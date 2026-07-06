CM 2026: Ce susține Infantino că i-ar fi spus lui Trump, după ce acesta i-a cerut anularea cartonașului roșu acordat lui Balogun

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a confirmat luni seară că Donald Trump l-a sunat în legătură cu cartonaşul roşu primit de atacantul american Folarin Balogun şi că i-a răspuns că organismele disciplinare ale FIFA sunt „independente”, transmite AFP.

„În timpul discuţiei noastre, am explicat că sunt în curs proceduri juridice care implică organismele judiciare independente ale FIFA şi că problema va fi soluţionată la momentul oportun de către autorităţile competente”, a declarat pe X oficialul, care se confruntă cu critici ample după ce FIFA a suspendat, duminică, sancţiunea impusă lui Balogun.

Gianni Infantino nu a comentat fondul problemei.

„Citesc deciziile Comisiei de disciplină a FIFA atunci când sunt emise. Uneori ele mă surprind. Uneori sunt de acord cu ele, iar alteori nu”, a spus el, evitând subiectul. „Ceea ce fac întotdeauna, însă, este să respect aceste decizii şi autonomia organismelor care le adoptă”, a adăugat Infantino.

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El a afirmat că independenţa organismelor jurisdicţionale ale FIFA - Comisia de disciplină, Comisia de etică şi Comisia de apel - este „esenţială pentru credibilitatea şi integritatea fotbalului” şi că acestea decid „în mod autonom”, „pe baza reglementărilor aplicabile şi a faptelor concrete care le sunt supuse spre analiză”.

Comisia de disciplină a FIFA nu a dezvăluit motivele pentru care a transformat suspendarea fermă a lui Balogun într-o sancţiune cu suspendare, valabilă pentru un singur meci şi însoţită de o perioadă de probă de un an. Nici federaţia belgiană nu a fost informată. Luni după-amiază, aceasta şi-a exprimat nemulţumirea că nu a primit „nici decizia FIFA, nici cea mai mică explicaţie cu privire la această chestiune”.

Conform codului disciplinar al FIFA, toţi membrii Comisiei de disciplină sunt aleşi pentru mandate de patru ani de către Congresul organizaţiei, „la propunerea Consiliului”, adică a organului executiv condus de Infantino. Actualul preşedinte este Mohammad Al Kamali, din Emiratele Arabe Unite, ales chiar înainte de Cupa Mondială 2026.

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Editor : Liviu Cojan