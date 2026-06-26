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Programul Superligii 2026/2027 a fost anunțat. Campioana Universitatea Craiova va începe sezonul la fel ca anul trecut

Data actualizării: Data publicării:
jucatorii de la craiova sarbatoresc campionatul
Foto: Profimedia
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Din articol
ETAPA 1 / 18-19 iulie 2026  ETAPA 2 / 25-26 iulie 2026  ETAPA 3 / 1-2 august 2026  ETAPA 4 / 8-9 august 2026   ETAPA 5 / 15-16 august 2026   ETAPA 6 / 22-23 august 2026   ETAPA 7 / 29-30 august 2026  ETAPA 8 / 5-6 septembrie 2026  ETAPA 9 / 12-13 septembrie 2026  ETAPA 10 / 19-20 septembrie 2026  ETAPA 11 / 10-11 octombrie 2026   ETAPA 12 / 17-18 octombrie 2026   ETAPA 13 / 24-25 octombrie 2026  ETAPA 14 / 31-1 noiembrie 2026  ETAPA 15 / 7-8 noiembrie 2026 

Programul ediţiei 2026/2027 a Superligii s-a stabilit vineri, iar conform acestuia campioana Universitatea Craiova va începe sezonul cu aceeaşi adversară ca în sezonul trecut, UTA Arad. 

Oltenii vor juca acasă în prima etapă. În sezonul 2025/2026, în prima etapă Universitatea Craiova a remizat în deplasare cu UTA Arad, scor 3-3. 

În etapa a doua va avea loc confruntarea Dinamo - Universitatea Craiova, iar în etapa a cincea şi în etapa a opta se vor disputa derbiurile Rapid - Dinamo şi Dinamo - FCSB. 

Programul stabilit vineri: 

ETAPA 1 / 18-19 iulie 2026 

  • FCSB - FC Argeş 
  • Corvinul Hunedoara - FK Csikszereda 
  • Universitatea Cluj - Farul Constanţa 
  • Rapid - Sepsi OSK 
  • FC Voluntari - FC Botoşani 
  • Oţelul Galaţi - CFR Cluj 
  • Universitatea Craiova - UTA Arad 
  • Petrolul Ploieşti - Dinamo 

ETAPA 2 / 25-26 iulie 2026 

  • FK Csikszereda - FCSB 
  • Farul Constanţa - Corvinul Hunedoara 
  • Sepsi OSK - Universitatea Cluj 
  • FC Botoşani - Rapid 
  • CFR Cluj - FC Voluntari 
  • UTA Arad - Oţelul Galaţi 
  • Dinamo - Universitatea Craiova 
  • FC Argeş - Petrolul Ploieşti 

ETAPA 3 / 1-2 august 2026 

  • FCSB - Farul Constanţa 
  • Corvinul Hunedoara - Sepsi OSK 
  • Universitatea Cluj - FC Botoşani 
  • Rapid - CFR Cluj 
  • FC Voluntari - UTA Arad 
  • Oţelul Galaţi - Dinamo 
  • Universitatea Craiova - Petrolul Ploieşti 
  • FC Argeş - FK Csikszereda 

ETAPA 4 / 8-9 august 2026 

  • Sepsi OSK - FCSB 
  • FC Botoşani - Corvinul Hunedoara 
  • CFR Cluj - Universitatea Cluj 
  • UTA Arad - Rapid 
  • Dinamo - FC Voluntari 
  • Petrolul Ploieşti - Oţelul Galaţi 
  • Farul Constanţa - FK Csikszereda 
  • Universitatea Craiova - FC Argeş 

 ETAPA 5 / 15-16 august 2026 

  • FCSB - FC Botoşani 
  • Corvinul Hunedoara - CFR Cluj 
  • Universitatea Cluj - UTA Arad 
  • Rapid - Dinamo 
  • FC Voluntari - Petrolul Ploieşti 
  • FK Csikszereda - Sepsi OSK 
  • Oţelul Galaţi - Universitatea Craiova 
  • FC Argeş - Farul Constanţa 

 ETAPA 6 / 22-23 august 2026 

  • CFR Cluj - FCSB 
  • UTA Arad - Corvinul Hunedoara 
  • Dinamo - Universitatea Cluj 
  • Petrolul Ploieşti - Rapid 
  • FC Botoşani - FK Csikszereda 
  • Universitatea Craiova - FC Voluntari 
  • Sepsi OSK - Farul Constanţa 
  • Oţelul Galaţi - FC Argeş 

 ETAPA 7 / 29-30 august 2026 

  • FCSB - UTA Arad 
  • Corvinul Hunedoara - Dinamo 
  • Universitatea Cluj - Petrolul Ploieşti 
  • FK Csikszereda - CFR Cluj 
  • Rapid - Universitatea Craiova 
  • Farul Constanţa - FC Botoşani 
  • FC Voluntari - Oţelul Galaţi 
  • FC Argeş - Sepsi OSK 

ETAPA 8 / 5-6 septembrie 2026 

  • Dinamo - FCSB 
  • Petrolul Ploieşti - Corvinul Hunedoara 
  • UTA Arad - FK Csikszereda 
  • Universitatea Craiova - Universitatea Cluj 
  • CFR Cluj - Farul Constanţa 
  • Oţelul Galaţi - Rapid 
  • FC Botoşani - Sepsi OSK 
  • FC Voluntari - FC Argeş 

ETAPA 9 / 12-13 septembrie 2026 

  • FCSB - Petrolul Ploieşti 
  • FK Csikszereda - Dinamo 
  • Corvinul Hunedoara - Universitatea Craiova 
  • Farul Constanţa - UTA Arad 
  • Universitatea Cluj - Oţelul Galaţi 
  • Sepsi OSK - CFR Cluj 
  • Rapid - FC Voluntari 
  • FC Argeş - FC Botoşani 

ETAPA 10 / 19-20 septembrie 2026 

  • Universitatea Craiova - FCSB 
  • Petrolul Ploieşti - FK Csikszereda 
  • Dinamo - Farul Constanţa 
  • Oţelul Galaţi - Corvinul Hunedoara 
  • UTA Arad - Sepsi OSK 
  • FC Voluntari - Universitatea Cluj 
  • CFR Cluj - FC Botoşani 
  • Rapid - FC Argeş 

ETAPA 11 / 10-11 octombrie 2026 

  • FCSB - Oţelul Galaţi 
  • FK Csikszereda - Universitatea Craiova 
  • Farul Constanţa - Petrolul Ploieşti 
  • Sepsi OSK - Dinamo 
  • Corvinul Hunedoara - FC Voluntari 
  • FC Botoşani - UTA Arad 
  • Universitatea Cluj - Rapid 
  • FC Argeş - CFR Cluj 

 ETAPA 12 / 17-18 octombrie 2026 

  • FC Voluntari - FCSB 
  • Oţelul Galaţi - FK Csikszereda 
  • Universitatea Craiova - Farul Constanţa 
  • Petrolul Ploieşti - Sepsi OSK 
  • Dinamo - FC Botoşani 
  • Rapid - Corvinul Hunedoara 
  • UTA Arad - CFR Cluj 
  • Universitatea Cluj - FC Argeş 

 ETAPA 13 / 24-25 octombrie 2026 

  • FCSB - Rapid 
  • FK Csikszereda - FC Voluntari 
  • Farul Constanţa - Oţelul Galaţi 
  • Sepsi OSK - Universitatea Craiova 
  • FC Botoşani - Petrolul Ploieşti 
  • CFR Cluj - Dinamo 
  • Corvinul Hunedoara - Universitatea Cluj 
  • FC Argeş - UTA Arad 

ETAPA 14 / 31-1 noiembrie 2026 

  • Universitatea Cluj - FCSB 
  • Rapid - FK Csikszereda 
  • FC Voluntari - Farul Constanţa 
  • Oţelul Galaţi - Sepsi OSK 
  • Universitatea Craiova - FC Botoşani 
  • Petrolul Ploieşti - CFR Cluj 
  • Dinamo - UTA Arad 
  • Corvinul Hunedoara - FC Argeş 

ETAPA 15 / 7-8 noiembrie 2026 

  • FCSB - Corvinul Hunedoara 
  • FK Csikszereda - Universitatea Cluj 
  • Farul Constanţa - Rapid 
  • Sepsi OSK - FC Voluntari 
  • FC Botoşani - Oţelul Galaţi 
  • CFR Cluj - Universitatea Craiova 
  • UTA Arad - Petrolul Ploieşti 
  • FC Argeş - Dinamo

Prima etapă a Superligii are loc în weekend-ul 18-19 iulie 2026, iar pauza de iarnă va fi după etapa care se desfăşoară în weekend-ul 19-20 decembrie 2026. Campionatul se reia în 16-17 ianuarie 2027, urmând ca play-off-ul şi play-out-ul să înceapă în 20-21 martie 2027. Sezonul se încheie cu ultima etapă a play-off-ului, care se joacă în 29-30 mai 2027

Editor : A.C.

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