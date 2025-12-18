Live TV

Situaţie fără precedent în fotbalul olandez: Go Ahead Eagles a efectuat 8 schimbări într-un meci

Data actualizării: Data publicării:
jucatori schimbati la go ahead eagles
Foto: Profimedia

Opt schimbări în cadrul aceluiaşi meci, pare ciudat, dar este perfect regulamentar. Go Ahead Eagles a putut efectua 8 înlocuiri în timpul meciului câştigat împotriva echipei Roda la loviturile de departajare (1-1, 3-1), în Cupa Ţărilor de Jos, relatează L'Equipe.

Miercuri seară, Go Ahead Eagles a învins Roda după o serie de lovituri de departajare. Meciul a fost marcat de o situaţie fără precedent în fotbalul olandez: clubul a efectuat în total opt schimbări. Acest lucru a stârnit numeroase întrebări, mai ales după ultima înlocuire efectuată în prelungiri. Cu toate acestea, deciziile au fost perfect conforme cu regulamentul, scrie L'Equipe, citată de News.ro.

Încă din prima repriză, Go Ahead Eagles a trebuit să efectueze o schimbare prematură. Accidentat, Jakob Breum a fost nevoit să cedeze locul său încă din minutul 29. În repriza a doua, antrenorul a efectuat două duble înlocuiri, în minutele 76 şi 85. Cinci schimbări, trei sesiuni utilizate până atunci.

Se adaugă apoi înlocuirile albe, legate de leziuni la cap. Un mecanism care nu se ia în calcul în cota de cinci înlocuiri autorizate.

Go Ahead Eagles a apelat la această regulă în minutul 95, când Oskar Sivertsen a fost înlocuit de Oscar Pettersson. Imediat după aceea, Xander Blomme a intrat şi el în joc ca înlocuitor suplimentar, o intrare permisă conform regulamentului după o înlocuire albă.

Apoi, în minutul 105, Julius Dirksen a intrat şi el pe teren, ducând numărul total de schimbări la opt. O înlocuire care se explică prin utilizarea în prealabil a unei înlocuiri albe de către adversar, Roda.

Regulamentul prevede însă că, în cazul utilizării unei înlocuiri albe, echipa adversă beneficiază automat de o schimbare suplimentară. Datorită acestei dispoziţii, Go Ahead Eagles a fost autorizată în mod logic să efectueze o înlocuire suplimentară în prelungiri (minutul 105), permiţând intrarea lui Julius Dirksen.

Numărătoarea este clară:

  • 5 înlocuiri „clasice”
  • 1 înlocuire albă pentru o accidentare la cap
  • 1 înlocuire suplimentară
  • 1 înlocuire suplimentară acordată ca răspuns la înlocuirea albă utilizată de adversar

Editor : Liviu Cojan

