Clasamentul WTA: Sorana Cîrstea a urcat pe cel mai bun loc din carieră

Sorana Cîrstea, 36 de ani, aflată în ultimul an de competiţii, a urcat începând de luni, 13 iulie, pe cel mai bun loc din cariera sa.

Astfel, în clasamentul dat publicităţii luni, după turneul de la Wimbledon, Sorana Cîrstea se situează pe locul 17 în clasamentul WTA, cu 2.535 puncte,

Sorana, care a ajuns până în turul trei la competiţia londoneză, se află pe cea mai bună poziţie a carierei.

Şi Jaqueline Cristian a urcat un loc şi este pe 36, cu 1.324 puncte.

Gabriela Ruse a coborât un loc şi este pe 72, cu 941 de puncte

Top WTA

Liderul clasamentului WTA este belarusa Arina Sabalenka, cu 8,550 de puncte, iar pe 2 se menţine Elena Rîbakina, cu 8.143 puncte.

Americanca Jessica Pegula a urcat pe 3 de pe 4, cu 6.301 puncte, iar Coco Gauff a coborât pe 4 de pe 3, cu 5.649 puncte.

Pe locul 5 se află rusoaica Mirra Andreeva, cu 5.293 puncte.

Câştigătoare la Wimbledon, Linda Noskova a intrat în Top 10 şi este pe 7, cu 5.119 puncte.

Finalistă pe iarba londoneză, Karolina Muchova se află pe 6, cu 5.168 puncte.

Editor : Sebastian Eduard