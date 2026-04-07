Reacții după moartea lui Mircea Lucescu: „Numele lui va rămâne un simbol. Lumea fotbalului românesc este mai săracă”

Lumea sportului din România este în doliu. Mircea Lucescu, fostul antrenor al naționalei de fotbal, a murit marți seara la Spitalul Universitar din București. Cluburile sportive și-au exprimat condoleanțe pentru familia selecționerului și au amintit de performanțele selecționerului.

FRF: O legendă absolută

Federația Română de Fotbal și-a exprimat „regretul nemărginit în urma trecerii în neființă a celui care a fost, este și va rămâne o legendă absolută: Mircea Lucescu”.

„Fotbalul nostru pierde astăzi nu doar un tactician genial, ci un mentor, un vizionar și un simbol național care a purtat tricolorul pe cele mai înalte culmi ale succesului mondial.

Mircea Lucescu a lăsat în urmă o moștenire colosală, greu de egalat în istoria sportului rege. Ca jucător, a fost esența eleganței și a inteligenței în teren. Emblematic pentru Dinamo București, club alături de care a cucerit 7 titluri de campion, Lucescu a strălucit și sub culorile echipei naționale. Momentul de referință rămâne Cupa Mondială din 1970, unde, din postura de căpitan al “Generației de la Guadalajara”, a înfruntat legende precum Pelé și Bobby Moore.

Însă adevărata sa dimensiune de geniu s-a văzut pe banca tehnică. Mircea Lucescu a fost antrenorul care a adus fotbalul modern în România, ducând echipa națională la EURO 1984 și punând bazele marii echipe a Corvinului Hunedoara. Succesele sale internaționale, trofeele europene cucerite, triumfurile cu Galatasaray și Beşiktaş în Turcia, perioada de la Şahtior Doneţk, în Ucraina, l-au plasat în panteonul celor mai titrați antrenori din istoria fotbalului mondial. În vara lui 2024 s-a întors la Echipa Națională pe care a iubit-o fără margini. Sub conducerea sa, România a reușit o campanie de excepție în Liga Națiunilor, șase victorii din șase meciuri, în urma căreia reprezentativa noastră a obținut locul în play-off-ul din martie, pentru accederea la Campionatul Mondial din vara aceasta.

Federația Română de Fotbal anunță organizarea unui moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu înaintea partidelor din următoarea etapă, în competițiile Superliga, Liga 2 și Liga 3, dar și în Superligă feminină.

Rămas bun, Mircea Lucescu! Îți mulțumim pentru tot ce ai dăruit fotbalului românesc! Dumnezeu să te odihnească în pace!

În acest context plin de suferință pentru întreaga familie a fotbalului românesc, FRF anunță că procesul de numire a unui nou selecționer va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată”, se arată în postarea FRF.

Dinamo: „Nu este doar o pierdere. Este despărţirea de o parte din propria identitate”

„Imaginea veşnică a unui simbol! Din nefericire, astăzi, lumea fotbalului românesc este mai săracă. Mircea Lucescu, fostul nostru mare jucător şi antrenor emblematic, a plecat dintre noi la vârsta de 80 de ani. Pentru Dinamo, nu este doar o pierdere. Este despărţirea de o parte din propria identitate. Mircea Lucescu nu a fost doar un nume în istoria clubului. A fost unul dintre cei care au scris-o. Între 1963 şi 1977, a îmbrăcat tricoul alb-roşu cu mândrie şi responsabilitate, adunând 250 de meciuri şi 57 de goluri.

A fost liderul unei generaţii care a adus 7 titluri de campion şi o Cupă a României, dar dincolo de cifre, a fost expresia inteligenţei din teren, a eleganţei şi a spiritului de învingător care defineşte Dinamo. Ultimul meci pe care l-a disputat Mircea Lucescu în cariera sa de jucător a fost în sezonul 1989–1990; antrenor fiind la Dinamo, a intrat pe teren pentru 15 minute într-un meci disputat împotriva celor de la Sportul Studenţesc, devenind astfel cel mai vârstnic jucător care a îmbrăcat tricoul clubului nostru, la vârsta de 44 de ani şi 9 luni.

A purtat cu aceeaşi onoare şi tricoul echipei naţionale, pentru care a evoluat de 65 de ori şi a marcat de 10 ori, fiind căpitanul generaţiei care a reprezentat România la Campionatul Mondial din 1970, o generaţie care a inspirat şi a rămas în istorie. Revenit la Dinamo ca antrenor, între 1985 şi 1990, a construit una dintre cele mai valoroase echipe din istoria clubului. Sub conducerea sa, Dinamo a câştigat un titlu de campioană, două Cupe ale României şi a ajuns până în semifinalele Cupei Cupelor, confirmând nu doar valoarea, ci şi spiritul unei echipe care nu a încetat niciodată să creadă.

Mircea Lucescu a însemnat însă mai mult decât trofee. A însemnat viziune. A însemnat caracter. A însemnat continuitate. A fost un reper pentru fotbalul românesc şi european, un antrenor care a format generaţii, a inspirat destine şi a dus mai departe, peste graniţe, numele fotbalului românesc. Pentru Dinamo, numele Lucescu nu va fi niciodată doar un capitol de istorie. Va rămâne un simbol. Un simbol al pasiunii, al sacrificiului şi al excelenţei. Astăzi ne luăm rămas-bun, dar moştenirea sa rămâne vie în culorile clubului, în memoria suporterilor şi în tot ceea ce înseamnă spiritul dinamovist. Odihneşte-te în pace, Mircea Lucescu! Clubul Dinamo transmite sincere condoleanţe familiei îndoliate şi tuturor celor care l-au iubit”, este mesajul clubului Dinamo postat pe Facebook.

„Un om care a format generații, a scris istorie”

„Cuvintele sunt prea mici pentru un nume atât de mare…

Mircea Lucescu ne-a părăsit după o viață dedicată fotbalului. Un om care a format generații, a scris istorie și care ne-a făcut de atâtea ori mândri că suntem români.

Vom păstra în suflet pentru totdeauna amintirile, emoțiile și trofeele câștigate împreună!

Mulțumim pentru tot, nea Mircea! Dumnezeu să te odihnească în pace”, a reacționat și clubul Rapid.

Și pe pagina de Facebook a FCSB a fost postat un mesaj la moartea lui Mircea Lucescu.

„Ziua de astăzi va rămâne una de tristă amintire pentru toți iubitorii fotbalului, odată cu plecarea dintre noi a unuia dintre cei mai mari jucători și antrenori români ai tuturor timpurilor, domnul Mircea Lucescu. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, se arată în mesaj.

Echipa națională: „Mai mult decât un antrenor”

Reprezentanții echipei naționale de fotbal au scris pe Facebook: „S-a stins un om care a fost mai mult decât un antrenor, cel care ne-a învățat că fotbalul nu este doar un sport, ci un mod de a trăi cu demnitate. Mircea Lucescu a fost un model pentru zeci de generații, un om care a iubit fotbalul mai mult decât pe sine însuși. Ne rămân amintirile, lecțiile de viață și eleganță inconfundabilă cu care pășea pe fiecare stadion al lumii. Suntem convinși de un singur lucru: dacă acolo unde sunteți acum există un teren de fotbal, cu siguranță îl veți găsi. Mulțumim pentru tot, domnule Lucescu! Odihniți-vă în pace!”

