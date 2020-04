Povestea gimnastei de succes care s-a reinventat ca actriţă de filme pentru adulți: „Am văzut-o ca pe o oportunitate”

Verona van de Leur este o fostă gimnastă olandeză, recunoscută internațional. Din cauza unei accidentări, Verona s-a retras din viața sportivă pe când avea doar 22 de ani. A fost momentul în care a pierdut controlul asupra propriei vieți: a vrut să se sinucidă, a stat la închisoare și, în final, a devenit actriță de filme pentru adulți.

Verona și-a spus toată povestea în autobiografie.

Verona van de Leur a început să practice gimnastică la vârsta de 5 ani, devenind în următorii ani o adevărată comoară naţională pentru sportul olandez, potrivit CNN.

Sportiva s-a remarcat destul de devreme în gimnastică, ea lăudându-se cu performanţa ca la 14 ani să aibă deja două medalii la Campionatele Europene ale junioarelor.

FOTO: Profimedia

Pe parcursul carierei de sportivă, Verona a câştigat medalii la Campionatele Europene, Mondiale şi în finalele de Cupă Mondială. În 2002, când avea vârsta de 17 ani, a fost desemnată cea mai bună sportivă din Olanda a anului şi era văzută ca o mare speranţă olimpică pentru Atena, în 2004.

Din cauza unei accidentări însă, Verona nu s-a calificat la Jocurile Olimpice. De atunci, sportiva nu a mai atins performanţele anterioare, aşa că, în 2008, la vârsta de 22 de ani, Verona a anunţat public că se retrage din gimnastică.

Iniţial, ea a fost fericită că s-a terminat şi simţea că a preluat controlul asupra propriei sale vieţi.

Părinţii au dat-o afară din casă

Părinţii fetei nu au primit bine însă vestea, reproşându-i că a întors spatele unor potenţiale câştiguri. Verona spune că pentru părinţii ei „banii erau mai importanţi decât propria lor fiică”. Nu doar că nu a mai primit sprijinul familiei, dar ea a fost şi încuiată pe dinafara casei.

„Am încercat încuietorile, aveam cheie pentru că locuiam acolo, şi nu au mers. M-am gândit că e o greşeală, iniţial. Ei nu au răspuns, nu au deschis şi ulterior mi-am dat seama că nu mai eram binevenită acolo”, a spus Verona.

Acestea nu au fost însă singurele probleme pe care le-a avut cu familia. Tatăl ei a refuzat să-i dea banii care i se cuveneau din câştigurile ca gimnastă şi a trebuit să-şi găsească dreptatea la tribunal, acesta fiind obligat să îi plătească 100.000 de dolari.

Verona a ajuns la închisoare

Verona a cheltuit însă rapid banii cu iubitul ei şi aceştia au ajuns să locuiască în maşină şi să mănânce alimente furate din magazine. Din disperare, Verona a ajuns să şantajeze doi amanţi, motiv pentru care a stat 72 de zile în închisoare.

„Ştiu că nu a fost în regulă şi regret că nu am găsit altă opţiune ca să fac rost de mâncare. Poate e mai bine că am fost pedepsită să stau 72 de zile la închisoare ca să realizez că am greşit”, a spus ea.

Fosta gimnastă a devenit actriţă în filme pentru adulți

După ce a ieşit din închisoare, fosta gimnastă s-a apucat de videochat, iar apoi a început să facă videoclipuri cu iubitul ei. Cei doi încă sunt împreună, după 13 ani de relaţie.

„Am văzut-o ca pe o oportunitate. Era un contract mare, aşa că simţeam că pot să construiesc ceva, să-mi încep afacerea. Am început ca model pentru web. Nu era contact fizic. Nu eram obişnuită să pozez nud atunci”, spune ea.

Un alt moment negru pe care fata îl povesteşte în cartea autobiografică, dar şi în timpul unui interviu, este atunci când a vrut să se sinucidă, însă s-a răzgândit în ultimul moment.

„Am mers lângă şina de tren şi am numărat de la 10 la 0 şi nu am sărit”, îşi aminteşte ea.

Acum, la vârsta de 34 de ani, Van de Leur spune că acel moment i-a dat putere şi a învăţat „să se bucure de fiecare moment din viaţă”.