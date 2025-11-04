Decizie definitivă a ÎCCJ: Cui îi revine marca Steaua. Prima reacție a lui Gigi Becali

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins apelul făcut de FCSB în procesul pentru marcă împotriva Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Decizia e definitivă, relatează Digi Sport. Clubul lui Gigi Becali ceruse anularea mărcilor deținute de CSA, dar nu a avut câștig de cauză.

Gigi Becali a reacționat după pronunțarea deciziei, dar a spus că nu e interesat.

„Am auzit ceva, dar vă spun sincer că nu mă interesează. Să ceară ce vor (n.r. referitor la prejudiciu). Din partea noastră se ocupă avocaţii, pe mine nu mă interesează”, a declarat Gigi Becali, citat de Fanatik.

Procesul pentru anularea mărcilor Stelei a început în 2024, când Curtea de Apel a respins solicitarea FCSB-ului.

Avocații clubului lui Gigi Becali au făcut recurs, admis în principiu de Înalta Curte de Casație și Justiție. Decizia definitivă a fost pronunțată pe 4 noiembrie, când a fost respinsă solicitarea FCSB-ului.

„Respinge cererea de sesizare a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, cerere formulată de recurenta-reclamantă. Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta-reclamantă Fotbal Club FCSB S.A. împotriva deciziei civile nr. 285A din 6 martie 2024 a Curții de Apel București – Secția a IV-a civilă, în contradictoriu cu intimații-pârâți Clubul Sportiv al Armatei Steaua București și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Definitivă”, se arată în decizia instanței.

