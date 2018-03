Prima reacție a Serenei Williams, după ce a fost eliminată de la Indian Wells: „Nu pot spune că nu sunt dezamăgită”

Venus Williams s-a calificat în optimile turneului de tenis de la Indian Wells, după ce a eliminat-o în două seturi pe sora ei, Serena Williams, cu scorul 6-3, 6-4. Serena Williams se află la primul turneu important de când a revenit în circuitul WTA. Acesta a fost al 29-lea meci pe care cele două surori îl joacă una împotriva celeilalte: până acum, Serena are 17 victorii, în timp ce Venus a câștigat de 12 ori în întâlnirile directe cu sora ei.

Foto: Guliver/Getty Images

„Nivelul Serenei este super înalt și a fost dificil să închid punctele. Eu am jucat mai mult în ultimul an, chiar dacă nu am jucat chiar atât de des, acele meciuri au contat”, a spus Venus Williams în conferința de presă de după meci.

„N-am mai jucat tenis de mai bine de un an. Nu pot spune că nu sunt dezamăgită de faptul că am pierdut. Aș vrea să pot spune asta, însă atunci nu aș mai fi cine sunt. Mai am de lucrat la jocul meu. Cred că Venus joacă cel mai bun tenis al ei din ultimul timp. Nu a făcut multe erori. Servește bine constant. Pur și simplu a jucat minunat. Pentru ea, cred că a fost un meci foarte bun.”, a declarat Serena Williams, după turul al treilea de la Indian Wells.

Venus Williams o va întâlni în optimi pe Anastasija Sevastova, după ce letona a eliminat-o pe Julia Goerges.

La partida de marţi (luni, în California) a asistat şi Simona Halep, locul I WTA. Ea este pe cealaltă parte a tabloului şi ar putea juca împotriva lui Venus doar în finală.

„Azi sunt suporter al tenisului şi al surorilor Williams”, a scris românca pe Instagram.