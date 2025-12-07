Lando Norris a câştigat primul titlu de campion mondial în Formula 1, în ultima etapă de la Abu Dhabi

Pilotul britanic Lando Norris (McLaren-Mercedes) a câştigat duminică primul său titlu de campion mondial în Formula 1, la finalul Marelui Premiu de la Abu Dhabi, din Emiratele Arabe Unite, chiar dacă nu a reușit să câștige și cursa de la Yas Marina.

Cursa de la Abu Dhabi, ultima a sezonului, a fost câştigată de pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull).

Lider în clasamentul piloţilor înaintea ultimei etape din F1, Norris trebuia doar să ocupe un loc pe podium, nu neapărat primul, la finalul cursei, pentru a-şi adjudeca trofeul.

Britanicul a reușit să termine pe locul 3, devenind astfel campion mondial, scrie Agerpres, preluând AFP.

Pe locul 2 s-a clasat în această cursă coechipierul lui Norris, australianul Oscar Piastri.

Olandezul Max Verstappen, care a fost în urmă cu peste 100 de puncte la sfârşitul verii, a avut o revenire magnifică în ultima treime a sezonului, dar în cele din urmă a fost cu două puncte în spatele lui Norris (423 de puncte faţă de 421).

Piastri, care a condus campionatul mai mult de jumătate din sezon, a terminat pe locul trei (410 puncte), la 13 puncte în spatele coechipierului britanic.

Cursă fără evenimente

Lando Norris, în vârstă de 26 de ani, a fost constant pe tot parcursul sezonului, terminând pe podium de 18 ori în 24 de curse. A câştigat şapte Mari Premii, la fel ca şi coechipierul său, Piastri.

Verstappen a câştigat de opt ori, dar a rămas foarte mult în urmă în prima parte a sezonului pentru a putea recupera fotoliul de lider.

Duminică, la Abu Dhabi, Piastri l-a depăşit rapid pe Norris după câteva viraje, trecând pe locul al doilea şi pornind în urmărirea lui Verstappen, plecat din pole position.

Un loc trei era suficient pentru ca Norris să obţină titlul, indiferent de performanţa celor doi rivali ai săi, dar britanicul a fost provocat de Ferrari-ul lui Charles Leclerc în primele tururi. Cursa, însă, a fost destul de lipsită de evenimente, doar opririle la boxe modificând temporar clasamentul.

În spatele trioului fruntaş, monegascul Leclerc a terminat pe locul patru, devansându-i pe George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas) şi Lewis Hamilton (Ferrari).

În campionatul constructorilor, în spatele lui McLaren, care îşi asigurase deja titlul cu mult timp în urmă, Mercedes şi-a menţinut locul al doilea, devansând Red Bull şi Ferrari.

