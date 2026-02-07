Ce i-a spus Emma Răducanu Soranei Cîrstea după finala de la Transylvania Open. Trofeul, înmânat de Simona Halep

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a declarat, sâmbătă seară, după ce a câştigat turneul Transylvania Open, că este un vis împlinit să primească trofeul de la Simona Halep, ambasadoarea competiţiei de la Cluj-Napoca. La rândul ei, Emma Răducanu a lăudat-o pe Sorana pentru nivelul tenisului jucat.

„Vreau să îi mulţumesc în primul rând Simonei. Este un vis împlinit să primesc această cupă de la Simona Halep. Dumneavoastră (n.r. - publicul de la Cluj) mi-aţi făcut cea mai frumoasă săptămână a vieţii. Suportul dumneavoastră mi-a dat aripi în această săptămână. Aţi fost absolut minunaţi. Joc tenis de la 4 ani şi sunt jucătoare profesionistă de 20 de ani, dar o săptămână ca aceasta nu am trăit niciodată. De aceea vreau să vă mulţumesc pentru fiecare emoţie, fiecare încurajare, fiecare îmbrăţişare. Înseamnă enorm pentru mine şi aceste amintiri vor sta cu mine pentru tot restul vieţii. Vă mulţumesc din inimă. Acesta este ultimul an al carierei mele, peste 8 luni mă voi retrage. Însă mă voi retrage ca un om fericit şi asta datorită acestei săptămâni”, a declarat Sorana Cîrstea după finală, potrivit Agerpres.

Ea i-a transmis adversarei sale din finală, Emma Răducanu, să revină la Cluj-Napoca pentru a câştiga Transylvania Open.

„Emma, felicitări pentru o săptămână minunată. Noi toţi ne bucurăm enorm să te avem aici, la Cluj-Napoca. Sper că vei reveni aici şi vei ridica acest trofeu într-o zi”, a afirmat Sorana Cîrstea.

Jucătoarea a dedicat trofeul cucerit la Cluj-Napoca părinţilor săi, despre care a spus că şi-au sacrificat viaţa pentru ca ea să practice tenis.

„Mulţumesc echipei mele, părinţilor mei, care sunt astăzi aici. Vă mulţumesc că v-aţi sacrificat viaţa pentru ca eu să fiu azi aici. Nu am cuvinte să vă mulţumesc. Acest titlu este pentru voi. Vă mulţumesc din inimă. De asemenea, vreau să îi mulţumesc fratelui meu, prietenului meu, care a crezut în minte când eu nu mai credeam, precum şi domnului Ţiriac pentru suportul şi încurajările din ultimii ani. Acesta este cel mai bun turneu de 250 din lume, iar pentru noi, româncele, este o mândrie să îl avem acasă. Felicitări organizatorilor pentru ceea ce fac pentru tenisul românesc”, a menţionat ea.

Emma Răducanu: „M-am simţit ca acasă”

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu a declarat, sâmbătă seara, după înfrângerea suferită în finala turneului Transylvania Open (WTA 250) în faţa Soranei Cîrstea, că s-a simţit ca acasă la Cluj-Napoca şi că regretă că nu a putut juca la potenţialul său maxim.

„Vreau să mulţumesc tuturor copiilor de mingi, tuturor celor din organizare, ştiu că e multă muncă în spate pentru a ţine un asemenea turneu. Mulţumesc publicului, m-am simţit ca acasă în această săptămână. De aceea îmi pare rău că nu am putut juca la potenţialul meu maxim azi. A trecut ceva timp de când nu am mai ţinut un astfel de speech. Au trecut 4-5 ani de la ultima mea finală, să fiu aici înseamnă mult pentru mine”, a spus Răducanu.

Jucătoarea născută în Marea Britanie din tată român şi mamă chinezoaică a avut şi un mesaj pentru câştigătoarea de la Transylvania Open: „Sorana, ai făcut o săptămână incredibilă aici, practici un tenis nemaipomenit. Nu ştiu dacă e ultimul tău turneu la Cluj, dar vreau să-ţi spun că joci la un nivel mare de tot”.

La final, Emma Răducanu a a mulţumit publicului şi a felicitat-o pe Sorana Cîrstea în limba română.

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a câştigat turneul Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 283.347 de dolari şi găzduit de BTarena din Cluj-Napoca, după ce a învins-o pe britanica Emma Răducanu cu 6-0, 6-2, în finala desfăşurată sâmbătă.

