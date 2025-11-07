Live TV

Universitatea Craiova, prima victorie în Conference League, după un meci cu multe ratări

echipa u craiova pe stadionul din viena
Universitatea Craiova a obținut victoria la Viena. Foto: Facebook
Viena nu a reușit egalarea Echipele

Universitatea Craiova a învins-o pe Rapid Viena cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Weststadion din Viena, în etapa a treia a competiţiei de fotbal Conference League.

Universitatea a reuşit prima sa victorie în faza principală a competiţie, prin golul lui Oleksandr Romanciuk (37).

Echipa din Bănie a făcut un meci foarte bun şi putea câştiga mai clar, dar a ratat foarte mult, relatează Agerpres.

Prima parte a jocului a fost una de luptă, cu multe durităţi, dar Universitatea a rezistat şi nu s-a lăsat timorată.

Echipa antrenată de Mirel Rădoi a avut prima ocazie în min. 5, când Cicâldău a şutat din întoarcere de la 12 metri, dar portarul a respins.

Universitatea a rămas fără antrenor, Rădoi fiind eliminat pentru două cartonaşe galbene primite în decurs de câteva minute.

Craiovenii au deschis scorul prin fundaşul ucrainean Romanciuk a reluat cu capul de la 5 metri, la centrarea lui Mora.

Gazdele au avut o singură fază notabilă, prin Kara (39), care a trimis cu capul pe lângă.

Nsimba (42) a avut şansa dublării avantajului, dar a şutat peste din voleu de la 14 metri.

Universitatea a reuşit să marcheze prin Teles (43), dar golul a fost anulat pentru ofsaid la Al Hamlawi.

Viena nu a reușit egalarea

În partea secundă, oltenii s-au întrecut în ratări. Nsimba (55) a şutat din unghi, dar portarul a respins, după care Teles a trimis pe lângă poartă. Al Hamlawi (59) a reluat bine cu capul, dar portarul a respins.

Cea mai mare ocazie a austriecilor a fost ratată de Antiste (62), dar Isenko a intervenit providenţial la şutul lui francezului din 6 metri.

Nsimba (65) a ratat singur cu Gartler, care a respins apoi şutul lui Houri (71) şi reluarea slabă a lui Baiaram.

Rapid Viena a atacat în continuare în căutarea golului egalării, dar Seidl (64, 82), Antiste (80) şi Bolla (84) au fost imprecişi.

Universitatea a avut 15-8 la şuturile la poartă şi 8-1 la cele pe poartă.

După 0-2 în Polonia cu Rakow Cszestochowa, 1-1 acasă cu FC Noah şi 1-0 cu Rapid la Viena, Universitatea va juca în continuare în Conference League cu Mainz (27 noiembrie, acasă), Sparta Praga (11 decembrie, acasă) şi cu AEK Atena (18 decembrie, în deplasare).

Echipele

Rapid Viena - Universitatea Craiova 0-1 (0-1)

A marcat: Oleksandr Romanciuk (37).

Viena, Weststadion: 23.457 spectatori

Conference League - etapa a treia

Rapid Viena: 25. Paul Gartler - 77. Bendeguz Bolla, 20. Ange Ahoussou, 6. Serge-Philippe Raux-Yao, 23. Jonas Auer (61. Furkan Demir, 61) - 18. Matthias Seidl (căpitan; 41. Dominik Weixelbraun, 83), 8. Lukas Grgic (29. Romeo Amane, 61) - 15. Nikolaus Wurmbrand, 17. Tobias Gulliksen (90. Janis Antiste, 61), 49. Andrija Radulovic (21. Louis Schaub, 46) - 9. Ercan Kara. Antrenor: Peter Stoeger.

Rezerve neutilizate: 1. Niklas Hedl, 50. Laurenz Orgler - 7. Marco Tilio, 14. Martin Ndzie, 42. Eaden Roka, 47. Amin Groeller, 55. Nenad Cvetkovic.

Universitatea Craiova: 77. Pavlo Isenko - 3. Oleksandr Romanciuk, 28. Adrian Rus, 15. Juraj Badelj - 17. Carlos Mora (6. Vladimir Screciu, 81), 23. Samuel Teles, 5. Anzor Mekvabişvili (8. Tudor Băluţă, 81), 20. Alexandru Cicâldău (14. Lyes Houri, 70), 11. Nicuşor Bancu (căpitan) - 9. Assad Al Hamlawi (10. Ştefan Baiaram, 70), 39. Steven Nsimba (29. Luca Băsceanu, 90+1). Antrenor: Mirel Rădoi.

Rezerve neutilizate: 1. Silviu Lung Jr, 21. Laurenţiu Popescu - 2. Florin Ştefan, 4. Alexandru Creţu, 19. Vasile Mogoş, 24. Nikola Stevanovic, 30. David Matei.

Arbitru: Martin Matosa; arbitri asistenţi: Aleksandar Kasapovic, Matic Meznar; al patrulea oficial: Rade Obrenovic (toţi din Slovenia)

Arbitru video: Asmir Sagrkovic; arbitru asistent video: Aleksandar Matkovic (ambii din Slovenia)

Observator UEFA pentru arbitri: Ognjen Valjic (Bosnia-Herţegovina); Delegat UEFA: Orhan Huseinzade (Azerbaidjan)

Cartonaşe galbene: Wurmbrand (1), Seidl (4), Rădoi (12, 19), Kara (18), Rus (23), Gulliksen (23), Teles (49), Mora (51), Ahoussou (66).

