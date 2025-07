În cadrul tragerii la sorți ce a avut loc la Nyon, Elveția, CFR Cluj și-a aflat posibilul adversar din turul 3 preliminar al Europa League.

În prima manșă a turului doi preliminar al Europa League, CFR Cluj va întâlni, joi (24 iulie), în deplasare, echipa elvețiană Lugano. Returul va avea loc la Cluj o săptămână mai târziu, pe 30 iulie.

Turul trei preliminar al Europa League

Conform rezultatului tragerii la sorți, în cazul în care se va impune în fața elvețienilor, CFR Cluj va întâlni în turul trei preliminar al Europa League pe învingătoare din confruntarea Braga / Levski Sofia. Primul meci se va desfășura acasă, la Cluj, pe 7 august, returul urmând să aibă loc o săptămână mai târziu, pe 14 august.

Braga a fost cea mai bine cotată echipă dintre posibilele adversare ale clujenilor și pleacă cu prima șansă în duelul cu Levski Sofia.

În cazul în care este eliminată de Lugano, CFR va evolua în turul 3 preliminar al Conference League, acolo unde va fi cap se serie.

Acolo, ardelenii pot pica cu una dintre câștigătoarele duelurilor Rakow Częstochowa (POL) vs MSK Zilina (SVK), NK Celje (SVN) vs AEK Larnaca FC (CYP), Aris Limassol FC (CYP) vs Puskás Akadémia FC (HUN), Atlètic Club d’Escaldes (AND) vs FC Dinamo City (ALB) sau cu pierzătoarea ”dublei” FC Levski Sofia (BUL) vs SC Braga (POR)

