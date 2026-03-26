Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns joi în Arabia Saudită într-o vizită neanunțată, în contextul în care Kievul încearcă să încheie acorduri cu state din Golf pentru vânzarea de drone militare și cooperare în domeniul securității.

„Am ajuns în Arabia Saudită. Sunt programate întâlniri importante”, a transmis el pe rețeaua X, postând o înregistrare video din călătoria sa.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Apreciem sprijinul şi îi susţinem pe cei care sunt gata să colaboreze cu noi pentru securitate”, a adăugat el, fără a oferi alte detalii.

Arabia Saudită este unul dintre statele din Golf unde Zelenski a trimis recent peste 200 de experţi militari pentru a-şi oferi expertiza în materie de interceptare a dronelor Shahed de fabricaţie iraniană.

Atacată aproape zilnic de sute de astfel de drone, produse acum în masă de Moscova, Ucraina a dezvoltat o gamă de sisteme de apărare ieftine şi destul de eficiente, inclusiv interceptoare.

Această expertiză este foarte solicitată de ţările din Golf, ţinte ale aceluiaşi tip de drone lansate de Iran ca represalii la atacurile aeriene israeliene şi americane.

De la începutul invaziei ruseşti în februarie 2022, Ucraina a devenit una dintre cele mai avansate ţări din lume în domeniul dronelor militare. Ţara are în prezent sute de fabrici care produc aceste dispozitive, de la drone de atac de tip FPV până la interceptoare concepute pentru a distruge dronele inamice în zbor.

Editor : M.I.