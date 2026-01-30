Live TV

„Taxă pe libertate”: Cum intenționează Olanda să crească bugetul pentru apărare

Data publicării:
rob jetten d66 alegeri olanda
Foto: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Trasăm un nou curs pentru ţara noastră, cu investiţii pe termen lung, a declarat vineri liberalul, Rob Jetten, liderul partidului D66, care împreună cu alţi lideri politici olandezi au convenit în cursul acestei săptămâni să formeze un guvern minoritar, ceva neobişnuit pentru această ţară, în care D66, partidul de centru pro-UE, se va alătura creştin-democraţilor conservatori şi partidului de dreapta VVD, potrivit Reuters.

Noul guvern olandez intenţionează să adauge o suprataxă la impozitele pe venit şi pe profit pentru a genera aproximativ 5 miliarde de euro (6 miliarde de dolari) pe an pentru creşterea cheltuielilor destinate apărării, au anunţat vineri partidele din noua coaliţie.

Pentru a atinge obiectivul stabilit de ţările NATO anul trecut, guvernul olandez îşi propune să majoreze cheltuielile pentru apărare la 2,8% din Produsul Intern Brut (PIB) până în 2030 şi la 3,5% până în 2035, în comparaţie cu circa 2% în prezent, scrie Agerpres.

În fine, creşterea cheltuielilor pentru apărare s-ar cifra la aproximativ 19 miliarde de euro pe an, finanţare care ar urma să fie realizată prin reduceri semnificative de bugete în alte domenii, cum ar fi sănătatea şi protecţia socială, precum şi prin creşterea impozitelor despre care guvernul a spus că va fi o "taxă pe libertate".

Această coaliţie va deţine doar 66 din cele 150 de locuri din camera inferioară a parlamentului şi va trebui să găsească sprijin în rândul partidelor de opoziţie pentru propunerile sale.

În acordul de coaliţie prezentat vineri, la câteva luni după alegerile din octombrie, noul guvern a declarat că intenţionează să investească în construirea de noi locuinţe şi să reducă în acelaşi timp deficitul public la circa 2% din PIB.

În calitate de şef al noului guvern, Jetten, în vârstă de 38 de ani, va deveni cel mai tânăr prim-ministru din istoria Ţărilor de Jos.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
vladimir-putin-karin-kneissl
1
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
rubio si lavrov
2
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
kadrov
3
Ramzan Kadîrov se opune negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina: „Trebuie...
Ukrainian President Zelenskyy New Year Address, Kyiv, Kiev Oblast, Ukraine - 31 Dec 2024
4
„Dacă îndrăznește”. Volodimir Zelenski a răspuns cu o invitație la propunerea lui...
Dmitri Medvedev (stânga). Donald Trump (dreapta)
5
Avertisment de la Kremlin pentru Trump: Condițiile Rusiei pentru un nou tratat nuclear cu...
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a dat-o de gol: ”Își trimiteau mesaje”
Digi Sport
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a dat-o de gol: ”Își trimiteau mesaje”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
coiful de aur cotofenesti
Furtul tezaurului dacic din Muzeul Drents. Detectiv de artă: „Nu am întâlnit niciodată aşa ceva în cariera mea”
coiful de aur cotofenesti
Un an de la furtul tezaurului dacic din Muzeul Drents. Noi detalii din ancheta autorităților din Olanda
Patru piese de tezaur dacic a fost furate de la Muzeul Drents
Guvernul olandez a plătit asigurarea de 5,7 milioane de euro pentru tezaurul dacic furat de la Muzeul Drents
UTRECHT - Emergency services are at the scene of a large fire at a house on Visscherssteeg. Several explosions were heard before the fire. ANP JEROEN JUMELET netherlands out - belgium out
„Explozie uriaşă” urmată de un incendiu în Olanda. Cel puțin 4 oameni au fost răniți
Pisică Scottish Fold
Două rase populare de pisici au fost interzise în Olanda de la începutul acestui an
Recomandările redacţiei
Bucharest, Romania - December 22, 2020: Romanian deputies vote bills by raising their hands in a full Chamber of Deputies meeting.
Ce au făcut parlamentarii anul trecut? Sute de legi depuse...
volodimir zelenski
Zelenski acuză Europa că a întrerupt aprovizionarea cu sisteme de...
Avocata Adriana Georgescu și falsul general SIE, prinși în flagrant de DNA, au fost arestați preventiv.
Stenograme din dosarul avocatei care lua mită: „Sunt conectată și la...
poza_sorin_cirstea
Nicușor Dan a numit un nou secretar CSAT. Sorin Cîrstea este un...
Ultimele știri
Guvernul abrogă temporar articolul care permite companiilor mari să exporte profiturile, pentru a nu întârzia aderarea la OCDE
Rusia amenință că va lua „toate măsurile” posibile împotriva Occidentului, pentru a-și proteja petrolierele
Austria va organiza un referendum privind prelungirea stagiului militar obligatoriu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna februarie 2026. Leii sunt în centrul atenției, Vărsătorii încep o transformare ce se întinde pe...
Cancan
A murit canotoarea Florentina Filipovici, la doar 32 de ani 3 copii au rămas acum orfani de mamă 😢
Fanatik.ro
FCSB și Farul au confirmat oficial mutarea anunțată de Gigi Becali. Alibec a semnat contractul. Update...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Marele mister în cazul accidentului în care au murit suporterii PAOK Salonic. Ce arată, până acum, de fapt...
Adevărul
Tot mai mulți români cumpără locuințe în Emiratele Arabe Unite, atrași de impozitul zero pe proprietate
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
O fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și...
Digi Sport
"A fost o nebunie!" Alcaraz conducea cu 6-4, 7-6 și nimeni nu a putut anticipa ce urmează: 5 ore și 27 de...
Pro FM
Mira și iubitul ei s-au despărțit după "patru ani superbi". Comentariul lui Mihai Bendeac a primit sute de...
Film Now
Vedete de la Hollywood care au criticat, de-a lungul anilor, Premiile Oscar: „Cea mai mare prostie din lume!”
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este...
Newsweek
Pensiile ar putea scădea cu sute de lei după 2030. Ne trebuie 40 miliarde € să evităm dezastrul. Care e cauza?
Digi FM
Cu ce româncă celebră s-a iubit regizorul din spatele documentarului despre Melania Trump. A și fost logodit...
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Povestea tragică a lui Jason David Frank, starul Power Rangers care s-a sinucis la 49 de ani. Era în vacanță...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”