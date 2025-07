Conference League. Universitatea Craiova se întoarce învinsă din Bosnia, dar are încă șanse în retur

Nici al treilea meci din seara asta nu s-a încheiat cu victorie. Universitatea Craiova a pierdut cu 1-2 în deplasarea din Bosnia în meciul împotriva celor de la FK Sarajevo.

Timp de mai bine de o oră craiovenii nu și-au găsit ritmul și existau indicii că scorul s-ar putea să fie mai mare decât cel de pe tabelă, 2 – 0 după mai bine de o repriză.

Meciul de la Sarajevo a început cum nu se putea mai prost pentru Universitatea Craiova. Gazdele au deschis scorul după 10 minute de joc.

Kyeremeh a punctat pentru FK Sarajevo din 12 metri, cu un șut la colțul lung.

După 10 minute, bosniacii și-au dublat avantajul. Guliashvili a înscris din marginea careului de șase metri, din voleu, după o centrare a lui Mlinaric din partea dreaptă. În prima repriză, cei de la Universitatea Craiova au semnat doar două ocazii, prin Lyes Houri și Ștefan Baiaram.

Partea a doua a jocului au început-o mai bine tot bosniacii: Kyeremeh și Mlinaric au ratat ocazii importante.

A venit însă „șocul” după reușita lui Romanchuck, din minutul 69, și craiovenii au certitudinea că nu vor începe meciul din bănie cu capul în pământ.

Finalul le-a aparținut oltenilor: Alex Crețu a avut o ocazie din 16 metri, în minutul 76, după care în prelungiri a trecut pe lângă golul egalizator.

În minutul 90+4, din cinci metri, Alex Crețu a ratat execuția și a trimis pe lângă poartă, după centrarea venită de la Carlos Mora din partea dreaptă, consemnează DigiSport.

Returul la 31 iulie.

„La retur va fi o cu totul altă partidă"

"Nu cred că s-a pus problema să fie cineva favorit azi. Sunt meciuri europene, Sarajevo este o echipă puternică în ţara lor. Într-adevăr, am suferit ca atitudine în prima repriză, în timp ce ei au jucat cu mai multă dăruire. E bine că am dat un răspuns bun în partea a doua. Trebuie să luăm lucrurile pozitive din acest meci şi să mergem în retur convinşi că putem să ne calificăm. Pentru că mai sunt 90 de minute în care se poate întâmpla orice. Noi trebuie să lucrăm şi să încercăm să fim constanţi pe parcursul întregului meci, pentru că până acum am avut câte o repriză bună şi una mai slabă", a afirmat Băluţă la postul Digisport.



"În prima repiză am suferit, nu ştiu acum să spun motivele exacte. Trebuie să analizăm să vedem de ce nu ne-am ridicat la nivelul meciului în prima repriză. În partea a doua am arătat mai bine, am dominat, am fost mai periculoşi. Ei au practicat un joc destul de direct, cu schimbări de direcţie care ne-au surprins puţin. Sunt sigur însă că la retur va fi o cu totul altă partidă", a adăugat mijlocaşul.

Echipele de start

FK Sarajevo (3-5-2): Banic - Ristovski, Turda, Jovic - Beganovic, Kyeremeh, Jatta, Mlinaric, Kupresak - Oliveira, Guliashvili

Rezerve: Musija, Mujkic, Turkes, Dordevic, Elezi, Krdzalic, Kapetanovic, Hamzic, Bralic, Nurkovic, Paskalev, Vrban

Antrenor: Zoran Zekic

Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko - Stevanovic, Mogoș, Romanchuk - Ndong, Teles, Houri, Băluță, Bancu - Baiaram. Al-Hamlawi

Rezerve: Lung, Glodean, Crețu, Mekvabishvili, Badelj, Fălcușan, Mora, Rădulescu, Cicâldău, Markovic, Băsceanu, Barbu

Antrenor: Mirel Rădoi

