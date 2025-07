FCSB a pierdut în Andorra și s-a calificat cu emoții în turul al doilea preliminar al Champions League. Reacția lui Gigi Becali

FCSB s-a calificat cu emoţii în turul al doilea preliminar al Champions League la fotbal, după ce a fost învinsă de echipa andorrană Inter Club d'Escaldes cu scorul de 2-1 (0-0), marţi seara, pe Estadi FAF din Encamp, în manşa secundă a primului tur preliminar.

În Andorra, startul meciului a fost controlat de gazde, care au şutat periculos la poartă, prin Rafinha, în minutul 8, şi au irosit o şansă bună de gol în minutul 16. Portarul Javi Diaz a respins, în minutul 18, şutul lui Cisotti, apoi gazdele au fost periculoase încercând atacuri la poarta lui Târnovanu şi la pauză a fost 0-0.

Imediat după pauză, Radunovic a deschis scorul cu o scăriţă, în minutul 51, iar Inter a egalat în minutul 67, prin Sascha Andreu, care a înscris cu o lovitură de cap.

Târnovanu a respins incredibil, de sub bară, în minutul 71, la şutul lui Rafinha. Minutul 74 a adus o nouă ocazie mare a andorranilor, prin Guillaume Lopez, care a şutat de la distanţă în bara transversală, apoi Târnovanu a respins in extremis lovitura de cap a unui adversar.

Finalul a fost unul ruşinos pentru bucureşteni, care nu au fost în stare să joace nimic, iar Alexandre Llovet a marcat golul victoriei pentru gazde în minutul 88.

Minutul 90+5 a mai adus o intervenţie excelentă a lui Târnovanu şi a fost 2-1 pentru Inter D’Escaldes, iar FCSB se califică norocos în turul secund, cu scor general 4-3, infinit mai greu decât s-ar fi aşteptat, scrie News.ro.

Gigi Becali: E prea ruşinos ce s-a întâmplat astăzi. Nu am cuvinte

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, marţi seară, că nu mai are încredere că echipa sa se va califica în grupele Champions League, după înfrângerea ruşinoasă cu echipa Inter Escaldes din Andorra.

„Ce mai contează calificarea? Nu am cuvinte. Ce mai contează? Calificarea e calificare, dar nu am cuvinte să mai vorbesc. Ai trei goluri diferenţă, ăla joacă la mişto… Indolenţă crasă. Doar Chiricheş a jucat. Nu-mi dau seama ce a fost. E prea ruşinos ce s-a întâmplat astăzi. Nu mai am niciun fel de încredere în nicio calificare în grupe. Mi-au închis gura, nu mai am ce să vorbesc.”, a declarat Gigi Becali la Digisport.

INTER D’ESCALDES: Javi Diaz – Muguruza, Mohedano (S. Andreu 55), Puentes, Humanes (Alex Sanchez 84), J. Torres – De La Torre, V. Alonso, Rafinha (A. llovet 79) – P. Munoz, G. Lopez.

Antrenor: Felipe Ortiz

FCSB: Târnovanu – Creţu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Chiricheş (Baba Alhassan 65), Şut – Cisotti, Olaru (M. Ştefănescu 46), Politic (Miculescu 46) – Fl. Tănase (Perianu 65).

Antrenor: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: P. Munoz 81 / Ngezana 29, M. Popescu 66

Arbitru: Ishmael Barbara - James Muscat, Duncan Spencer – Emanuel Grech (toţi din Malta)

Arbitri VAR: Michaelş Fabbri - Matteo Garigli (ambii din Italia)

Shkendija va fi adversara FCSB în turul secund al calificărilor

Echipa nord-macedoneană Shkendija a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 2-1, după prelungiri, formaţia galeză The New Saints, şi s-a calificat în turul al doilea al calificărilor din Champions League, unde va înfrunta pe FCSB, relatează News.ro.

După 0-0 în meciul tur, din Ţara Galilor, Shkendija a deschis scorul la Skopje prin senegalezul Fabrice Tamba, în minutul 18. Jordan williams a egalat până la pauză, în minutul 38. Partea secundă nu a adus modificări pe tabelă şi meciul a intrat în prelungiri. Fundaşul Aleksander Trumçi a adus victoria nord-macedonenilor, în minutul 116, şi Shkendija – The New Saints s-a terminat 2-1.

Partidele din turul doi preliminar au loc la 22/23 iulie (turul) şi 29/30 iulie (returul).

Editor : Liviu Cojan