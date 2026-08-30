Federaţia olandeză cere organizarea unui summit privind viitorul FIFA la Amsterdam, fără Infantino

Federaţia Olandeză de Fotbal (KNVB) a cerut duminică organizarea unui summit internaţional la Amsterdam, fără Gianni Infantino, pentru a discuta o reformă profundă a guvernanţei FIFA, relatează AFP, citată de News.ro.

Într-un comunicat, KNVB afirmă că forul mondial are nevoie de „o nouă conducere începând cu 2027”, subliniind totodată că o simplă schimbare a preşedintelui nu va fi suficientă. Federaţia, care l-a susţinut pe Infantino la ultima sa realegere din 2023, afirmă că şi-a bazat atunci sprijinul pe angajamente privind buna guvernanţă, drepturile omului, sustenabilitatea şi cooperarea internaţională. „Am ajuns acum într-un punct în care ne-am pierdut încrederea”, scrie aceasta, denunţând o concentrare excesivă a puterii în jurul preşedintelui şi o separare insuficientă între acesta şi administraţia FIFA.

KNVB consideră că procesul legat de proiectul „FIFA Forward Enterprise”, retras între timp, a reprezentat un „moment de cotitură” în relaţia sa cu Infantino. Federaţia solicită acum o dezbatere mai amplă asupra structurii propriu-zise a FIFA înainte de a aborda chestiunea viitorului său conducător. „Trebuie să stabilim mai întâi de ce fel de FIFA are nevoie fotbalul internaţional”, subliniază aceasta.

Olandezii pledează pentru o organizaţie „puternică şi credibilă”

Federaţia pledează pentru o organizaţie „puternică şi credibilă”, dotată cu o guvernanţă consolidată, o transparenţă sporită şi un control independent. Aceasta doreşte ca drepturile omului, sustenabilitatea şi lupta împotriva rasismului şi a discriminării să devină elemente centrale ale deciziilor FIFA, iar organizaţia să reinvestească o parte mai importantă din veniturile sale în dezvoltarea fotbalului mondial.

Pentru a lansa această reflecţie, KNVB propune să găzduiască la Amsterdam un summit care să reunească federaţiile naţionale şi confederaţiile de pe toate continentele. „În calitate de membru fondator al FIFA, avem o responsabilitate deosebită”, afirmă aceasta, declarând că doreşte să acţioneze „ca un actor cu drepturi depline în cadrul comunităţii internaţionale a fotbalului”. Federaţia olandeză îşi rezumă demersul în două etape: „în primul rând, să definim FIFA pe care o dorim, apoi să identificăm conducerea capabilă să o pună în practică”.

Editor : Liviu Cojan