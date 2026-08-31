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Lionel Messi se retrage din fotbalul internațional. Mesaj emoționant: „Mă doare sufletul, dar înțeleg că a sosit momentul”

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Lionel Messi
Emoție și recunoștință: Messi anunță retragerea din fotbalul internațional, marcând finalul unei ere legendare. Foto: Profimedia
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Lionel Messi și-a anunțat retragerea din echipa națională a Argentinei, după ce a disputat 207 meciuri internaționale.

Messi, care a debutat pentru Argentina în 2005, a câștigat Cupa Mondială în 2022 și a fost finalist în această vară, precum dar și în 2014. De asemenea, a câștigat două titluri de Copa América, scrie The Guardian.

El a scris într-o declarație: „A fost o decizie dureroasă – și încă mă doare în adâncul sufletului –, dar înțeleg că a sosit momentul. Vă jur că am dat întotdeauna tot ce am avut mai bun – nu doar în acești ultimi ani în care am câștigat totul, ci și înainte de asta; am luptat mereu și am lăsat totul pe teren pentru acest tricou, pentru a vă aduce bucurie și a vă face să vă simțiți mândri că sunteți argentinieni prin fotbal.

„Timpul se scurge, capitolele se încheie, iar acesta este unul care mă doare profund. Iubesc, am iubit și voi iubi întotdeauna să fac parte din echipa națională. Am dat tot ce am avut; nu mai am nimic de oferit și, în plus, vin niște tineri jucători extraordinari care merită să fie aici.”

Jucătorul în vârstă de 39 de ani a declarat că a redactat anunțul privind retragerea sa pe 21 iulie, la două zile după finala Cupei Mondiale, și că decesul tatălui său, Jorge, survenit luna trecută, l-a convins că acesta era momentul potrivit pentru a confirma că și-a încheiat cariera la naționala Argentinei.

Messi a publicat o declarație după moartea tatălui său, în care spunea că avea „destul de multe îndoieli cu privire la faptul dacă voi mai continua să fac asta mult timp”. De asemenea, el a dezvăluit atunci cât de mult a suferit în urma înfrângerii Argentinei în finala Cupei Mondiale împotriva Spaniei. „Picioarele mele nu mai puteau continua”, a scris el. „De data aceasta am încercat să mă forțez dincolo de limitele mele fizice, dar nu am reușit.”

 

 

Editor : Sebastian Eduard

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