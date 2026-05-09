Sorana Cîrstea, victorie spectaculoasă în fața Arynei Sabalenka liderului WTA

Sorana Cîrstea a trecut de Aryna Sabalenka, scor 2-6, 6-3, 7-5, într-un meci desfășurat în turul 3 al turneului de la Roma!

Meciul a fost intens disputat, jucătoarea din România reușind să întoarcă meciul și obținând o victorie istorică.

Sabalenka are 2-1 în meciurile directe cu Cîrstea (27 WTA), pe care a învins-o în ianuarie, în optimi la Brisbane, cu 6-3, 6-3.

În 2023, „Sori” a învins-o pe belarusă în sferturi la Miami şi a pierdut în faţa aceleiaşi sportive în turul doi la Madrid.

Belarusa, finalistă la Australian Open și campioană la Indian Wells și Miami, a debutat cu dreptul la Roma, după ce a pierdut în sferturi la Madrid în fața americancei Hailey Baptiste.

Aryna Sabalenka nu a câștigat niciodată turneul de la Roma, dar a disputat finala în 2024.

Sorana Cîrstea (36 ani, 27 WTA) s-a calificat în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.228.080 de euro, după ce a învins-o pe Tatjana Maria, cu 6-2, 6-0. „Sori”, cap de serie numărul 26, a avut nevoie de numai 54 de minute pentru a obține victoria.

