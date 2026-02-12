Sportiv ucrainean, exclus de la Jocurile Olimpice după ce a refuzat să renunțe la o cască dedicată victimelor războiului

Sportivul ucrainean de skeleton Vladîslav Heraskevîci a fost exclus de la Jocurile Olimpice de iarnă după ce a refuzat să renunțe la o cască memorială dedicată ucrainenilor uciși în războiul cu Rusia. Decizia, care implică retragerea acreditării și obligativitatea de a părăsi competiția, a stârnit controverse, în condițiile în care sportivul a anunțat că o va contesta la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, iar critici din lumea sportului susțin că sancțiunea este nedreaptă, potrivit The Guardian.

Lizzy Yarnold, campioană olimpică la skeleton pentru Marea Britanie în 2014 și 2018, aflată acum în rol de comentator pentru BBC, a fost întrebată despre decizia de a-l elimina pe Heraskevîci din competiție.

„I-a fost retrasă acreditarea, ceea ce înseamnă că trebuie să părăsească Jocurile… Este o decizie greșită, iar CIO îi datorează scuze”, a declarat Yarnold.

Potrivit Associated Press, președinta Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Coventry, îl aștepta pe Heraskevîci în vârful pistei în jurul orei 8:15 joi dimineață, cu aproximativ 75 de minute înainte de startul probei masculine de skeleton.

Cei doi au intrat într-o zonă privată și au discutat scurt, însă Coventry nu a reușit să-l convingă pe sportiv să renunțe la decizie. Heraskevîci avea deja hotărârea Federației Internaționale de Bob și Skeleton și le-a spus jurnaliștilor că va face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

„E greu de spus sau de pus în cuvinte. Este un gol”, a afirmat el.

Coventry a vorbit ulterior cu reporterii, cu lacrimi în ochi. „Este un mesaj de memorie și nimeni nu contestă asta”, a spus ea. CIO a transmis că decizia a fost luată „cu regret”.

