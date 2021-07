Șumudică, debut cu dreptul. CFR Cluj a început cu o victorie campania de calificare în grupele Ligii Campionilor

CFR Cluj a învins echipa bosniacă Borac Banja Luka, scor 3-1 (2-1), marţi seara, în prima manşă a turului întâi preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca.

Campioana României a câştigat prin golurile marcate de Billel Omrani (11), Ciprian Deac (28) şi Runar Mar Sigurjonsson (60), mai puţin clar decât merita, însă. Golul de onoare al bosniacilor a fost înscris de Panagiotis Moraitis (45+1).

Ardelenii au început bine şi au primit penalty după ce Omrani a fost ţinut de Djordje Milojevic în careul advers. Deac (11) a trimis în bară, însă Omrani a fost pe fază şi a reluat de la 16 metri, deschizând scorul.

Oaspeţii au replicat prin Vranjes (13), fostul jucător al CFR-ului, dar şutul său din lovitură liberă de la 20 de metri a fost prins de Arlauskis.

CFR şi-a majorat avantajul în min. 28, când Deac a reluat în plasă de la 12 metri o centrare trimisă de Omrani din cădere.

Echipa antrenată de Marius Şumudică, tehnician aflat la debutul său oficial, a ratat şi alte ocazii bune de gol, prin Păun (32, 40, 42) sau Costache (33, 39), pentru ca bosniacii să marcheze la ultima fază a primei reprize, contrar cursului jocului: Ziljkic a centrat de pe dreapta, iar grecul Moraitis a reluat cu capul din 6 metri, de lângă Bouhenna (45+1).

După pauză, jocul a fost mai închis, mai fragmentat, de accidentări şi de numeroasele schimbări, scrie Agerpres.

Totuşi echipa din Gruia a reuşit să îşi creeze o ocazie de gol prin Sigurjonsson (58), dar şutul său de la 12 metri a fost blocat de Coric. Islandezul a marcat al treilea gol al clujenilor cu un şut superb din unghi, după ce a fost angajat în careu de Deac (60).

Petrila a ratat o şansă bună de gol (83), trimiţând pe lângă vinclu de la 12 metri.

Borac a fost foarte aproape de golul al doilea, însă Vranjes (87), scăpat singur cu portarul, a trimis imprecis.

CFR a căutat şi golul patru, însă Sigurjonsson (89), din afara careului, şi Debeljuh (90+3), cu o foarfecă, nu au nimerit ţinta.

La Borac a jucat în acest meci şi Goran Zakaric (ex-Universitatea Craiova).

Manşa secundă se va disputa în Bosnia, marţi 13 iulie, de la ora 21:00.

Din acest sezon nu mai este valabilă regula dublării golurilor marcate în deplasare, la scor egal la finalul partidei retur urmând să se dispute prelungiri, iar dacă egalitatea persistă să se execute lovituri de departajare.

Marius Şumudică: Nu pot spune că suntem calificaţi, ar însemna că ne-am culcat pe o ureche

Antrenorul formaţiei CFR Cluj, Marius Şumudică, a declarat, marţi seara, la finalul partidei cu Borac Banja Luka, din prima manşă a turului întâi preliminar al Ligii Campionilor, scor 3-1, că nu poate spune că echipa sa este deja calificată pentru că ar însemna să se "culce pe o ureche", în perspectiva meciului retur.

„Nu pot să spun că suntem calificaţi. Dacă aş spune lucrul ăsta înseamnă că ne-am culca pe o ureche şi vă daţi seama ce ne aşteaptă acolo. Şi mă refer la suporteri... au suporteri pătimaşi care vor pune presiune. Va trebui să fim foarte inteligenţi şi să menţinem acest avantaj de două goluri. Îmi pare rău de golul pe care l-am primit. Dacă intram cu 2-0 la pauză cu siguranţă în repriza a doua mai marcam cel puţin o dată, iar la 3-0 eram aproape calificaţi. În fotbal orice este posibil. Am jucat un fotbal frumos, în prima repriză am avut 4-5 ocazii clare de a marca, trebuie să fim mai atenţi. Este clar că lipseşte ritmul de joc, este primul meci, a fost o presiune teribilă pentru mine pentru că am venit la un club care este învăţat cu victorii, cu trofee. Şi credeţi-mă că a fost o presiune extraordinară asupra mea. Jucătorii sunt învăţaţi, au în ADN tot ceea ce înseamnă jocul cu miză”, a declarat Şumudică la postul Digisport.

El s-a arătat încântat de atitudinea jucătorilor săi în acest prim meci pe banca tehnică a echipei clujene: „Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor, mi-a plăcut faptul că ne-am creat o groază de ocazii care nu au fost întâmplătoare, a fost gândit tot ceea ce am făcut. Dar încă nu am realizat nimic. Este adevărat, am bătut cu 3-1, dar ne aşteaptă un meci extrem de dificil şi cu cei din Craiova, o echipă puternică (n.r. - în Supercupa României), apoi vom juca returul cu Borac Banja Luka. Cred totuşi că avem un avantaj confortabil pentru meciul retur, va fi foarte important să începem bine jocul acolo”, a mai spus Şumudică.

CFR Cluj - Borac Banja Luka 3-1 (2-1)

Au marcat: Billel Omrani (11), Ciprian Deac (28), Runar Mar Sigurjonsson (60), respectiv Panagiotis Moraitis (45+1).

Ciprian Deac (CFR) a ratat un penalty în min. 11 (bară).

Au evoluat echipele:

CFR CLUJ: 87. Giedrius Arlauskis - 16. Mateo Susic (4. Cristian Manea, 78), 29. Rachid Bouhenna, 92. Mike Cestor, 45. Mario Camora (căpitan) - 8. Runar Mar Sigurjonsson, 5. Jonathan Rodriguez - 18. Valentin Costache (11. Alexandru Chipciu, 61), 10. Ciprian Deac, 7. Adrian Păun (27. Claudiu Petrila, 67) - 9. Billel Omrani (22. Gabriel Debeljuh, 67).

Antrenor: Marius Şumudică.

Rezerve neutilizate: 23. Cristiano Figueiredo Pereira, 89. Otto Hindrich - 6. Danijel Graovac, 13. Denis Ciobotariu, 14. Iasmin Latovlevici, 21. Anas Tahiri, 28. Ovidiu Hoban, 94. Cătălin Itu.

BORAC: 25. Nikola Lakic - 7. Dino Coric, 28. Djordje Milojevic, 11. Djordje Cosic, 18. Aleksandar Subic (5. Marko Jovanovic, 68) - 16. Aleksandar Vojnovic (8. Amar Begic, 61), 24. Dejan Meleg (15. Donald Molls Ntchamda, 74) - 99. Goran Zakaric, 23. Stojan Vranjes (căpitan), 10. Almedin Ziljkic (77. Milan Vusurovic, 74) - 45. Panagiotis Moraitis (32. Ante Zivkovic, 68).

Antrenor: Marko Maksimovic.

Rezerve neutilizate: 21. Nikola Cetkovic - 3. Marko Kujundzic, 14. Sinisa Dujakovic, 20. Amar Tahric, 22. David Cavic, 27. Enver Kulasin, 98. Dejan Bosancic.

Cartonaşe galbene: Păun (12), Vojnovic (31), Omrani (64), Rodriguez (75), Donald Molls Ntchamda (86).

Editor : Liviu Cojan