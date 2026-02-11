Live TV

Video Imagini memorabile cu Nadia Comăneci, în anul dedicat marii campioane: „De la bătăile cu perne la Jocurile Olimpice”

Data actualizării: Data publicării:
nadia la paralele inegale
Nadia Comăneci. Foto: Profimedia
Din articol
2026, Anul Nadia Repere ale ANULUI NADIA 2026

Marea campioană Nadia Comăneci a postat, miercuri, în social media, imagini inedite despre începuturile carierei sale, „De la bătăile cu perne la Jocurile Olimpice”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Într-un material de arhivă în limba engleză, sunt prezentate atât imagini de la antrenamente şi din concursuri, cât şi din viaţa din afara competiţiilor, relatează News.ro.

Nadia Comăneci, născută la 12 noiembrie 1961 la Oneşti, a început gimnastica la vârsta de 5 ani, fiind selecţionată de antrenorul Marcel Duncan şi legitimată la AS Flacăra Oneşti. Din 1971 a fost antrenată de Bela şi Martha Karolyi, iar la vârsta de 11 ani a câştigat primul său titlu de campioană naţională absolută. Jumătate de an mai târziu a concurat la categoria maestre, unde a ocupat locul al treilea.

În 1974 a obţinut primul mare succes peste hotare, câştigând locul I la individual compus, în cadrul concursului Cupa Prieteniei de la Gera (Republica Democrată Germană). A urmat o ascensiune rapidă care a culminat cu rezultatele obţinute în 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal – ediţie a JO care a intrat în istoria sportului drept “Olimpiada Nadia Comaneci”, după ce  Nadia a primit şapte note de 10 (primele în istoria concursurilor oficiale de gimnastică!) şi a stabilit un “record absolut”: 20 de puncte, la paralele inegale (potrivit codului de punctaj de la acea vreme), scrie cosr.ro. Nadia Comăneci a cucerit cinci medalii la Montreal, trei de aur, la individual compus, bârnă şi paralele, una de argint, cu echipa României, şi una de bronz, la sol.

După 1977, Nadia s-a pregătit la Bucureşti, cu antrenorii Iosif Hidi, Gheorghe Condovici, Atanasia Albu (septembrie 1977 – august 1988), Gheorghe Gorgoi, Anca Grigoraş (aprilie 1980 – august 1981). Nadia Comăneci a cucerit primul titlu mondial la bârnă pentru gimnastica românească şi două medalii de argint, la sărituri şi cu echipa, la CM din 1978, de la Strasbourg. În 1979, la CM de la Forth Worth (SUA), Nadia a făcut parte din echipa de gimnastică a României care a cucerit primul titlu de campioană mondială pe echipe (389,550 p) din istoria gimnasticii.

A cucerit de trei ori consecutiv titlul de campioană continentală şi a intrat definitiv în posesia “Cupei Europei”, fiind prima gimnastă care a reuşit această performanţă. În 1975 a obţinut „Trofeul Campioanelor”, la Londra, iar în 1979, la „Cupa Mondială”, desfăşurată la Tokyo, s-a clasat pe primul loc la sol şi sărituri, pe locul al doilea la bârnă şi pe locul al treilea, la individual compus. În 1981, la Universiadă de la Bucureşti, Nadia a obţinut cinci medalii de aur.

S-a retras din activitatea competiţională în 1984, având în palmares 25 de medalii câştigate la Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale şi Campionate Europene, dintre care 16 de aur.

În codul de punctaj al Federaţiei Internaţionale de Gimnastică (FIG), la paralele inegale sunt incluse două elemente denumite „coborâre Comăneci” şi „salt Comăneci”.

În noiembrie 1989, Nadia a emigrat în Statele Unite ale Americii, apoi în Canada, după care a revenit în SUA şi s-a stabilit la Oklahoma. S-a căsătorit cu Bart Conner, campion de gimnastică al SUA şi campion olimpic. Cei doi au un băiat, Dylan Paul, născut în 2006.

În 1996 a fost aleasă preşedinte de onoare al Federaţiei Române de Gimnastică (FRG). Fundaţia americană pentru Sport Feminin (WSF), care anual premiază femeile cu merite deosebite în sport, i-a acordat „Premiul Flo Hyman” în 1998. De asemenea, Nadia şi performanţele sale remarcabile au fost incluse în „Hall of Fame” al gimnasticii mondiale.

După JO Montreal a devenit Maestru Emerit al Sportului. În 1984, Comitetul Internaţional Olimpic i-a acordat „Ordinul Olimpic de argint”, pentru meritele deosebite în domeniul sportului şi servicii remarcabile aduse cauzei olimpice.  Din partea Comitetului Olimpic Român a primit „Colanul Olimpic”. În anul 2000, i s-a conferit Ordinul naţional „Steaua României” în grad de comandor.

2026, Anul Nadia

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a lansat luna trecută oficial Anul Nadia 2026 - un program naţional dedicat marcării a 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii, obţinută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976.

Anul Nadia 2026 este un program dedicat nu doar unei mari campioane, ci unei valori care aparţine culturii române, un program desfăşurat pe durata întregului an, care reuneşte sportul, cultura, educaţia şi comunitatea, printr-o serie de evenimente organizate de COSR, Federaţia Română de Gimnastică şi Oraşul Oneşti, desemnat Oraş European al Sportului în 2026.

Repere ale ANULUI NADIA 2026

  • • martie 2026 – Gala de debut „Nadia Comăneci”
  • Primul eveniment major al anului competiţional, organizat de Federaţia Română de Gimnastică, care marchează startul simbolic al anului dedicat gimnasticii româneşti.
  • • 29 mai 2026 – Gala oficială „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10.00”
  • Evenimentul central al Anului Nadia, organizat de COSR la Bucureşti, dedicat celei mai cunoscute gimnaste din istorie şi moştenirii sale în sportul mondial.
  • • 8 iunie 2026 – Crosul Olimpic Bucureşti
  • • 18 iulie 2026 – Ziua Perfecţiunii, Ziua Primului 10 olimpic
  • Marcarea exactă a zilei în care, în 1976, a fost obţinută prima notă de 10.00 din istoria Jocurilor Olimpice.
  • • noiembrie 2026 – Cultură, literatură şi jurnalism sportiv
  • Evenimente dedicate reflecţiei culturale asupra sportului şi performanţei, inclusiv concursuri naţionale de literatură şi jurnalism sportiv.
  • • decembrie 2026 – Închiderea Anului Nadia

Gala de final organizată de Federaţia Română de Gimnastică Artistică şi conferinţa de evaluare a impactului Anului Nadia la Oneşti.

Evenimente în ONEŞTI – ORAŞ EUROPEAN AL SPORTULUI 2026, în Anul Nadia 2026

  • • inaugurarea unui muzeu temporar dedicat Nadiei Comăneci;
  • • realizarea traseului memorial „Drumul către 10”;
  • • organizarea de cupe internaţionale şi festivaluri sportive;
  • • proiecte educaţionale dedicate copiilor şi tinerilor;
  • • Gala Parada Campioanelor, unde vor fi prezente toate vedetele gimnasticii româneşti
  • • conferinţa de închidere a programului „Oneşti – Oraş European al Sportului 2026”.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
Students' Union building, Brayford campus, University of Lincoln, city of Lincoln, Lincolnshire, England, UK
2
Anchetă în Marea Britanie. Un deputat susține că studenți români ar fi implicați în...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Călin Georgescu.
4
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
5
Eurodeputata Diana Șoșoacă va fi invitată la audieri de o comisie a Parlamentului...
Mihai Rotaru a suferit un accident grav de schi în Franța
Digi Sport
Mihai Rotaru a suferit un accident grav de schi în Franța
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
corina ungureanu
Gimnastica în comunism. Campioana Corina Ungureanu: „Stăteai drept, erai soldățel, nu spuneai mare lucru acasă. Aveai un singur vis”
ana maria barbosu arata medalia obtinuta
Ana Maria Bărbosu are șanse să păstreze medalia obținută la JO 2024. Explicația președintelui TAS România
ana maria barbosu
Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia olimpică. Cazul a fost trimis de Tribunalul Federal Elvețian spre rejudecare la TAS
Sabrina Voinea la JO 2024. Foto: Profimedia Images
Loturile naţionale de gimnastică, dizolvate cel puţin până la sfârşitul anului. „Nu se poate şterge cu buretele”
Sabrina Voinea la JO 2024. Foto: Profimedia Images
Antrenoarea Camelia Voinea şi-ar fi abuzat verbal propria fiică în sala de gimnastică, conform unui video. „Mami, nu mai pot”
Recomandările redacţiei
comisia europeana
Reacția Comisiei Europene după ce Curtea Constituțională a amânat din...
radu oprea
Reorganizarea promisă la Guvern stagnează. Secretarul general, acuzat...
Donald Tusk, premierul Poloniei
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald...
radu miruta si mihail fedorov
Radu Miruţă s-a întâlnit cu ministrul ucrainean al Apărării...
Ultimele știri
Românii vor putea apela 112 și video. Noul sistem, implementat în premieră în Europa, permite localizarea precisă
Când va decide Justiția franceză soarta Marinei Le Pen, în scandalul angajărilor fictive
Panică în Texas după închiderea spațiului aerian la granița cu Mexic. Pentagonul confirmă că a neutralizat drone ale cartelurilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă radical. Zodia pentru care suferința și problemele se vor risipi începând din 13...
Cancan
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura...
Fanatik.ro
Ticăie ceasul în Orientul Mijlociu, mai mult ca oricând! Cât de aproape suntem de marele război dintre SUA și...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Cristi Tănase a scuipat fanii, ca şi Baiaram, dar nu a fost suspendat! Istoricul deciziilor contradictorii...
Adevărul
Planurile UE pentru a depăși vetoul premierului Ungariei asupra aderării Ucrainei
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Face bani din gunoaiele altora. Cum reușește o tânără să câștige mii de dolari pe lună datorită unui hobby
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Îl dau afară! OUT de la Al-Nassr, după scandalul uriaș făcut de Cristiano Ronaldo
Pro FM
14 ani de la moartea lui Whitney Houston. Cu 30 de minute înainte să fie găsită fără viață vorbise la telefon...
Film Now
Ethan Hawke, dezvăluiri despre rivalitatea cu Billy Crudup: „Mi-aș dori să pot să mă întorc în timp și să...
Adevarul
Momentele în care omenirea a fost la un pas de al Treilea Război Mondial
Newsweek
Un avocat a găsit soluția. Ce trebuie să facă pensionarii pentru a primi indexarea pensiilor cu 600 de lei?
Digi FM
Mihai Leu ar fi împlinit 57 de ani. Soția sa, declarații sfâșietoare despre prima aniversare fără el: „Dorul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care sunt simptomele cancerului de col uterin şi cât de des se face testarea HPV: "Nu dă semne decât în forme...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Reacția dură a lui Sean Connery când i s-a propus rolul Hannibal Lecter din "Tăcerea mieilor". Morgan Freeman...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online