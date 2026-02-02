Șeful FIFA susține că Rusia ar trebui să fie reprimită în fotbalul internațional: „Trebuie să o facem”

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat luni că forul mondial al fotbalului ar trebui să ridice interdicția impusă Rusiei de a participa la turneele internaționale, relatează Politico.

Rusia a fost exclusă de FIFA din turneele internaționale de fotbal imediat după invazia în Ucraina, în februarie 2022. Interdicția a rămas în vigoare, deși echipele de juniori au fost lăsate să participe la competiții începând din 2023.

„Trebuie să o facem”, a declarat Infantino într-un interviu acordat Sky News, întrebat dacă va lua în considerare ridicarea interdicției. „Sunt împotriva interdicțiilor, sunt și împotriva boicoturilor”, a adăugat el, spunând că acestea „nu fac decât să creeze și mai multă ură”.

Ar fi un mesaj pozitiv ca „fete și băieți din Rusia” să participe la turnee de fotbal în toată Europa, a spus el.

Infantino menține relații strânse cu președintele american Donald Trump și i-a acordat în decembrie nou-creatul Premiu FIFA pentru Pace — considerat de mulți o onoare simbolică, după ce președintele american nu a obținut Premiul Nobel pentru Pace, în ciuda campaniei intense pe care a dus-o în acest sens.

FIFA a deschis, de asemenea, un birou în Trump Tower din New York în luna iulie și a numit-o pe fiica lui Trump, Ivanka, în consiliul de administrație al unui proiect caritabil în domeniul educației, cofinanțat din vânzarea biletelor pentru Cupa Mondială FIFA 2026.

Statele Unite găzduiesc Cupa Mondială în această vară, împreună cu Mexic și Canada, și s-au confruntat cu apeluri la boicot din partea unor cercuri politice și sociale, din cauza politicii externe a administrației Trump.

Rusia a găzduit turneul în 2018.

Citește și:

Gianni Infantino, acuzat de încălcarea regulilor FIFA după ce i-a acordat premiul pentru pace lui Donald Trump

Cum motivează preşedintele FIFA prețurile mari ale biletelor pentru Cupa Mondială 2026 din SUA, Canada și Mexic

Editor : A.M.G.