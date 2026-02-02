Live TV

Unirea Rep. Moldova cu România, subiectul unei anti-campanii cu panouri „patriotice” și „stataliste”. Igor Dodon: O gaşcă de trădători

Data publicării:
harta romania - moldova
Hartă România - Moldova. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Unirea Republicii Moldova cu România a devenit subiectul unei campanii de informare a partidului condus de Igor Dodon, în cadrul căreia panouri cu mesaje „patriotice” și „stataliste” ar urma să fie afișate pe teritoriul țării împotriva ideii. Anunțul vine în contextul în care, pe parcursul ultimei luni, președinta Maia Sandu, dar şi alţi oficiali de la Chişinău au afirmat că ar susţine unirea celor două state în cazul organizării unui referendum.

„Multe popoare nu au ţara lor, noi o avem – trebuie să preţuim acest lucru. Există însă o gaşcă de trădători la conducere, care au capturat statul, au sărăcit poporul, au distrus economia şi, azi, ei nu mai ascund intenţia de a lichida statul Republica Moldova prin aşa-numită unire sau anexare la România. (…) Maia Sandu şi cei din PAS, prin aceste declaraţii, de fapt au recunoscut public falimentul lor în calitate de oameni de stat şi au dezvăluit că pentru dânşii nu există patrie. (…) Noi am trecut o dată prin experienţa stăpânirii jandarmilor pe teritoriul nostru, care în 1918 au trecutul Prutul, au intrat cu arme în Chişinău şi au subordonat populaţia. Iar toate înţelegere cu Sfatul Ţării privind acordarea drepturilor de Autonomie au fost neglijate în mod obraznic. Noi nu mai dorim asemenea umilinţe nici pentru noi, nici pentru copiii noştri. Cine vrea Unire, ştie unde să se ducă şi să se unească. Noi suntem moldoveni şi vrem să fim suverani şi stăpâni la noi acasă, în Republica Moldova, cu Capitală, Constituţie, Viitor. Vrem să fim ţară, nu marginea cuiva”, a spus luni Igor Dodon, președintele Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM), conform presei de la Chişinău, citată de News.ro.

În cadrul unei conferințe de presă, liderul socialiştilor a explicat că, începând cu săptămâna aceasta, formaţiunea sa a lansat o campanie naţională de informare în cadrul căreia, pe teritoriul ţării, vor fi afişate panouri cu mesaje „patriotice” şi „stataliste”.

„Majoritatea absolută a cetăţenilor noştri, de toate etniile, îşi iubesc Patria – Republica Moldova. Şi majoritatea recunosc faptul istoric că noi suntem moldoveni şi trăim pe un teritoriu care ne-a aparţinut de veacuri. (…)  Noi vom purcede şi la acţiuni concrete, dacă va fi necesar. Şi, la prima etapă, vom desfăşura o campanie naţională cu mesaje patriotice şi stataliste, ca să le amintim moldovenilor că statul trebuie preţuit şi protejat. Dacă pierdem statalitatea, vom deveni o provincie marginală a unei ţări străine şi indiferente faţă de soarta noastră”, a spus Igor Dodon, citat de ziua.md, care relatează că liderul socialist „a invocat din nou tezele propagandei staliniste despre existenţa aşa-numitei identităţi şi limbi moldoveneşti”.

Dodon a prezentat şi imagini cu panouri care vor fi expuse în spaţiile publice, fiind vorba despre afişaje cu texte precum „Patria noastră este Republica Moldova” şi „Republica Moldova nu e România”, relatează Newsmaker.md.

Liderul PSRM a explicat că această campanie de informare se va desfăşura timp de „mai multe luni”, menţionând că nu a fost stabilit un termen limită.

Totodată, el a adăugat că formaţiunea sa ar veni şi cu alte acţiuni împotriva unirii, pe lângă această campanie de informare, în funcţie de cum va evolua situaţia în următoarea perioadă.

„Unii o să încerce să sărbătorească pe 27 martie Ziua Unirii. Noi considerăm că ziua anexării a fost. Poate către această dată vom veni şi cu alte activităţi, vom vedea”, a spus Dodon.

Într-un interviu publicat pe 11 ianuarie, lidera de la Chișinău a susținut că ar vota în favoarea unirii celor două state în eventualitatea organizării unui referendum.

„Priviți ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviți ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască, să existe ca democrație, ca țară suverană.  Dar ca președinte al Republicii Moldova, înțeleg că nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România, dar există o majoritate care sprijină aderarea la UE și noi acționăm în sensul acesta. Este un obiectiv mult mai realist și ne ajută să ne protejăm suveranitatea”, a explicat Maia Sandu.

Ulterior, mai mulţi oficiali de la Chişinău, inclusiv preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, şi prim-ministrul Alexandru Munteanu, au declarat că ar sprijini unirea cu România dacă ar fi un organizat un referendum pe acest subiect.

Deputatul partidului Democraţia Acasă, Vasile Costiuc, cunoscut pentru poziţiile sale unioniste, a anunţat că are de gând să propună organizarea unui referendum pe acest subiect la prima şedinţă a Parlamentului din acest an. 

Igor Grosu, care este liderul partidului de guvernământ PAS, a calificat  iniţiativa ca fiind „populistă” şi a susținut că deputaţii formaţiunii sale nu o vor susţine. El a argumentat că, în prezent, unirea cu România nu este sprijinită de majoritatea moldovenilor, iar un astfel de plebiscit „va compromite” această idee.

Un sondaj al Barometrului Opiniei Publice, publicat în septembrie 2025, a arătat că 33,4% dintre cetăţenii moldoveni ar susţine unirea cu România, în timp ce 45,7% ar vota împotrivă, iar 16,7% rămân indecişi.

Citește și:

Maia Sandu: În Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România

Ilie Bolojan vrea unirea României cu Republica Moldova: „Aș vota da la un referendum în acest sens”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

