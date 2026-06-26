Programul Superligii 2026/2027 a fost anunțat. Campioana Universitatea Craiova va începe sezonul la fel ca anul trecut

Programul ediţiei 2026/2027 a Superligii s-a stabilit vineri, iar conform acestuia campioana Universitatea Craiova va începe sezonul cu aceeaşi adversară ca în sezonul trecut, UTA Arad.

Oltenii vor juca acasă în prima etapă. În sezonul 2025/2026, în prima etapă Universitatea Craiova a remizat în deplasare cu UTA Arad, scor 3-3.

În etapa a doua va avea loc confruntarea Dinamo - Universitatea Craiova, iar în etapa a cincea şi în etapa a opta se vor disputa derbiurile Rapid - Dinamo şi Dinamo - FCSB.

Programul stabilit vineri:

ETAPA 1 / 18-19 iulie 2026

FCSB - FC Argeş

Corvinul Hunedoara - FK Csikszereda

Universitatea Cluj - Farul Constanţa

Rapid - Sepsi OSK

FC Voluntari - FC Botoşani

Oţelul Galaţi - CFR Cluj

Universitatea Craiova - UTA Arad

Petrolul Ploieşti - Dinamo

ETAPA 2 / 25-26 iulie 2026

FK Csikszereda - FCSB

Farul Constanţa - Corvinul Hunedoara

Sepsi OSK - Universitatea Cluj

FC Botoşani - Rapid

CFR Cluj - FC Voluntari

UTA Arad - Oţelul Galaţi

Dinamo - Universitatea Craiova

FC Argeş - Petrolul Ploieşti

ETAPA 3 / 1-2 august 2026

FCSB - Farul Constanţa

Corvinul Hunedoara - Sepsi OSK

Universitatea Cluj - FC Botoşani

Rapid - CFR Cluj

FC Voluntari - UTA Arad

Oţelul Galaţi - Dinamo

Universitatea Craiova - Petrolul Ploieşti

FC Argeş - FK Csikszereda

ETAPA 4 / 8-9 august 2026

Sepsi OSK - FCSB

FC Botoşani - Corvinul Hunedoara

CFR Cluj - Universitatea Cluj

UTA Arad - Rapid

Dinamo - FC Voluntari

Petrolul Ploieşti - Oţelul Galaţi

Farul Constanţa - FK Csikszereda

Universitatea Craiova - FC Argeş

ETAPA 5 / 15-16 august 2026

FCSB - FC Botoşani

Corvinul Hunedoara - CFR Cluj

Universitatea Cluj - UTA Arad

Rapid - Dinamo

FC Voluntari - Petrolul Ploieşti

FK Csikszereda - Sepsi OSK

Oţelul Galaţi - Universitatea Craiova

FC Argeş - Farul Constanţa

ETAPA 6 / 22-23 august 2026

CFR Cluj - FCSB

UTA Arad - Corvinul Hunedoara

Dinamo - Universitatea Cluj

Petrolul Ploieşti - Rapid

FC Botoşani - FK Csikszereda

Universitatea Craiova - FC Voluntari

Sepsi OSK - Farul Constanţa

Oţelul Galaţi - FC Argeş

ETAPA 7 / 29-30 august 2026

FCSB - UTA Arad

Corvinul Hunedoara - Dinamo

Universitatea Cluj - Petrolul Ploieşti

FK Csikszereda - CFR Cluj

Rapid - Universitatea Craiova

Farul Constanţa - FC Botoşani

FC Voluntari - Oţelul Galaţi

FC Argeş - Sepsi OSK

ETAPA 8 / 5-6 septembrie 2026

Dinamo - FCSB

Petrolul Ploieşti - Corvinul Hunedoara

UTA Arad - FK Csikszereda

Universitatea Craiova - Universitatea Cluj

CFR Cluj - Farul Constanţa

Oţelul Galaţi - Rapid

FC Botoşani - Sepsi OSK

FC Voluntari - FC Argeş

ETAPA 9 / 12-13 septembrie 2026

FCSB - Petrolul Ploieşti

FK Csikszereda - Dinamo

Corvinul Hunedoara - Universitatea Craiova

Farul Constanţa - UTA Arad

Universitatea Cluj - Oţelul Galaţi

Sepsi OSK - CFR Cluj

Rapid - FC Voluntari

FC Argeş - FC Botoşani

ETAPA 10 / 19-20 septembrie 2026

Universitatea Craiova - FCSB

Petrolul Ploieşti - FK Csikszereda

Dinamo - Farul Constanţa

Oţelul Galaţi - Corvinul Hunedoara

UTA Arad - Sepsi OSK

FC Voluntari - Universitatea Cluj

CFR Cluj - FC Botoşani

Rapid - FC Argeş

ETAPA 11 / 10-11 octombrie 2026

FCSB - Oţelul Galaţi

FK Csikszereda - Universitatea Craiova

Farul Constanţa - Petrolul Ploieşti

Sepsi OSK - Dinamo

Corvinul Hunedoara - FC Voluntari

FC Botoşani - UTA Arad

Universitatea Cluj - Rapid

FC Argeş - CFR Cluj

ETAPA 12 / 17-18 octombrie 2026

FC Voluntari - FCSB

Oţelul Galaţi - FK Csikszereda

Universitatea Craiova - Farul Constanţa

Petrolul Ploieşti - Sepsi OSK

Dinamo - FC Botoşani

Rapid - Corvinul Hunedoara

UTA Arad - CFR Cluj

Universitatea Cluj - FC Argeş

ETAPA 13 / 24-25 octombrie 2026

FCSB - Rapid

FK Csikszereda - FC Voluntari

Farul Constanţa - Oţelul Galaţi

Sepsi OSK - Universitatea Craiova

FC Botoşani - Petrolul Ploieşti

CFR Cluj - Dinamo

Corvinul Hunedoara - Universitatea Cluj

FC Argeş - UTA Arad

ETAPA 14 / 31-1 noiembrie 2026

Universitatea Cluj - FCSB

Rapid - FK Csikszereda

FC Voluntari - Farul Constanţa

Oţelul Galaţi - Sepsi OSK

Universitatea Craiova - FC Botoşani

Petrolul Ploieşti - CFR Cluj

Dinamo - UTA Arad

Corvinul Hunedoara - FC Argeş

ETAPA 15 / 7-8 noiembrie 2026

FCSB - Corvinul Hunedoara

FK Csikszereda - Universitatea Cluj

Farul Constanţa - Rapid

Sepsi OSK - FC Voluntari

FC Botoşani - Oţelul Galaţi

CFR Cluj - Universitatea Craiova

UTA Arad - Petrolul Ploieşti

FC Argeş - Dinamo

Prima etapă a Superligii are loc în weekend-ul 18-19 iulie 2026, iar pauza de iarnă va fi după etapa care se desfăşoară în weekend-ul 19-20 decembrie 2026. Campionatul se reia în 16-17 ianuarie 2027, urmând ca play-off-ul şi play-out-ul să înceapă în 20-21 martie 2027. Sezonul se încheie cu ultima etapă a play-off-ului, care se joacă în 29-30 mai 2027

Editor : A.C.