Programul Superligii 2026/2027 a fost anunțat. Campioana Universitatea Craiova va începe sezonul la fel ca anul trecut
Din articol
ETAPA 1 / 18-19 iulie 2026 ETAPA 2 / 25-26 iulie 2026 ETAPA 3 / 1-2 august 2026 ETAPA 4 / 8-9 august 2026 ETAPA 5 / 15-16 august 2026 ETAPA 6 / 22-23 august 2026 ETAPA 7 / 29-30 august 2026 ETAPA 8 / 5-6 septembrie 2026 ETAPA 9 / 12-13 septembrie 2026 ETAPA 10 / 19-20 septembrie 2026 ETAPA 11 / 10-11 octombrie 2026 ETAPA 12 / 17-18 octombrie 2026 ETAPA 13 / 24-25 octombrie 2026 ETAPA 14 / 31-1 noiembrie 2026 ETAPA 15 / 7-8 noiembrie 2026
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