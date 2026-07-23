Revenire nesperată a lui U Cluj cu SK Brann, iar ardelenii păstrează șanse de a merge mai departe în Conference League

Echipa Universitatea Cluj a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 2-2, meciul disputat cu echipa norvegiană Brann Bergen, în manşa întâi a celui de-al doilea tur preliminar din Conference League.

La Sf. Gheorghe, norvegienii au controlat prima repriză a meciului cu Universitatea, dar elevii lui Bergodi au ratat cea mai mare ocazie, în minutul 35, când Aliev a ratat preluarea, iar Dyngeland a prins balonul.

Oaspeţii au deschis însă scorul în minutul 40, prin Castro, care a şutat puternic din careu.

În partea secundă Myhre a majorat avantajul norvegienilor, în minutul 53, iar Bergodi a efectuat patru schimbări în minutul 61. Au fost de bun augur, pentru că bosniacul Lukic a înscris cu o lovitură de cap, în minutul 85, din lovitura de colţ a lui Ştefănescu, iar o altă rezervă, Pedro Pinho, a egalat două minute mai târziu, profitând de greşelile oaspeţilor.

A fost o revenire nesperată, dar putea fi şi mai mult, pentru că Marius Ştefănescu a lovit bara transversală, în minutul 90+2, şi U Cluj – Brann Bergen s-a terminat 2-2.

U CLUJ: Neofytos - Mikanovic, I. Cristea, D. Codrea, Chipciu – Nistor (Adams Friday 61), Bic, Drammeh (Pedro Pinho 61) – Stanojev (Macalou 61), Alibek Aliev (Lukic 61), M. Ştefănescu.

Antrenor: Cristiano Bergodi

SK BRANN BERGEN: Dyngeland - De Roeve (Torsvik 67), Knudsen, T. Pedersen, Soltvedt – Mani Ingason (M. Haaland 80), Wassberg, Myhre – Mathisen (Magnusson 67), Holm (Finne 80), Castro (A. Gudmundsson 66).

Antrenor: Eirik Horneland

Cartonaşe galbene: M. Ştefănescu 46, Adams Friday 75, Chipciu 87 / Knudsen 86, Soltvedt 87

Arbitru: Henrik Nalbandyan (Armenia)

Editor : Liviu Cojan