Hagi a anunţat lotul pentru amicalurile cu Georgia şi Ţara Galilor. Ce nume noi a chemat selecționerul

Gheorghe Hagi
Selecţionerul Gheorghe Hagi a anunțat vineri lotul pentru meciurile amicale cu Georgia şi Ţara Galilor. Pe listă sunt şase jucători de la campioana Universitatea Craiova. De asemenea, Hagi a chemat jucători care nu au mai evoluat pentru prima reprezentativă: portarul Otto Hindrich, fundaşii Tony Strata, Matei Ilie şi Andrei Borza şi mijlocaşul David Matei.

În iunie, naţionala României va disputa două partide de pregătire, primele meciuri ale lui Gheorghe Hagi în noul său mandat ca selecţioner al primei reprezentative:

Marţi, 2 iunie, ora locală 21:00 (20:00 în ţară), stadion Mikheil Meskhi (Tbilisi): Georgia – ROMÂNIA

Sâmbătă, 6 iunie, ora 20:45, stadion Steaua (Bucureşti): ROMÂNIA – Ţara Galilor

Lista jucătorilor convocaţi de Hagi pentru cele două meciuri, potrivit News.ro:

Portari:

Ionuţ RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varşovia | Polonia, 0/0);

Fundași:

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei COUBIŞ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași:

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUŢĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

Atacanți:

Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUŢAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUŞ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

Lotul va fi întregit cu jucători implicaţi în meciurile de baraj la echipele de club.

