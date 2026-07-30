„Mai slabi decât slabii”. FCSB a pierdut la scor în fața celor de la Auda și este eliminată din Conference League. Reacția lui Becali

Echipa bucureşteană FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, în faţa formaţiei letone FK Auda, în manşa secundă din turul al doilea preliminar al Conference League şi părăseşte cupele europene.

Bucureştenii au marcat în minutul 4 la Riga, prin Bîrligea, dar golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid, relatează News.ro.

Gazdele au replicat prin şutul lui Daskevics, un minut mai târziu, pentru ca oaspeţii să treacă pe lângă gol în minutul 19, când Boutoutaou a trimis în faţa porţii, pentru Octavian Popescu, dar portarul Purins a prins mingea.

După patru minute, Bîrligea a scăpat singur cu Purins, dar scăriţa încercată de el s-a lovit de portar. Purins a apărat şi şutul lui Boutoutaou, din minutul 41, pentru ca letonii să deschidă scorul în al doilea minut al prelungirilor, prin Diedhiou şi să intre cu avantaj minim la pauză.

În partea secundă, Bîrligea a trimis peste poartă, în minutul 48, imitat în minutul 57 de Boutoutaou, iar egalarea a venit în minutul 59, de la nou intratul Joao Paulo.

Bîrligea a ratat din nou, în minutul 63, şi cam asta fost pentru bucureşteni.

Auda a revenit la conducere prin Diedhiou, în minutul 68, iar Kone a înscris şi el în minutul 84. Gazdele au desăvârşit dezastrul pentru echipa lui Baciu prin lovitura liberă înscrisă în minutul 90+3 de Hrvoj şi FK Auda învinge pe FCSB cu 4-1, calificându-se în turul trei preliminar cu 7-3 scor general.

Ruşine istorică pentru FCSB, care este eliminată de o echipă necunoscută şi părăseşte cupele europene după turul al doilea preliminar al celei mai puţin cotate competiţii continentale.

Gigi Becali, afectat de eliminare

Gigi Becali s-a arătat foarte afectat de înfrângerea suferită și l-a făcut praf pe Ștefan Târnovanu, despre care spune că a fost vinovat la primele două goluri încasate de FCSB.

„Mă simt afectat. Am zis să nu mă bag. Au spus să i se dea încredere lui Târnovanu și am fost de acord. Dar să ne distrugi în halul ăsta?!

Primul gol a fost al lui. Al doilea, tot al lui. A dat pase la adversar. Păi, Joao Paolo era cu spatele.

Dacă nici la meciul ăsta nu ai bărbăție... Și Bîrligea a intrat cu lejeritate. Nu merge așa! Era o echipă prea slabă.

Ne-au dat șapte goluri pentru că noi am fost slabi. Mai slabi decât slabii”, a declarat Gigi Becali la emisiunea Liga Digi Sport.

FK AUDA: Purins – Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis (Aranda 64) – Bongemba (M. Fofana 82), Y. Traore, W. Fofana – Daskevics (Appiah 66), K. Kone, Diedhiou (Kragliks 86).

Antrenor: Didier Zanetti

FCSB: Târnovanu – V. Creţu (Stoian 46), Dawa, Duarte, Pădurariu – Boutoutaou (M. Toma 67), Radunovic (Joao Paulo 46), Fl. Tănase (Gnahore 77) – Cisotti, Bîrligea, Octavian Popescu.

Antrenor: Marius Baciu

Cartonaşe galbene: Arroryo 33, Diedhiou 46 / Dawa 34

Arbitru: Tom Owen (Ţara Galilor)

Editor : Liviu Cojan