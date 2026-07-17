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FRF a anunțat principalele modificări care intră în vigoare în SuperLiga. Ce reguli din fotbal se schimbă chiar de astăzi

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minge pe terenul de fotbal
Foto: Shutterstock
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Ce reguli din fotbal se schimbă chiar de mâine

Noul sezon din SuperLigă vine cu mai multe modificări importante ale Legilor Jocului, iar Federația Română de Fotbal a prezentat principalele noutăți care vor intra în vigoare în ediția 2026-2027.

Comisia Centrală a Arbitrilor a publicat un ghid cu schimbările care vor avea cel mai mare impact asupra desfășurării partidelor, iar unele dintre acestea îi vizează direct pe jucători, arbitri și oficialii echipelor, scrie DigiSport.

Cu doar o singură zi înaintea startului noului campionat, FRF a explicat modul în care vor fi aplicate noile prevederi ale IFAB. SuperLiga începe astăzi, iar primul meci este programat la ora 18:30 - Voluntari - FC Botoșani.

Ce reguli din fotbal se schimbă chiar de mâine

Printre cele mai importante modificări se numără sancționarea întârzierilor la reluarea jocului, extinderea posibilităților de intervenție ale VAR și clarificarea unor situații controversate care au stârnit numeroase discuții în ultimii ani.

Una dintre cele mai discutate modificări vizează jucătorii care își acoperă deliberat gura atunci când comunică pe teren.

Comisia Centrală a Arbitrilor a anunțat că, în conformitate cu recomandările UEFA, nu va aplica prevederea care permite eliminarea directă doar pentru simpla acoperire a gurii. Totuși, dacă acest gest apare într-un context conflictual sau face parte dintr-un comportament nesportiv, arbitrul poate acorda cartonaș galben.

În situațiile în care jucătorul folosește expresii jignitoare, insulte sau alte manifestări abuzive, arbitrul are posibilitatea de a acorda cartonașul roșu, conform frf.ro. De asemenea, dacă după meci apar dovezi care confirmă un comportament ofensator ascuns prin acest gest, organismele disciplinare competente pot aplica sancțiuni suplimentare.

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Noile Legi ale Jocului oferă competițiilor posibilitatea de a folosi tehnologii moderne pentru sprijinirea arbitrilor. Pe lângă sistemul VAR, regulamentul permite utilizarea tehnologiei liniei porții și a ofsaidului semi-automatizat, acolo unde organizatorii decid implementarea acestora.

În plus, VAR poate interveni în mai multe situații decât până acum. Printre acestea se află un cartonaș roșu acordat în urma unui al doilea cartonaș galben evident greșit, identificarea jucătorului sancționat eronat sau corectarea unei lovituri de colț acordate greșit, dacă intervenția are loc imediat și nu întârzie reluarea jocului.

Regulamentul oferă și posibilitatea utilizării camerelor corporale de către arbitri, arbitrii asistenți și al patrulea oficial, dacă organizatorii competiției aleg această variantă.

Una dintre modificările care ar putea influența ritmul partidelor privește reluarea jocului.

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La aruncările de la margine și la loviturile de poartă se va utiliza un cronometru vizual de cinci secunde. Dacă echipa aflată în posesie depășește acest interval, sancțiunea este imediată. Aruncarea de la margine revine adversarului, iar în cazul loviturii de poartă, echipa adversă beneficiază de o lovitură de colț.

De asemenea, jucătorii înlocuiți trebuie să părăsească terenul în cel mult zece secunde. Dacă acest termen nu este respectat, fotbalistul care urmează să intre nu primește permisiunea de a pătrunde pe teren până la prima oprire a jocului după trecerea unui minut.

O altă schimbare importantă stabilește că jucătorii care primesc îngrijiri medicale pe teren sau provoacă oprirea jocului din cauza unei accidentări trebuie, în majoritatea situațiilor, să rămână în afara terenului timp de un minut după reluarea partidei.

IFAB a introdus și mai multe clarificări pentru fazele care au creat controverse în ultimele sezoane.

În cazul unei situații clare de împiedicare a marcării unui gol, dacă arbitrul aplică avantajul și faza se încheie cu gol, jucătorul vinovat nu mai primește cartonaș galben pentru abatere.

 

 

Editor : Sebastian Eduard

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