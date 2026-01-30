Furtul tezaurului dacic din Muzeul Drents. Detectiv de artă: „Nu am întâlnit niciodată aşa ceva în cariera mea”

Deși a trecut un an de la furtul tezaurului dacic din Muzeul Drents, Olanda, detectivul de artă Arthur Brand a afirmat că încă mai are speranțe: „Aștept un telefon”. Acesta a fost implicat anterior, printre altele, în găsirea și returnarea picturilor furate din Muzeul Westfries. Primește regulat ponturi, dar până în prezent nu a auzit nimic despre obiectele furate din Muzeul Drents, relatează RTV Drenthe.

Furtul mediatizat s-a petrecut pe 25 ianuarie 2025, când trei indivizi au pătruns în Muzeul Drents după ce au aruncat în aer o ușă. Ulterior, au spart vitrina și au luat trei brățări dacice și Coiful de la Coțofenești. Apoi, hoții s-au făcut nevăzuți și au incendiat mașina folosită pentru jaf. A fost demarată o amplă anchetă, fiind folosiți inclusiv investigatori sub acoperire.

Într-un final, doi dintre suspecți au recunoscut totul, însă au susținut că nu știu unde se află obiectele de valoare. Alți suspecți au fost amenințați cu dezvăluirea identității, însă acest lucru nu i-a făcut să vorbească.

La un an de la jaf, detectivul de artă a afirmat: „Nu se vorbește aproape deloc despre asta”. Doar unul dintre cei trei principali suspecți a spus ceva în legătură cu asta, menționează sursa citată.

„După primele arestări, poliția l-a eliberat. Ulterior, a fost abordat de agenți sub acoperire. Le-a spus că unul dintre bărbați a plecat cu Coiful și s-a întors mai târziu. Probabil că asta înseamnă că o persoană știe unde se află Coiful. Și cu cât mai puțini oameni știu despre asta, cu atât mai mică este șansa ca cineva să vorbească despre asta. Bănuiesc că prada este ascunsă sau îngropată undeva”, a afirmat detectivul de artă.

Asta ar însemna că piesa de patrimoniu încă mai există. Imediat după furt, au existat îngrijorări că piesa va fi topită, a mai notat sursa citată.

Potrivit lui Brand, speranța găsirii Coifului de la Coțofenești are legătură cu faptul că suspecții au fost arestați la scurt timp după jaf: „Cu cât infractorii au mai puțin timp să topească, să vândă sau să scoată din țară bunurile furate, cu atât mai bine. Dacă ar fi durat mai mult, nu le-am mai fi recuperat niciodată.”

În luna mai a anului trecut, în România au apărut zvonuri că membri ai lumii interlope româneşti ar fi fost implicaţi în furtul de artă. Procurorul general al României, Alex Florenţa, a dispus efectuarea unei anchete pentru a stabili dacă infractorii din ţară ar fi dorit să folosească Coiful furat ca monedă de schimb pentru a obține eliberarea unui român din închisoare, mai menționează RTV Drenthe.

„Nu m-am gândit niciodată că ar fi implicaţi clienți”, a declarat Brand. „Mi se pare foarte puţin probabil în acest caz; nu am întâlnit niciodată aşa ceva în cariera mea. Dar asta nu înseamnă că este imposibil. De obicei, cineva fură ceva şi apoi caută un cumpărător”.

În lumea interlopă, întotdeauna se găsește cineva dispus să topească aurul, a declarat detectivul de artă. Dar i se pare mai logic ca presupuşii făptaşi să se prezinte cu bunurile furate.

„Dacă îl topești, vei primi bani pe care va trebui să-i împarți cu ceilalți. Dar mai întâi te așteaptă o pedeapsă cu închisoarea, iar după ce vei fi eliberat, va trebui să plătești despăgubiri. Dacă nu reușești, vei ajunge din nou la închisoare”, a mai afirmat Brand. „Atunci e mai bine spui acum unde este Coiful, ca să nu ai probleme.”

„Dacă Coiful va fi returnat, judecătorul va fi mult mai indulgent”, a mai adăugat detectivul. „Atunci, întreaga spargere ar fi fost un simplu jaf cu explozibili. Nimeni nu a fost ucis și nu s-a folosit violența împotriva altora. Toată lumea este fericită că prada a fost recuperată, trebuie să ispășești câțiva ani de închisoare și apoi poți pleca. Dacă Coiful nu va fi returnat, toată lumea va vorbi despre asta și peste douăzeci de ani. Asta nu este karma bună.”

Dar Brand realizează, de asemenea, că în prezent este imposibil ca suspecţii să dezvăluie unde se află prada. „Aceşti oameni susţin că sunt nevinovaţi, aşa că nu poţi pur şi simplu să prezinţi Coiful. Este o tactică. Poate că vor aştepta să vadă ce are de spus Parchetul şi care este cererea, iar apoi îl vor prezenta oricum”.

Detectivul de artă îşi pune speranţele în acest lucru. „În acest caz, trebuie să sperăm că cineva se va răzgândi. În orice caz, eu încă cred că va fi returnat”.

Citește și:

Bunurile din patrimoniul României vor putea fi scoase din țară doar temporar. Cine și în ce condiții le poate folosi

Guvernul olandez a plătit asigurarea de 5,7 milioane de euro pentru tezaurul dacic furat de la Muzeul Drents

Editor : A.M.G.