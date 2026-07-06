Live TV

CM 2026: Ce susține Infantino că i-ar fi spus lui Trump, după ce acesta i-a cerut anularea cartonașului roșu acordat lui Balogun

Data actualizării: Data publicării:
gianni infantino
Gianni Infantino. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a confirmat luni seară că Donald Trump l-a sunat în legătură cu cartonaşul roşu primit de atacantul american Folarin Balogun şi că i-a răspuns că organismele disciplinare ale FIFA sunt „independente”, transmite AFP.

„În timpul discuţiei noastre, am explicat că sunt în curs proceduri juridice care implică organismele judiciare independente ale FIFA şi că problema va fi soluţionată la momentul oportun de către autorităţile competente”, a declarat pe X oficialul, care se confruntă cu critici ample după ce FIFA a suspendat, duminică, sancţiunea impusă lui Balogun.

Gianni Infantino nu a comentat fondul problemei.

„Citesc deciziile Comisiei de disciplină a FIFA atunci când sunt emise. Uneori ele mă surprind. Uneori sunt de acord cu ele, iar alteori nu”, a spus el, evitând subiectul. „Ceea ce fac întotdeauna, însă, este să respect aceste decizii şi autonomia organismelor care le adoptă”, a adăugat Infantino.

Citiți și:
CM 2026. Trump confirmă că a cerut FIFA anularea suspendării lui Balogun: Înțeleg sportul, penalizezi pentru un meci care nu s-a jucat?

El a afirmat că independenţa organismelor jurisdicţionale ale FIFA - Comisia de disciplină, Comisia de etică şi Comisia de apel - este „esenţială pentru credibilitatea şi integritatea fotbalului” şi că acestea decid „în mod autonom”, „pe baza reglementărilor aplicabile şi a faptelor concrete care le sunt supuse spre analiză”.

Comisia de disciplină a FIFA nu a dezvăluit motivele pentru care a transformat suspendarea fermă a lui Balogun într-o sancţiune cu suspendare, valabilă pentru un singur meci şi însoţită de o perioadă de probă de un an. Nici federaţia belgiană nu a fost informată. Luni după-amiază, aceasta şi-a exprimat nemulţumirea că nu a primit „nici decizia FIFA, nici cea mai mică explicaţie cu privire la această chestiune”.

Conform codului disciplinar al FIFA, toţi membrii Comisiei de disciplină sunt aleşi pentru mandate de patru ani de către Congresul organizaţiei, „la propunerea Consiliului”, adică a organului executiv condus de Infantino. Actualul preşedinte este Mohammad Al Kamali, din Emiratele Arabe Unite, ales chiar înainte de Cupa Mondială 2026.

Citiți și:

„Suntem șocați”. Ce decizie a luat Federația Belgiană de Fotbal după ce FIFA i-a anulat cartonașul roșu lui Balogun

CM2026. Indignare la UEFA: Ridicarea interdicției pentru cartonaș roșu „a depășit o limită”

 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
parlamentul ungariei
2
Premierul Peter Magyar propune ca parlamentarii maghiari să nu poată rămâne mai mult de...
traian basescu inquam octav ganea
3
Traian Băsescu: „Este o cavalcadă a încălcărilor de Constituție și responsabilitatea...
avion in zbor
4
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
5
Rezultate la Bacalaureat 2026: Mai sunt foarte puține lucrări de corectat. Anunțul...
Cel mai bogat om din Ucraina a ”săltat” un român din centrul Bucureștiului: ”M-a băgat într-o dubă și mi-a zis să semnez”
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina a ”săltat” un român din centrul Bucureștiului: ”M-a băgat într-o dubă și mi-a zis să semnez”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
zelenski trump
Ce vor vorbi Volodimir Zelenski și Donald Trump în timpul întâlnirii de la summitul NATO. Oficial ucrainean: „Războiul se schimbă”
NATO summit in Ankara, Turkey - 06 Jul 2026
NATO, în fața unei încercări cruciale pentru credibilitatea sa. Cele cinci întrebări importante cu care se confruntă liderii Alianței
trump infantino profimedia
CM 2026. Trump confirmă că a cerut FIFA anularea suspendării lui Balogun: Înțeleg sportul, penalizezi pentru un meci care nu s-a jucat?
World Cup 2026: Balogun's USA Playing as FIFA Suspends Red Card, Santa Clara, California - 05 Jul 2026
CM 2026. Belgia contestă eligibilitatea lui Folarin Balogun pentru meciul de la Cupa Mondială împotriva SUA
Belgium's Romelu Lukaku and Belgium's Diego Da Silva Moreira pictured during a training session of Belgian national soccer team Red Devils
„Suntem șocați”. Ce decizie a luat Federația Belgiană de Fotbal după ce FIFA i-a anulat cartonașul roșu lui Balogun
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - CCR - SEDINTA VALIDARE - MANDAT PRESEDINTE - NICUSOR
De ce spune Sorin Grindeanu că Nicușor Dan a fost mai echilibrat...
grindeanu
Grindeanu, despre varianta unui „guvern de armistițiu”: „Am spus «da»...
explozii in ucraina
Kremlinul susține că „operațiunea militară” din Ucraina s-a...
grindeanu bolojan bun
Grindeanu: Bolojan „se ține de scaun” cu voturile AUR. Liderul PSD...
Ultimele știri
Replică pentru Sorin Grindeanu de la vicepreședintele PNL Alexandru Muraru: Criza în care ne aflăm poartă semnătura PSD
Sorin Grindeanu: USR ar trebui să treacă în opoziție. „Fritz n-a înțeles că el nu mai are partid”
Dominic Fritz, după ce viceprimarul USR Paula Romocean a pierdut procesul cu ANI: Regimul incompatibilităţilor a scăpat de sub control
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zendaya, ca o zeiță greacă într-o rochie albă și decupată, la ședința foto pentru „Odiseea”. Detaliile care...
Cancan
Orașul din România în care șoferii sunt amendați cu 5.000 de lei dacă își lasă mașinile murdare pe domeniul...
Fanatik.ro
Cinci jucători de care Bergodi se desparte înainte de Dinamo Kiev – U Cluj. Ce se întâmplă cu Lukic? Exclusiv
editiadedimineata.ro
O alternativă europeană de social media? Platforma eYou depășește 100.000 de utilizatori
Fanatik.ro
Cine câștigă Cupa Mondială 2026? Mitică Dragomir știe cine se va impune în Portugalia – Spania
Adevărul
Țara din Europa la fel de frumoasă ca Grecia, dar pe care turiștii încă o ocolesc. Natura, cel mai mare atu...
Playtech
Statul măsoară proprietățile cu drona. Ce riști dacă ai gardul pus greșit în intravilan
Digi FM
Efect neaşteptat al gumei de mestecat. Ce au observat într-un studiu recent cercetătorii de la King's College...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un român a dat nas în nas cu ”marele trădător al Ucrainei” și a spus-o fără ocolișuri: ”Niciodată! 100%”
Pro FM
„Oamenii erau furioși din cauza diferenței de vârstă”. Olivia Wilde rupe tăcerea despre relația cu Harry...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Kate Hudson, siluetă de top model la 47 de ani, într-un costum de baie minuscul. Actrița profită la maximum...
Adevarul
Scandalul concedierilor de la Oracle România ajunge la Comisia Europeană. BNS acuză gigantul că tratează...
Newsweek
Când intră pensiile pe card: vineri, 10 iulie, sau se amână pentru luni, 13 iulie? Ce a decis Casa de Pensii?
Digi FM
Fotbaliștii din Capul Verde, primiți ca eroi acasă, după parcursul de la CM 2026. Carnaval cu mii de oameni...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care milioane de oameni o fac în fiecare dimineață. Specialiștii avertizează: "Se simt deja...
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Penelope Cruz, nevoită să zâmbească după cea mai mare tragedie din viața ei. Ce s-a întâmplat în timpul...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...