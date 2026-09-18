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Hagi a stabilit lotul României pentru primele patru jocuri din Liga Națiunilor. Programul meciurilor

Data publicării:
BUCURESTI - SUPERLIGA - ETAPA 23 - FC FCSB - FARUL CONSTANTA - 29 IAN 2023
Gheorghe Hagi Sursa foto: Inquam Photos / Stefan Constantin
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Selecționerul Gheorghe Hagi a stabilit vineri lista jucătorilor convocați pentru cele patru meciuri din această fereastră FIFA, anunță Ferderația Română de Fotbal. România urmează să întâlnească Suedia (de două ori), Polonia și Bosnia și Herțegovina.

Lotul selectat de Hagi este următorul, potrivit FRF:

Portari

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

Mijlocași

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

Atacanți

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).

Programul meciurilor selecționatei naționale este următorul:

Vineri, 25 septembrie: Suedia – România (Strawberry Arena)

Luni, 28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională) FĂRĂ SPECTATORI

Vineri, 2 octombrie: Polonia – România (Stadion Narodowy)

Luni, 5 octombrie: România – Suedia (Arena Națională)

Editor : B.P.

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