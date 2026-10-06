Live TV

Gică Hagi, după a patra înfrângere consecutivă: Chiar dacă am pierdut şi de data aceasta a fost un meci bun şi din partea noastră

Data actualizării: Data publicării:
gica hagi profimedia-1140814537
Gică Hagi. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Dennis Man: Lucrurile merg prost, parcă mergem în gol, parcă nu se leagă nimic

Gheorghe Hagi, selecţionerul naţionalei României, a declarat după meciul cu Suedia că nu îi place să piardă şi a afirmat că la prima reprezentativă trebuie construită o generaţie mai bună ca Generaţia de Aur.

„Publicul e important. E punctul nostru tare, dar trebuie să-i mulţumim. Chiar dacă am pierdut şi de data aceasta a fost un meci bun şi din partea noastră. Va trebui să vină şi încrederea, să ne batem mai mult, să fim mai agresivi în jumătatea adversă şi aşa va veni şi victoria.

Sunt patru meciuri în care nu am câştigat. Eu vedeam altfel lucrurile, dar uşor-uşor mi-am dat seama că e ceva de muncă să ne batem cu cei mari. Şi cred că procesul ăsta necesită puţin timp. Puţin, nu mult.

Acum tonusul a fost altul, am terminat cu un meci bun din punctul meu de vedere, am avut lucruri bune Ne-au lipsit şi jucători, vreo şapte. Eu trebuie să vorbesc cât mai puţin, am patru înfrângeri şi ce să zic la patru înfrângeri, Vom vedea, dorm în seara asta şi mâine vom vedea.

Voi aţi spus că nu mai avem nimic, că suntem jos, şi atunci trebuie să avem un proces pentru a urca. Trebuie să lucrăm. Acest grup are un potenţial bun şi trebuie doar să lucrăm. Ne ajunge cu generaţia care a fost, ea trebuie depăşită. E singurul obiectiv care stă în picioare. Să facem o echipă mai bună decât Generaţia de Aur.

Dacă eu rămân trebuie să fac echipa să joace ambele faze aşa cum trebuie. Acum ei mă cunosc pe mine mai mult, eu îi cunosc pe ei, de aceea e clar că din noiembrie trebuie să fie calitate, nu cantitate. Am văzut multe lucruri bune în seara asta şi mi-au dat curaj. O echipă care are personalitate ştie să joace şi acasă şi în deplasare. Coubiş, Ilie şi Eisat au demonstrat că pot juca la echipa naţională. Pot veni şi alţii, echipa naţională trebuie să fie deschisă, nu o va închide nimeni, niciodată. Scopul meu nu e să caut lucruri sau să mă cert, toată lumea e liberă să vorbească. Eu vreau să fac o echipă care să joace fotbal. O să reflectez zilele acestea, o să văd ce se poate face. Daţi-mi puţin timp, dacă nu fac, mă duc acasă, ce să fac? Vreau să mă duc şi eu la europene, să ajung la nivelul ăla. Am pierdut patru meciuri, nici nu ar trebui să vorbesc. Mie nu-mi place să pierd! În două zile o să mă duc să vorbesc cu conducerea, ei vor decide. ”, a declarat Gheorghe Hagi după 0-1 cu Suedia, luni seara, pe Arena Naţională.

Dennis Man: Lucrurile merg prost, parcă mergem în gol, parcă nu se leagă nimic

Mijlocaşul Dennis Man a declarat, după meci, că lucrurile merg prost la echipa naţională şi nimic nu se leagă, dar crede că jucătorii României au nevoie de timp să se acomodeze cu selecţionerul Gheorghe Hagi.

„O acţiune foarte proastă, nu ne-a ieşit nimic, Lucrurile merg prost, parcă mergem în gol. Ne doream să le facem o surpriză fanilor, acasă, dar parcă nu se leagă nimic. Avem nevoie de timp să ne acomodăm cu el, încearcă să ne înveţe. Suntem alături de el, îl susţinem, noi ca jucători nu putem lua decizii, trebuie să ne conformăm”, a declarat Man la Antena 1, potrivit News.ro.

Naţionala României a fost învinsă de Suedia, scor 1-0, luni seară, în meciul din Liga Naţiunilor, grupa B4, de pe Arena Naţională. A fost a patra înfrângere consecutivă pentru echipa naţională în actualul mandat al selecţionerului Gheorghe Hagi.

România a mai fost învinsă de Suedia în deplasare, scor 2-1, de Bosnia acasă, scor 4-2, şi de Polonia în deplasare, scor 6-0.

Citiți și:
România, zero puncte în Liga Națiunilor după patru partide. Clasamentul grupei B4 și meciurile rămase de disputat

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Medvedev
1
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă ca a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru...
nicusor dan profimedia
2
Nicușor Dan face a patra nominalizare de premier. Condițiile imposibile puse de partide...
BUCURESTI - COTROCENI - CONSULTARI PREMIER - 5 OCT 2026
3
Nicușor Dan pregătește a patra desemnare. Mesajele transmise de PSD, AUR, PNL, USR, UDMR...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
4
Băsescu: AUR și-a terminat potențialul de creștere și o s-o ia în jos. Va trebui să dea...
Artificial Intelligence
5
Elon Musk se întoarce la Washington, iar odată cu el vin și suspiciunile privind...
Lucrul pe care puțini îl știu despre Luca Niculescu, premierul nominalizat de Nicușor Dan. ”Aveam asigurat locul”
Digi Sport
Lucrul pe care puțini îl știu despre Luca Niculescu, premierul nominalizat de Nicușor Dan. ”Aveam asigurat locul”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
romania - suedia profimedia-1140800698
Nicio revanșă. România a fost învinsă de Suedia și la București, în Liga Națiunilor
Football, Nations League, Sweden - Romania
Replica tăioasă a lui Hagi când a fost întrebat de prezența fiului său la națională: „Nu-ți convine de el, dar face parte din echipă”
Football, Nations League, Romania, Press conference
Hagi, înaintea celui de-al patrulea meci la cârma Naționalei: Nu e un început bun, am ideile mele, vreau să le aduc şi necesită timp
Hagi profimedia-1139467551
Gheorghe Hagi, după dezastrul cu Polonia: „Am intrat moi de la vestiare. Principalul vinovat sunt eu”. Ce spune despre demisie
gica hagi face declaratii
Fotbal: Gică Hagi, despre meciul Polonia - România de vineri: „Sunt două echipe rănite, ambele îşi doresc să câştige”
Recomandările redacţiei
2026-10-05-3527
Cine este Luca Niculescu, a patra nominalizare a lui Nicușor Dan...
sorin grindeanu inquam
Reacția lui Sorin Grindeanu după nominalizarea lui Luca Niculescu: Nu...
victor ponta sustine un discurs
Ce spune Victor Ponta despre desemnarea lui Luca Niculescu și șansele...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
Diana Şoşoacă susține că Luca Niculescu este „agentul Franţei” și că...
Ultimele știri
România, zero puncte în Liga Națiunilor după patru partide. Clasamentul grupei B4 și meciurile rămase de disputat
Reacția lui Trump după repatrierea bombardierelor americane din Regatul Unit. „Le-am mutat puţin, nu foarte departe”
Lituania avertizează că un milion de refugiați ar putea fugi în Polonia în cazul unui atac al Rusiei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii atrag banii ca un magnet pe 6 octombrie 2026. Norocul financiar se întoarce de partea lor
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Cornel Dinu desființează ideile lui Hagi după patru eșecuri la rând: „Naționala nu e un șantier din...
editiadedimineata.ro
Wikipedia afirmă că agenți AI, ce aparțin OpenAI, ar fi cauzat o întrerupere a site-ului
Fanatik.ro
UEFA salvează România! Noul regulament din Liga Națiunilor ne poate scăpa de retrogradare
Adevărul
Mamă amendată cu 1.200 de euro după ce și-a dus cei patru copii în vacanță în Grecia, în timpul școlii: „Nu...
Playtech
Salarii de 3.000 de euro brut pentru profesorii debutanți. Ce schimbări propune un expert în educație
Digi FM
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat al României. Diplomat fără carnet de partid, fost jurnalist...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce face Ionel Ganea în fiecare zi, de aproape un an și jumătate, după moartea fiului său: ”Chiar și în miez...
Pro FM
Una în rochie transparentă, cealaltă în roșu aprins. Dua Lipa și Shakira au făcut spectacol la Madrid
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Unul dintre marile eșecuri ale anului. Filmul lui Tom Cruise, „Digger”, încasări dezastruoase în primul...
Adevarul
„Afacerile” Stegarului Dac. Cezar Cătălin Avrămuță apare în istoricul a cel puțin 16 firme. A fost și...
Newsweek
Fostul judecător CCR Lăzăroiu, panicat că nu mai sunt bani de pensii. El are o pensie specială de 10.000 euro
Digi FM
Elena Udrea rupe tăcerea despre momentul în care a fost arestată în Costa Rica: „Fetița mea avea doar 13...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Nu-ți lăsa câinele să se joace în frunzele căzute. Pericolul pe care puțini proprietari îl cunosc
Film Now
Ben Affleck, primele declarații după moartea ambilor părinți. Ce a descoperit despre mama sa: „A fost foarte...
UTV
Raluca Bădulescu a transmis un mesaj dur pentru influenceri după protestul pentru drepturile animalelor...