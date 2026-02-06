Live TV

Adăpost de câini din Zaporojie, lovit de o dronă rusească. 13 animale au fost ucise: „Un adevărat carnagiu”

Închisoare Zaporojie
O dronă rusească a lovit vineri dimineaţa un adăpost pentru animale în oraşul Zaporojie, în sudul Ucrainei, ucigând cel puţin şapte câini şi rănind alţi câţiva, potrivit personalului, citat de AFP.

Voluntari aflaţi la faţa locului plângeau, potrivit unei jurnaliste AFP prezente la faţa locului. Unii încercau să se consoleze reciproc, în timp ce un altul ducea animale moarte cu o roabă.

Atacul a avut loc în jurul orei 09:00, a precizat Irina Didur, 41 de ani, responsabila adăpostului. Am auzit un zgomot teribil, apoi o explozie, a adăugat ea.

La locul atacului, ea a descoperit o scenă de carnagiu. Toţi câinii care se aflau acolo în acel moment, chiar aici, au murit, a spus ea.

Pe contul său de Facebook, ea a precizat că cinci cuşti unde se aflau animale au fost complet distruse, iar alte 25 au fost avariate. O clădire a suferit de asemenea distrugeri.

Treisprezece animale au fost ucise, şapte sunt pe cale să fie operate, a scris ea. Pentru AFP, ea a afirmat că cel puţin şapte câini au murit.

Potrivit Irinei Didur, un angajat al adăpostului a fost de asemenea rănit şi a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Adăpostul de află în oraşul Zaporojie, situat la circa 30 de kilometri la nord de linia frontului.

Invazia rusă la scară mare în Ucraina, lansată în urmă cu aproape patru ani, este conflictul cel mai sângeros din Europa după Al Doilea Război Mondial. El cauzează de asemenea mari distrugeri faunei şi florei din această ţară.

Primul schimb de prizonieri Rusia - Ucraina din acest an. Câți oameni a eliberat fiecare parte

