția a arestat-o acum.

Deoarece șoferul purta cască în videoclipuri și fotografii, acesta nu a putut fi identificat, iar poliția nu a putut continua ancheta.

Vehiculul a fost descris frecvent ca „o mașină Ferrari de Formula 1”.

Totuși, potrivit site-ului web auto.cz, este de fapt un Dallara GP2/08 – o mașină de curse dezvoltată de producătorul italian Dallara pentru a fi utilizată în seria GP2, o serie de calificare pentru Formula 1.

De atunci, competiția a fost redenumită Campionatul FIA de Formula 2.

Indiferent de proveniența exactă a mașinii, proprietarul riscă acum o amendă pentru conducerea unui vehicul pe autostradă fără faruri, indicatoare sau plăcuțe de înmatriculare și i-ar putea fi suspendat permisul de conducere.

