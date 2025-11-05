Nadia Comăneci, considerată de români cel mai mare sportiv român din istorie. Locurile în top ocupate de Hagi, Halep, Popovici (sondaj)

Aproape jumătate dintre români o consideră pe Nadia Comăneci drept cel mai mare sportiv român din istorie, potrivit unui sondaj INSCOP.

Întrebați cine a fost/este cel mai mare sportiv român din istorie, 47,9% dintre respondenți au ales-o pe Nadia Comăneci, 20% pe Gheorghe Hagi, 6,8% pe Simona Halep, 6,8% pe Ivan Patzaichin, 5,2% pe David Popovici, 4,6% pe Ilie Năstase, 0,9% pe Cristina Neagu, iar 0,9% pe Elisabeta Lipă.

2% aleg pe altcineva, iar 4.8% nu știu sau nu răspund.

Datele acestui sondaj au fost culese în perioada 10-22 octombrie 2025, fiind realizat la comanda site-ului Fanatik.ro, relatează Informat.ro.

Femeile, persoanele de peste 45 de ani și cei cu educație superioară au considerat că Nadia Comăneci este cel mai mare sportiv român din istorie.

Persoanele între 18 și 44 de ani, cei cu educație primară sunt de părere că sportivul român cel mai mare din istorie este Gheorghe Hagi.

Tinerii sub 30 de ani cred într-o proporție mai mare ca restul populației că Simona Halep este cel mai mare sportiv român din istorie.

În special bărbații sunt de părere că Ivan Patzaichin este cel mai mare sportiv român din istorie.

