Michael Schumacher a împlinit 57 de ani. Cum descrie starea lui unul din cei mai buni jurnaliști din Formula 1

Michael Schumacher în 2009. Sursa foto: Profimedia Images
Multiplul campion mondial de Formula 1, Michael Schumacher, grav rănit într-un accident de schi la 29 decembrie 2013, a împlinit sâmbătă 57 de ani. El se află în continuare sub supravegherea familiei, care îi protejează intimitatea, iar un jurnalist care a reușit să obțină mai multe informații descrie situaţia ca fiind „foarte tristă”.

Michael Schumacher s-a născut la 3 ianuarie 1969, în localitatea Hurth, situată în vestul Germaniei, în landul Nordrhein-Westfalen.

El a debutat în Formula 1 la vârsta de 22 de ani, la volanul unui monopost Jordan, în august 1991, în Marele Premiu al Belgiei, desfăşurat pe circuitul Spa-Francorchamps şi a obţinut prima victorie un an mai târziu, pe acelaşi circuit.

Schumacher are în palmares şapte titluri de campion mondial, în 1994, 1995 (ambele cu Beneton), 2000, 2001, 2002, 2003 şi 2004 (toate cinci cu Ferrari).

El s-a retras prima dată din Formula 1 la finalul anului 2006, apoi a revenit în Marele Circ în 2010. Însă în trei sezoane petrecute la Mercedes germanul nu a mai arătat forma care l-a consacrat.

Michael Schumacher nu a reuşit în această a doua etapă a carierei decât un loc 3, la Valencia, în 2012, şi patru clasări pe locul 4.

Familia

Ca pilot, Schumacher a avut un singur accident serios. La 11 iulie 1999, campionul german a suferit o dublă fractură de tibie şi peroneu la piciorul drept, după ce monopostul Ferrari condus de el a părăsit pista şi a izbit puternic un zid de protecţie format din cauciucuri.

El a lipsit atunci 98 de zile din F1, şase curse, revenind la ultimele două Grand Prix-uri ale sezonului.

Michael este căsătorit cu Corinna din 1995 şi au doi copii, Gina Maria (28 ani) şi Mick (26 de ani).

Familia Schumacher s-a stabilit în anul 2007, la Gland, Elveţia, o staţiune pe malul lacului Leman, în apropiere de Geneva. Averea lui Schumacher a fost estimată în 2010 la peste 600 de milioane de euro.

Accident la ski

La 29 decembrie 2013, fostul pilot de Formula 1 Michael Schumacher a fost victima unui accident la schi, în staţiunea franceză Meribel. El a fost transferat la un spital din Grenoble după ce a suferit un traumatism cranian sever şi o hemoragie cerebrală.

Până la 16 iunie 2014, Schumacher a fost în comă. El a fost transferat la 18 iunie 2014 la o unitate medicală de specialitate din Lausanne, iar în 9 septembrie 2014 a fost externat şi mutat la locuinţa sa din localitatea elveţiană Gland.

„Situaţia este foarte tristă”

12 ani mai târziu, misterul din jurul stării de sănătate a lui Michael Schumacher rămâne neelucidat. Cu toate acestea, unul dintre cei mai mari urmăritori ai Formulei 1 din Germania, jurnalistul Felix Gorner, a reuşit să adune câteva informaţii despre starea de sănătate a lui „Schumi”.

„Situaţia este foarte tristă. Are nevoie de îngrijire permanentă şi este total dependent de îngrijitorii săi. Nu se mai poate exprima verbal”, a declarat el, potrivit News.ro.

Jurnalistul a continuat apoi să vorbească despre persoanele cărora li se permite să-l viziteze: „În prezent, maximum 20 de persoane îl pot contacta pe Michael. Şi, în opinia mea, aceasta este strategia corectă. Pentru că familia acţionează în interesul lui Michael. Întotdeauna i-au protejat cu stricteţe intimitatea, iar acest lucru nu s-a schimbat”.

În 2025, Michael Schumacher a devenit bunic, după ce fiica sa Gina a născut o fetiţă: Millie.

