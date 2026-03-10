Live TV

FRF introduce sistemul „Multiball” în SuperLiga și Cupa României. Ce este și cum va funcționa

Data publicării:
frf
Orice nerespectare a protocolului Multiball va conduce la sancţionarea clubului organizator. Sursa foto: FRF
Din articol
Cum funcţionează sistemul Multiball Obligaţii pentru participanţi şi sancţiuni

Comitetul de Urgenţă al FRF a decis, marţi, implementarea sistemului „Multiball” în anumite competiţii organizate sub egida FRF, în vederea creşterii timpului efectiv de joc, prevenirii întârzierii nejustificate a reluării jocului şi pentru a asigura o desfăşurare mai fluentă a partidelor.

Propunerea Departamentului Competiţii, adoptată de Comitetul de Urgenţă marţi, prevede completarea articolului 59, litera j, din regulament, prin introducerea obligativităţii utilizării sistemului „Multiball” în competiţiile de fotbal masculin SuperLiga şi Cupa României, obligatoriu începând cu faza sferturilor de finală, iar în faza grupelor în meciurile în care se întâlnesc echipe din SuperLigă.

De asemenea, sistemul va fi utilizat în toate finalele competiţiilor de tineret şi juniori, atât la masculin, cât şi la feminin, organizate de Federaţia Română de Fotbal, arată un comunicat al Federației.

Cum funcţionează sistemul Multiball

Sistemul „Multiball” are ca obiectiv principal reducerea timpilor morţi atunci când mingea părăseşte suprafaţa de joc, prin asigurarea unei disponibilităţi imediate a mingilor de rezervă pentru reluarea jocului.

În cadrul acestui sistem vor fi utilizate 15 mingi de joc, distribuite astfel:

  • O minge aflată în joc;
  • O minge în posesia celui de-al patrulea oficial;
  • 13 mingi de rezervă, amplasate uniform în jurul terenului.

Dintre acestea, câte două mingi vor fi poziţionate în spatele fiecărei linii de poartă, iar restul vor fi distribuite de-a lungul marginilor terenului, conform schemei stabilite de organizatori.

Mingile de rezervă vor fi aşezate pe suporturi speciale (copete), amplasate în faţa panourilor publicitare, la o distanţă de minimum 1,5 metri şi maximum 3 metri faţă de liniile de margine sau de poartă. Acestea nu pot fi mutate pe durata jocului decât cu aprobarea arbitrului.

În momentul în care mingea iese din teren, reluarea jocului se va face exclusiv de către jucători. Aceştia pot recupera mingea ieşită din joc sau pot utiliza cea mai apropiată minge de rezervă.

Copiii de mingi vor fi poziţionaţi în jurul terenului, în spatele panourilor publicitare, însă nu vor avea dreptul de a înmâna mingea jucătorilor, cu excepţia situaţiei în care aceasta este pusă la dispoziţia portarului echipei care execută repunerea de la poartă.

Aceştia pot trece în faţa panourilor publicitare doar pentru a aşeza pe suport o minge ieşită din joc, astfel încât numărul total de 15 mingi utilizate în cadrul sistemului să fie menţinut permanent.

Obligaţii pentru participanţi şi sancţiuni

Toţi participanţii la joc, jucători, rezerve, membri ai staffului tehnic sau alte persoane oficiale ale cluburilor, au obligaţia de a nu interveni asupra mingilor de joc sau de rezervă, de a nu modifica poziţionarea acestora şi de a nu interfera cu sistemul Multiball.

Orice nerespectare a protocolului Multiball va conduce la sancţionarea clubului organizator, conform principiilor prevăzute în Regulamentul Disciplinar, articolul 68, alineatul 5.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
3
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
profgaze rusia europa vladimir putin
4
Putin spune că Rusia poate furniza din nou petrol și gaze Europei, dar cere ceva în schimb
emmanuel macron
5
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
Digi Sport
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Iran fotbal feminin
Reacția Australiei, după ce cinci jucătoare din naţionala de fotbal a Iranului au părăsit cantonamentul. Premierul, lăudat de Trump
Iran fotbal feminin
Cinci jucătoare de fotbal iraniene au plecat din hotelul echipei din Australia, de teama persecuțiilor. Ample reacții internaționale
Stadion
S-au tras la sorți optimile Conference League. Tabloul complet al meciurilor
Europa League
S-au tras la sorți optimile Europa League. Meci de foc pentru Ionuț Radu. Tabloul complet al meciurilor
Pescăruș
Turcia: Un jucător a resuscitat un pescăruş lovit de minge în timpul unui meci de fotbal
Recomandările redacţiei
soldati americani
„Aplică legile luptei armate”. Un general explică solicitarea SUA de...
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Statele Unite vor să trimită avioane de luptă și militari la baza...
Ionut Dumitru
Permite bugetul pentru 2026 scăderea accizelor la combustibili? Ce...
plaja navodari
Asociația Operatorilor de Plajă din Năvodari cere instanței...
Ultimele știri
Ce mesaj i-a transmis Putin președintelui iranian, la o zi după ce a discutat la telefon cu Trump
ANAF se confruntă cu deficit de personal: peste 4.100 de posturi vacante și salarii sub nivelul pieței
Washingtonul a propus noi negocieri ruso-ucrainene pentru săptămâna viitoare, anunţă Zelenski
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre logodna modelului Thylane Blondeau cu Ben Attal. Cât valorează inelul pe care l-a etalat pe...
Cancan
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat sexul bebelușului: 'Ne-am gândit și la nume'
Fanatik.ro
Avioane de luptă americane în Dobrogea? Ședința CSAT care bagă România în alertă. General: „Implică riscuri”...
editiadedimineata.ro
Hackerii ruși sparg conturile de WhatsApp și Signal ale oficialilor și jurnaliștilor, avertizează Olanda
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit tot ce a vorbit cu Victor Pițurcă. Are legătură cu Steaua! Exclusiv
Adevărul
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu cumva să fii eliminat”. Președintele...
Playtech
Au voie vecinii să își pună cameră video deasupra uşii? Mulţi români au montat astfel de dispozitive fără să...
Digi FM
Întâmplare sau destin? Povestea surorilor gemene care au născut în aceeași zi, chiar de ziua lor de naștere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
OUT! A doua ”victimă” făcută de Mirel Rădoi la FCSB: ”A semnat rezilierea contractului, a plecat”
Pro FM
Kevin Federline, după arestarea lui Britney Spears: "Îngrijorarea este dacă a fost un incident izolat sau...
Film Now
Margot Robbie și-a schimbat complet look-ul. Actrița este de nerecunoscut cu un bob scurt și breton
Adevarul
Ce trebuie să mâncăm în fiecare zi pentru a dormi mai bine. Alimentele care interferează cu somnul
Newsweek
900.000 pensionari rămân fără 600 lei la pensie. Alți 1.350.000 pensionari pierd 200 lei. Cum s-a luat decizia
Digi FM
Kylie Minogue, apariție impecabilă la Paris Fashion Week. Eleganță pură într-o ținută fină din mătase
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce ne trezim uneori exact înainte să sune alarma. Pe lângă mecanismele biologice, există și un factor...
Digi Animal World
Un semn rău? Doi misterioşi „peşti ai apocalipsei”, descoperiţi de turişti pe o plajă din Mexic
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026