Live TV

Ce i-a spus Emma Răducanu Soranei Cîrstea după finala de la Transylvania Open. Trofeul, înmânat de Simona Halep

Data publicării:
Emma Raducanu of Great Britain poses after the game against Sorana Cirstea of Romania during the Transylvania Open 2026 final
Emma Raducanu a avut cuvinte de laudă pentru Sorana Cîrstea. Foto: Profimedia
Din articol
Emma Răducanu: „M-am simţit ca acasă”

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a declarat, sâmbătă seară, după ce a câştigat turneul Transylvania Open, că este un vis împlinit să primească trofeul de la Simona Halep, ambasadoarea competiţiei de la Cluj-Napoca. La rândul ei, Emma Răducanu a lăudat-o pe Sorana pentru nivelul tenisului jucat.

„Vreau să îi mulţumesc în primul rând Simonei. Este un vis împlinit să primesc această cupă de la Simona Halep. Dumneavoastră (n.r. - publicul de la Cluj) mi-aţi făcut cea mai frumoasă săptămână a vieţii. Suportul dumneavoastră mi-a dat aripi în această săptămână. Aţi fost absolut minunaţi. Joc tenis de la 4 ani şi sunt jucătoare profesionistă de 20 de ani, dar o săptămână ca aceasta nu am trăit niciodată. De aceea vreau să vă mulţumesc pentru fiecare emoţie, fiecare încurajare, fiecare îmbrăţişare. Înseamnă enorm pentru mine şi aceste amintiri vor sta cu mine pentru tot restul vieţii. Vă mulţumesc din inimă. Acesta este ultimul an al carierei mele, peste 8 luni mă voi retrage. Însă mă voi retrage ca un om fericit şi asta datorită acestei săptămâni”, a declarat Sorana Cîrstea după finală, potrivit Agerpres.

Ea i-a transmis adversarei sale din finală, Emma Răducanu, să revină la Cluj-Napoca pentru a câştiga Transylvania Open.

„Emma, felicitări pentru o săptămână minunată. Noi toţi ne bucurăm enorm să te avem aici, la Cluj-Napoca. Sper că vei reveni aici şi vei ridica acest trofeu într-o zi”, a afirmat Sorana Cîrstea.

Jucătoarea a dedicat trofeul cucerit la Cluj-Napoca părinţilor săi, despre care a spus că şi-au sacrificat viaţa pentru ca ea să practice tenis.

„Mulţumesc echipei mele, părinţilor mei, care sunt astăzi aici. Vă mulţumesc că v-aţi sacrificat viaţa pentru ca eu să fiu azi aici. Nu am cuvinte să vă mulţumesc. Acest titlu este pentru voi. Vă mulţumesc din inimă. De asemenea, vreau să îi mulţumesc fratelui meu, prietenului meu, care a crezut în minte când eu nu mai credeam, precum şi domnului Ţiriac pentru suportul şi încurajările din ultimii ani. Acesta este cel mai bun turneu de 250 din lume, iar pentru noi, româncele, este o mândrie să îl avem acasă. Felicitări organizatorilor pentru ceea ce fac pentru tenisul românesc”, a menţionat ea.

Emma Răducanu: „M-am simţit ca acasă”

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu a declarat, sâmbătă seara, după înfrângerea suferită în finala turneului Transylvania Open (WTA 250) în faţa Soranei Cîrstea, că s-a simţit ca acasă la Cluj-Napoca şi că regretă că nu a putut juca la potenţialul său maxim.

„Vreau să mulţumesc tuturor copiilor de mingi, tuturor celor din organizare, ştiu că e multă muncă în spate pentru a ţine un asemenea turneu. Mulţumesc publicului, m-am simţit ca acasă în această săptămână. De aceea îmi pare rău că nu am putut juca la potenţialul meu maxim azi. A trecut ceva timp de când nu am mai ţinut un astfel de speech. Au trecut 4-5 ani de la ultima mea finală, să fiu aici înseamnă mult pentru mine”, a spus Răducanu.

Jucătoarea născută în Marea Britanie din tată român şi mamă chinezoaică a avut şi un mesaj pentru câştigătoarea de la Transylvania Open: „Sorana, ai făcut o săptămână incredibilă aici, practici un tenis nemaipomenit. Nu ştiu dacă e ultimul tău turneu la Cluj, dar vreau să-ţi spun că joci la un nivel mare de tot”.

La final, Emma Răducanu a a mulţumit publicului şi a felicitat-o pe Sorana Cîrstea în limba română.

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a câştigat turneul Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 283.347 de dolari şi găzduit de BTarena din Cluj-Napoca, după ce a învins-o pe britanica Emma Răducanu cu 6-0, 6-2, în finala desfăşurată sâmbătă.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maia Sandu
1
Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine ar trebui să-l...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
2
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară...
Viktor Orban Călin Georgescu
3
Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu...
poluare rau drina bosnia
4
Plastic, mobilier, deșeuri medicale: Gunoi din trei țări care se acumulează anual pe un...
general rus Vladimir Alekseiev
5
Adjunctul șefului spionajului militar rus a fost împuşcat vineri dimineață la Moscova
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit la iveală! Președintele american: ”O umilință”
Digi Sport
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit la iveală! Președintele american: ”O umilință”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea a câştigat turneul Transylvania Open, după finala cu Emma Răducanu
Emma Răducanu și Sorana Cîrstea
Finală Emma Răducanu – Sorana Cîrstea la Transylvania Open. Când s-au mai întâlnit față în față cele două jucătoare
1920x1080
(P) Kaufland aduce „Mingea neoficială” la Transylvania Open: o inițiativă care face bine, dincolo de teren
Naomi Osaka, right, of Japan talks with Sorana Cirstea, left, of Romania following their second round match at the Australian Open
Sorana Cîrstea, eliminată de Naomi Osaka la Australian Open. Meciul s-a terminat cu tensiuni: „Îmi pare rău”
Sorana Cirstea loveste mingea de tenis pe teren
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea la Australian Open, după o revenire dramatică
Recomandările redacţiei
donald trump da noroc cu nicusor dan
Nicușor Dan a primit invitația de la Donald Trump să participe la...
Man hand counting money for a bribe or tips. Holding EURO banknotes on a blurred background, EURO currency
Șpagă în toaletă la Primăria Sectorului 5. Poliţistul local „Pedro”...
HAgzBhhXQAA3d8S
Oana Țoiu, mesaj în SUA: „România poate proteja regiunea de folosirea...
donald trump
O puternică țară europeană îl refuză categoric pe Donald Trump: „Nu...
Ultimele știri
Opoziția din Ungaria promite taxă pe avere și adoptarea euro în programul electoral
Furie în stradă, la Milano, în prima zi a Jocurilor Olimpice: protest cu mii de oameni. Ce îi nemulțumește pe localnici
Miniştrii de Externe danez şi groenlandez, rezervați în privința discuțiilor cu SUA: „Rezultatele rămân incerte”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pentru patru zodii urmează transformări radicale în relații. Venus și Uranus schimbă regulile jocului
Cancan
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o...
Fanatik.ro
„M-au chemat în birou și mi-au spus că trebuie să plec”. Adi Ilie a dezvăluit cum s-a făcut transferul bombă...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Secretele puștiului Matei Popa, marea surpriză de 18 de ani de la FCSB: „Transformare incredibilă în doi...
Adevărul
Ambasadorul SUA, „trimis la plimbare” de oficiali polonezi. De ce reprezentanții noștri tac când România este...
Playtech
Ancheta morții lui Mario, dată peste cap. Mai există un suspect, familiile au început să vorbească: „Să îl...
Digi FM
După ani de încercări, Ricky Martin și‑a vândut apartamentul din Manhattan. Cât a obținut pe locuința cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce Ion Țiriac i-a dat pe mână toată averea de 2,5 miliarde $, a anunțat în ce va investi 100.000.000
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Kristen Stewart, despre prințesa Diana, la cinci ani de la rolul din „Spencer”. „Pot plânge oricând mă...
Adevarul
Întâmplările stranii de la originea stațiunii Semenic, perla Banatului Montan: „Oferă mai mult decât Davosul”
Newsweek
Care pensionari iau un ajutor la pensie de 1.950 lei în 2026. Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii?
Digi FM
„Superbă”. Charlize Theron, apariție surpriză la ceremonia de deschidere a JO 2026. Actrița a transmis un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Jennifer Lawrence susține că a pierdut un rol într-un celebru film regizat de Tarantino, pe motiv că nu era...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă