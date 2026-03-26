Președintele Nicușor Dan a comentat, joi, adoptarea ordonanței de urgență care instituie situația de criză pe piața carburanților și introduce măsuri de intervenție până la 30 iunie și a explicat impactul real al măsurii și efectele asupra consumatorilor.

Întrebat dacă ordonanța ar putea duce la o raționalizare a carburanților, Nicușor Dan a declarat: „Nu, n-aș merge. Adică pe orizontul imediat nu se pune problema de raționalizare”.

„Și mai departe tot ce pot să spun este că o să fie o dinamică. Noi sperăm, bineînțeles, ca traficul prin Strâmtoarea Ormuz să revină la normal și în felul acesta piața mondială de petrol să revină la normal. Dacă nu se va întâmpla asta, într-un interval de săptămâni, o să vedem o dinamică. Adică o să vedeți întâlniri ale Guvernului cu actorii din piața asta și măsuri pe măsură ce lucrurile se întâmplă”, a completat șeful statului.

Referitor la eficiența ordonanței, în contextul criticilor că ar ajuta doar puțin, Nicușor Dan a precizat: „Asta o să vedem în piață și în măsura în care nu ajută, Guvernul va fi obligat să intervină.”

Întrebat dacă Executivul ar trebui să ia măsuri mai dure pentru scăderea prețului la carburanți, președintele a subliniat necesitatea unui echilibru: „Așa cum am spus, trebuie să menținem un echilibru între posibilitățile, bineînțeles într-o lume perfectă nu am avea accize, dar nu suntem într-o lume perfectă și atunci tot timpul e un echilibru între un interes ca transportatorii să aibă un preț accesibil, astfel încât prețul lor de transport să nu se transfere în prețul cu care noi cumpărăm de la raft”.

„Pe de altă parte, să nu dezechilibrăm bugetul astfel încât să ne împrumutăm și mai scump decât ne împrumutăm sau, Doamne ferește, să fim downgradați de agențiile de rating. Deci tot timpul trebuie să păstrăm o balanță”, a conchis Nicușor Dan.

Astfel, președintele a transmis că ordonanța de urgență poate avea efecte limitate pe termen scurt, dar că Guvernul va ajusta măsurile pe măsură ce evoluează situația internațională și prețul petrolului pe piața globală.

Guvernul a adoptat, joi, ordonanța de urgență prin care a declarat oficial situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, benzină și motorină, pentru perioada 1 aprilie - 30 iunie 2026, cu posibilitatea de prelungire. Actul normativ introduce un pachet de măsuri, precum plafonarea adaosurilor comerciale la nivelul mediei din 2025, restricționarea exporturilor de motorină și țiței, reducerea temporară a conținutului de biocarburant și modificări pe piața gazelor naturale, în scopul protejării populației și economiei, potrivit unui comunicat de presă.

