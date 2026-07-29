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Universitatea Craiova a ratat calificarea în turul trei preliminar al Champions League după ce a remizat acasă cu Levski Sofia

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faza de joc din meciul craiova - levski sofia
Foto: Profimedia
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Echipa campioană a României, Universitatea Craiova, a încheiat la egalitate, miercuri seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu formaţia bulgară Levski Sofia, în manşa secundă a turului doi preliminar din Champions League. Craiovenii părăsesc competiţia şi vor juca în turul al treilea din Europa League.

A fost un start de coşmar pentru craioveni pe Stadionul Ion Oblemenco. Mai întâi oaspeţii de la Levski au deschis scorul în minutul 12, când Serginho a executat pe jos o lovitură liberă din lateral dreapta, Maicon a lăsat mingea să treacă şi Everton Bala a marcat cu un şut din afara careului, relatează News.ro.

După numai patru minute Aldair Neves a primit la marginea careului şi a şutat din prima, făcând 2-0 pentru oaspeţi. Oltenii au ratat prima lor ocazie importantă în minutul 20, prin Nsimba, şi au reuşit să mai echilibreze meciul.

În minutul 45+2 gazdele au redus din diferenţă, David Matei a insistat la o minge, a centrat impecabil pentru Bancu şi acesta a înscris cu o lovitură de cap imparabilă.

În repriza secundă pe teren s-a aflat parcă o altă echipă a Craiovei.

Campionii României au pus o presiune incredibilă pe apărarea bulgarilor şi au egalat repede, în minutul 48, dintr-o lovitură liberă senzaţională a lui Adrian Rus. Elevii lui Coelho au căutat golul care să ducă meciul în prelungiri, ratând prin Baiaram şi Nsimba, în timp ce bulgarii au încercat să replice prin şutul lui Soula, scos excelent de Laurenţiu Popescu, în minutul 64, portarul craiovean intervenind şi un minut mai târziu, la Reinaldo. Nsimba a şutat puţin peste poartă în minutul 71, apoi Bancu trece şi el pe lângă gol, în minutul 72.

Oaspeţii au tras un semnal de alarmă în minutul 78, când Dimitrov a trimis cu capul în transversală, iar oltenii au replicat prin lovitura de cap a lui Elisor, scoasă de Vutsov de sub bară.

Laurenţiu Popescu a respins în corner lovitura liberă periculoasă a lui Serginho din minutul 89. Tot Serginho a trimis în bară pe contraatac, în minutul 90+1, iar atacurile gazdelor au rămas fără rezultat.

S-a terminat Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2 şi bulgarii merg mai departe, cu 3-2 la general.

Campioana României va continua în turul al treilea din Europa League, unde va întâlni formaţia finlandeză KuPS Kuopio.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Adrian Rus, Stevanovic (T. Băluţă 67), Screciu – Carlos Mora (Samuel Teles 59), Mekvabishvili (Elisor 77), Cicâldău, Bancu – David Matei (Tavares 77), Nsimba, Baiaram (Etim 59).
Antrenor: Filipe Coelho

LEVSKI SOFIA: Vutsov – Aldair (Centelles 46), Dimitrov, Serafimov (Makoun 46), Maicon – Bouras, Moubarik, Serginho – Oko-Flex (M. Soula 55), Reinaldo (Perea 87), Everton Bala (Trdin 77).
Antrenor: Julio Velasquez

Cartonaşe galbene: Baiaram 33, Ad. Rus 88 / Serafimov 9, Aldair 26, Maicon 45+3, Bouras 55

Arbitru: Matteo Marcenaro (Italia)

Editor : Liviu Cojan

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