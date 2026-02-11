Marea campioană Nadia Comăneci a postat, miercuri, în social media, imagini inedite despre începuturile carierei sale, „De la bătăile cu perne la Jocurile Olimpice”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Într-un material de arhivă în limba engleză, sunt prezentate atât imagini de la antrenamente şi din concursuri, cât şi din viaţa din afara competiţiilor, relatează News.ro.

Nadia Comăneci, născută la 12 noiembrie 1961 la Oneşti, a început gimnastica la vârsta de 5 ani, fiind selecţionată de antrenorul Marcel Duncan şi legitimată la AS Flacăra Oneşti. Din 1971 a fost antrenată de Bela şi Martha Karolyi, iar la vârsta de 11 ani a câştigat primul său titlu de campioană naţională absolută. Jumătate de an mai târziu a concurat la categoria maestre, unde a ocupat locul al treilea.

În 1974 a obţinut primul mare succes peste hotare, câştigând locul I la individual compus, în cadrul concursului Cupa Prieteniei de la Gera (Republica Democrată Germană). A urmat o ascensiune rapidă care a culminat cu rezultatele obţinute în 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal – ediţie a JO care a intrat în istoria sportului drept “Olimpiada Nadia Comaneci”, după ce Nadia a primit şapte note de 10 (primele în istoria concursurilor oficiale de gimnastică!) şi a stabilit un “record absolut”: 20 de puncte, la paralele inegale (potrivit codului de punctaj de la acea vreme), scrie cosr.ro. Nadia Comăneci a cucerit cinci medalii la Montreal, trei de aur, la individual compus, bârnă şi paralele, una de argint, cu echipa României, şi una de bronz, la sol.

După 1977, Nadia s-a pregătit la Bucureşti, cu antrenorii Iosif Hidi, Gheorghe Condovici, Atanasia Albu (septembrie 1977 – august 1988), Gheorghe Gorgoi, Anca Grigoraş (aprilie 1980 – august 1981). Nadia Comăneci a cucerit primul titlu mondial la bârnă pentru gimnastica românească şi două medalii de argint, la sărituri şi cu echipa, la CM din 1978, de la Strasbourg. În 1979, la CM de la Forth Worth (SUA), Nadia a făcut parte din echipa de gimnastică a României care a cucerit primul titlu de campioană mondială pe echipe (389,550 p) din istoria gimnasticii.

A cucerit de trei ori consecutiv titlul de campioană continentală şi a intrat definitiv în posesia “Cupei Europei”, fiind prima gimnastă care a reuşit această performanţă. În 1975 a obţinut „Trofeul Campioanelor”, la Londra, iar în 1979, la „Cupa Mondială”, desfăşurată la Tokyo, s-a clasat pe primul loc la sol şi sărituri, pe locul al doilea la bârnă şi pe locul al treilea, la individual compus. În 1981, la Universiadă de la Bucureşti, Nadia a obţinut cinci medalii de aur.

S-a retras din activitatea competiţională în 1984, având în palmares 25 de medalii câştigate la Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale şi Campionate Europene, dintre care 16 de aur.

În codul de punctaj al Federaţiei Internaţionale de Gimnastică (FIG), la paralele inegale sunt incluse două elemente denumite „coborâre Comăneci” şi „salt Comăneci”.

În noiembrie 1989, Nadia a emigrat în Statele Unite ale Americii, apoi în Canada, după care a revenit în SUA şi s-a stabilit la Oklahoma. S-a căsătorit cu Bart Conner, campion de gimnastică al SUA şi campion olimpic. Cei doi au un băiat, Dylan Paul, născut în 2006.

În 1996 a fost aleasă preşedinte de onoare al Federaţiei Române de Gimnastică (FRG). Fundaţia americană pentru Sport Feminin (WSF), care anual premiază femeile cu merite deosebite în sport, i-a acordat „Premiul Flo Hyman” în 1998. De asemenea, Nadia şi performanţele sale remarcabile au fost incluse în „Hall of Fame” al gimnasticii mondiale.

După JO Montreal a devenit Maestru Emerit al Sportului. În 1984, Comitetul Internaţional Olimpic i-a acordat „Ordinul Olimpic de argint”, pentru meritele deosebite în domeniul sportului şi servicii remarcabile aduse cauzei olimpice. Din partea Comitetului Olimpic Român a primit „Colanul Olimpic”. În anul 2000, i s-a conferit Ordinul naţional „Steaua României” în grad de comandor.

2026, Anul Nadia

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a lansat luna trecută oficial Anul Nadia 2026 - un program naţional dedicat marcării a 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii, obţinută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976.

Anul Nadia 2026 este un program dedicat nu doar unei mari campioane, ci unei valori care aparţine culturii române, un program desfăşurat pe durata întregului an, care reuneşte sportul, cultura, educaţia şi comunitatea, printr-o serie de evenimente organizate de COSR, Federaţia Română de Gimnastică şi Oraşul Oneşti, desemnat Oraş European al Sportului în 2026.

Repere ale ANULUI NADIA 2026

• martie 2026 – Gala de debut „Nadia Comăneci”

Primul eveniment major al anului competiţional, organizat de Federaţia Română de Gimnastică, care marchează startul simbolic al anului dedicat gimnasticii româneşti.

• 29 mai 2026 – Gala oficială „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10.00”

Evenimentul central al Anului Nadia, organizat de COSR la Bucureşti, dedicat celei mai cunoscute gimnaste din istorie şi moştenirii sale în sportul mondial.

• 8 iunie 2026 – Crosul Olimpic Bucureşti

• 18 iulie 2026 – Ziua Perfecţiunii, Ziua Primului 10 olimpic

Marcarea exactă a zilei în care, în 1976, a fost obţinută prima notă de 10.00 din istoria Jocurilor Olimpice.

• noiembrie 2026 – Cultură, literatură şi jurnalism sportiv

Evenimente dedicate reflecţiei culturale asupra sportului şi performanţei, inclusiv concursuri naţionale de literatură şi jurnalism sportiv.

• decembrie 2026 – Închiderea Anului Nadia

Gala de final organizată de Federaţia Română de Gimnastică Artistică şi conferinţa de evaluare a impactului Anului Nadia la Oneşti.

Evenimente în ONEŞTI – ORAŞ EUROPEAN AL SPORTULUI 2026, în Anul Nadia 2026

• inaugurarea unui muzeu temporar dedicat Nadiei Comăneci;

• realizarea traseului memorial „Drumul către 10”;

• organizarea de cupe internaţionale şi festivaluri sportive;

• proiecte educaţionale dedicate copiilor şi tinerilor;

• Gala Parada Campioanelor, unde vor fi prezente toate vedetele gimnasticii româneşti

• conferinţa de închidere a programului „Oneşti – Oraş European al Sportului 2026”.

Editor : Liviu Cojan